Kín chỗ ngắm 'đặc sản' hoàng hôn tại beach bar Phú Quốc

Khoảng 17h, nhiều du khách trong và ngoài nước bắt đầu đổ về các quán cà phê , beach bar (quán bar ven biển) dọc bờ biển Dương Đông, Dương Tơ (đặc khu Phú Quốc , tỉnh An Giang). Hướng trọn về biển Tây, những không gian này cho phép du khách nhâm nhi đồ uống, thưởng thức ẩm thực và chờ khoảnh khắc mặt trời "đi ngủ".

Tại một quán bar - nhà hàng trên đường Trần Hưng Đạo, khách đã lác đác đến từ đầu giờ chiều. Người gọi bia, người nhâm nhi cocktail giải nhiệt; các gia đình và nhóm bạn đặt set đồ ăn để vừa ngắm hoàng hôn Phú Quốc , vừa dùng bữa tối bên biển. Phần lớn thực khách đều chọn ngồi ngoài trời, để lại không gian trong nhà thưa vắng.

Lần đầu du lịch một mình, Vanessa (34 tuổi, quốc tịch Đức) - chuyên viên quản lý sức khỏe - dành 4 tháng rong ruổi Đông Nam Á để tìm hiểu cách người dân gìn giữ sức khỏe và vóc dáng. "Đây là lần đầu tôi đón Giáng sinh ở một nơi xa lạ, không có gia đình và bạn bè bên cạnh. Và Phú Quốc là lựa chọn lý tưởng nhất nhờ thời tiết đẹp vào thời điểm này. Hòn đảo chào đón tôi bằng buổi hoàng hôn rực rỡ, ánh mặt trời dát vàng lên mặt biển tạo nên khoảnh khắc khó quên". Điều khiến Vanessa ấn tượng nhất ở Việt Nam không chỉ là cảnh sắc mà còn là sự thân thiện, lạc quan của con người nơi đây. "Thật khó hiểu vì sao họ luôn giữ được nụ cười trên môi", Vanessa chia sẻ sau hơn 2 tuần đi dọc Bắc - Nam.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Thúy An (quản lý Sunset Beach Bar & Restaurant) cho biết hoạt động kinh doanh năm nay khởi sắc rõ rệt so với các mùa trước. Đáng chú ý, lượng khách từ Ấn Độ, Kazakhstan, Uzbekistan... tăng mạnh nhờ loạt đường bay mới được mở. "Chỉ cần những hôm trời đẹp, quán liên tục kín khách khu vực bên ngoài vào những khu giờ hoàng hôn, bất kể trong tuần hay cuối tuần", An chia sẻ. Cô cho biết khách châu Âu thường thích uống bia, rượu vang, nhâm nhi đồ uống, trong khi khách Ấn thích rượu mạnh và âm nhạc sôi động.

Nằm trọn trong vịnh Thái Lan và hướng thẳng ra biển Tây, Phú Quốc được xem là một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam. Từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau là mùa khô ở Phú Quốc, tỉ lệ "săn" hoàng hôn thành công cao, biến khoảnh khắc cuối ngày thành một "đặc sản" hút khách. Khoảng 17h50, mặt trời đỏ rực như hòn bi sắt được nung nóng, chầm chậm lặn xuống đường chân trời, để lại vệt nắng vàng cam loang dài trên mặt biển, nhuộm sắc toàn bộ không gian.

Lần đầu đặt chân đến Phú Quốc, Hoàng Hà (sống tại Đài Loan, Trung Quốc) choáng ngợp trước khung cảnh hoàng hôn rực rỡ nơi đây. "Trong 4 ngày 3 đêm ở đảo, điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự thân thiện và mến khách của người dân. Dù bạn nói ngôn ngữ hay giọng vùng miền nào, mọi người cũng đón tiếp rất nhiệt tình. Chi phí dịch vụ trên đảo khá hợp lý với túi tiền của du khách và món khiến tôi nhớ nhất là bún quậy - đặc sản không thể bỏ qua của Phú Quốc", Hà chia sẻ.

Cũng trên trục Trần Hưng Đạo, Aloha Seafood & Bar (Dương Đông, Phú Quốc) là điểm hẹn đông khách mỗi chiều. Hàng chục ghế lười được bày kín bãi cát, sẵn sàng cho du khách tắm nắng, ngắm biển trước giờ hoàng hôn.

Từng nghe bạn bè kể về Phú Quốc, Rachel (Australia) cùng người yêu chọn hòn đảo này để đón Giáng sinh và năm mới. "Hòn đảo đẹp hơn rất nhiều so với những bức ảnh tôi từng xem. Buổi chiều ở đảo thật yên bình: tắm nắng, bơi biển, uống bia và ngắm mặt trời lặn", cô chia sẻ. Do chưa có đường bay thẳng, cả 2 phải quá cảnh TP.HCM trước khi ra đảo, bù lại, thiên nhiên ở đây hoàn toàn xứng đáng.

Nữ du khách trên cho biết cô từng đến khu "Venice" ở Bắc đảo, nhưng không khí đó không phải điều cả hai đang tìm kiếm. "Chúng tôi thích vẻ đẹp hoang sơ, đậm chất bản địa ở đây hơn", Rachel nói, đồng thời cho biết chi phí du lịch tại Phú Quốc nhỉnh hơn vài điểm đến khác, nhưng vẫn rẻ hơn rất nhiều so với Australia.

Phần lớn các quán bar - nhà hàng ven biển đều có DJ khuấy động không khí từ cuối chiều, nối tiếp bằng các màn biểu diễn live, múa lửa phục vụ du khách đến tận đêm.

