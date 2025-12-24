Toàn khách ngoại trên biển Phú Quốc

Nằm ở phía Nam đảo Phú Quốc, Bãi Khem (còn gọi là Bãi Kem) thuộc An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, cách Sunset Town khoảng 5 km và trung tâm Dương Đông chừng 25 km. Bãi biển nơi đây uốn cong như lưỡi liềm, tạo thành một vịnh nhỏ yên ả ở Nam Đảo, nơi mặt biển thường lặng gió suốt ngày dài.

Liza (du khách Nga) cho biết cô đã sống ở Phú Quốc tròn một tháng và gần như ngày nào cũng ra Bãi Khem để tắm biển, phơi nắng. "Thời tiết ở đây thật tuyệt. Tôi đặc biệt thích bãi biển này vì cát trắng mịn và làn nước xanh trong như ngọc", cô chia sẻ. Theo Liza, ở Nga hiện rét buốt, nhiệt độ xuống đến -13 độ C, trong khi Phú Quốc lại ngập tràn nắng ấm, đúng nghĩa một "thiên đường". "Vì đang mùa nghỉ lễ, việc bãi biển toàn khách quốc tế là điều dễ hiểu. Hòn đảo này rất hoàn hảo cho một kỳ nghỉ trốn đông", cô nói.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, những ngày cuối tháng 12, Bãi Khem đón lượng lớn du khách quốc tế đến tắm nắng, tắm biển, cao điểm mỗi ngày lên tới 4.000-5.000 lượt khách. Tệp khách tại đây phần lớn là khách Nga, Ba Lan, Ấn Độ, Hàn Quốc hoặc Trung Quốc... - những thị trường có chính sách visa đến Việt Nam thuận lợi hoặc đường bay thẳng.

Hàng dừa được trồng ken đặc dọc bờ biển, tạo nên khoảng xanh rợp mát suốt ngày dài. Du khách có thể thuê ghế bãi biển, ghế lười hay thảm nằm với giá khoảng 100.000 đồng/chiếc, sử dụng không giới hạn thời gian. Các dịch vụ đi kèm như khăn tắm, tủ đồ hay tắm tráng dao động 20.000-30.000 đồng mỗi lượt.

Trong khi bố mẹ thong thả phơi nắng trên ghế dài, lũ trẻ nhanh chóng kết bạn, rủ nhau đá bóng và nghịch cát dọc bờ biển.

Sau khi xem hàng loạt bài review và biết đây là mùa Phú Quốc đẹp nhất năm, Lan Anh và Phương Dung (Hà Nội) quyết định vào đảo đón Giáng sinh. "Phú Quốc ở ngoài còn đẹp hơn trên mạng, từ thời tiết, bãi biển đến hoàng hôn. Ở đây toàn khách nước ngoài. Tôi từng thấy cảnh này ở Nha Trang, nhưng tại Bãi Khem còn đông hơn, rất hiếm gặp khách Việt", nữ du khách chia sẻ. Cả hai chọn lưu trú ở khu vực Nam đảo, dịch vụ không quá đa dạng, tuy nhiên vẫn đáp ứng nhu cầu. Họ cho rằng chất lượng đủ tốt so với mức giá, thậm chí giá phòng rẻ còn rẻ hơn so với cùng phân khúc ở Nha Trang hay Hạ Long.

Theo nhân viên cứu hộ, du khách bắt đầu đổ ra biển từ 5-6h sáng, nhưng đến khoảng 9h bãi mới thực sự đông, đặc biệt là khách quốc tế - khung giờ lý tưởng để tắm nắng, chèo SUP hay dạo biển. Julia, du khách Nga (ảnh cuối), cho biết đây là lần đầu cô đến Phú Quốc. Cô đặt phòng resort ven biển qua nền tảng OTA của Nga tên Ostrovok.ru, nhưng khi tới nơi thì "tá hỏa" vì khách sạn khẳng định không nhận được thông tin cũng như tiền phòng. "Tôi bay rất xa với hy vọng đón Giáng sinh và năm mới ở Phú Quốc - nơi đây thật sự rất đẹp. Nhưng sự cố này đã phá hỏng mọi thứ. Ngày mai tôi sẽ bay sang Phuket để bắt đầu lại kỳ nghỉ", Julia tiếc nuối.

Đây là mùa đông thứ hai Quỳnh Trang cùng gia đình - hiện sống tại Ba Lan - chọn Phú Quốc để nghỉ dưỡng. Theo cô, trong khi châu Âu chìm trong sương mù và giá rét, đảo ngọc lại ngập tràn nắng ấm. "Phú Quốc liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng quốc tế nên ngày càng nổi tiếng, vì thế việc nơi đây đầy ắp khách ngoại cũng không quá bất ngờ", Trang chia sẻ. Trở lại sau một năm, cô ấn tượng với tốc độ phát triển của hòn đảo: hạ tầng, resort và các dịch vụ trải nghiệm mới xuất hiện ngày càng nhiều. Giá cả có tăng nhưng không đáng kể.

11 tháng đầu năm 2025, Phú Quốc đón gần 7,6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 1,86 triệu lượt, tăng tới 93,6%, vượt xa mục tiêu ban đầu 58,5%. Ước tính cả năm 2025, đảo ngọc sẽ chạm mốc 8,14 triệu lượt khách, mang về doanh thu khoảng 43.879 tỷ đồng , tăng hơn gấp đôi so với năm 2024.

