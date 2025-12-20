Chật kín người 'săn' hoàng hôn ở Phú Quốc

Từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau, Phú Quốc (An Giang) bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Thời tiết khô ráo, ít mưa, nắng vừa đủ, nhiệt độ duy trì quanh ngưỡng 26-30 độ C, thuận lợi cho các hoạt động tham quan, vui chơi ngoài trời. Chính sự ổn định ấy khiến hoàng hôn trên đảo hiện lên rõ nét, trọn vẹn hơn, trở thành một "đặc sản" níu chân du khách.

Từ khoảng 17h, điểm tham quan ở An Thới càng trở nên đông đúc. Quảng trường trung tâm, những bậc thềm và con dốc hướng biển, bãi cát ven bờ cho đến Cầu Hôn nhanh chóng kín du khách, tất cả cùng chờ khoảnh khắc mặt trời chạm đường chân trời.

Du khách dừng chân xem màn trình diễn flyboard trên mặt biển, kiên nhẫn chờ mặt trời lặn. Người chụp ảnh, quay video, hay chỉ đơn giản là đứng yên để ngắm nhìn.

Chọn Phú Quốc làm điểm đến cho chuyến trăng mật, Phạm Xuân Hoài Nam và Ngô Thị Thu Hiền (du khách Hà Nội) cho biết thời điểm này, đảo ngọc sở hữu thời tiết đẹp bậc nhất cả nước. "Cảnh quan đẹp, con người thân thiện, đặc biệt là hoàng hôn rất ấn tượng", cặp đôi chia sẻ, đồng thời bày tỏ sự yêu thích với safari, cáp treo vượt biển và những buổi chiều ngọt ngào tại điểm nghỉ dưỡng. Cặp đôi cũng thẳng thắn nhận xét chất lượng ẩm thực tại một số điểm chưa thực sự tương xứng với mức giá.

Mặt trời chậm rãi lặn về phía vịnh Thái Lan, tạo nên khung cảnh yên bình, êm ả. Không gian đảo như lắng lại: sóng vỗ đều đều, nhịp bước du khách chậm hơn để ngắm nhìn khoảnh khắc yên bình trôi qua trong ánh chiều rực rỡ.

Mặt trời đỏ rực như hòn than cháy bỏng từ từ khuất xuống đường chân trời, ánh chiều nhuộm vàng mọi cảnh vật. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, những cặp đôi đứng sát lại gần nhau hơn, trao những nụ hôn vội, để kịp giữ lại ánh sáng cuối ngày đang dần tắt trên mặt biển.

Spoorthy Manjunath và chồng (Ấn Độ) chọn Phú Quốc làm điểm đến cho tuần trăng mật, thay vì Maldives như dự định ban đầu. "Sau khi tìm hiểu, chúng tôi thấy Phú Quốc là một điểm đến mới, thú vị và có nhiều trải nghiệm hơn", Spoorthy nói. Hành trình của cặp đôi kéo dài qua Đà Nẵng, TP.HCM, Phú Quốc, rồi tiếp tục ra Hà Nội, Hạ Long trước khi trở lại TP.HCM về nước. "Chúng tôi từng du lịch Thái Lan và kỳ vọng Việt Nam cũng tương tự, nhưng thực tế còn vượt xa mong đợi. Cảnh quan đẹp, trải nghiệm đa dạng, mỗi ngày thức dậy là một hành trình mới. Riêng Phú Quốc gây ấn tượng mạnh với biển xanh, cát trắng, không khí sôi động và những buổi hoàng hôn tuyệt vời", cô nói.

Trong khi nhiều điểm đến trong nước chịu tác động của mưa bão cuối năm, Phú Quốc nhờ vị trí trong vịnh Thái Lan gần như "đứng ngoài bản đồ bão" , duy trì thời tiết ổn định và bầu trời trong xanh suốt mùa cao điểm du lịch cuối năm.

Không chỉ là "background" để chụp ảnh, hoàng hôn Phú Quốc mang đến một khoảng lặng. Ở đó, du khách chậm lại, dõi theo mặt trời khuất dần sau biển và cảm nhận một Phú Quốc dịu dàng, sâu lắng hơn.

Theo Sở Du lịch An Giang, lũy kế 11 tháng đầu năm 2025, Phú Quốc đón gần 7,6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 1,86 triệu lượt. Tính chung cả năm 2025, đảo ngọc ước đón khoảng 8,14 triệu lượt khách, với tổng doanh thu du lịch đạt 43.879 tỷ đồng .

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'