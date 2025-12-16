Tại sao bão 'bỏ qua' Phú Quốc?

Nằm giữa vịnh Thái Lan, Phú Quốc gần như đứng ngoài "bản đồ bão" của Việt Nam. Vị trí địa lý độc đáo và quy luật gió mùa tạo cho đảo ngọc lợi thế hiếm có, lý tưởng du lịch quanh năm.

Du khách TP.HCM "đội mưa" đi tham quan, check-in tại Phú Quốc, 6/2023. Ảnh: Duy Hiệu.

Phần lớn các cơn bão nhiệt đới và áp thấp nhiệt đới gây ảnh hưởng đến Việt Nam đều sinh ra từ phía Tây Thái Bình Dương, sau đó di chuyển vào Biển Đông. Hoạt động như một "cỗ máy nhiệt" khổng lồ, bão liên tục lấy năng lượng từ hơi nước ấm của đại dương. Hướng đi của chúng thường được các luồng gió ở tầng cao (dòng dẫn) và các hệ thống gió mùa (Tây Nam, Đông Bắc) dẫn dắt, khiến chúng có xu hướng đổ bộ hoặc áp sát khu vực Trung Bộ và Bắc Bộ, hoặc hướng lên Trung Quốc.

Trong khi đó, Phú Quốc nằm sâu trong vịnh Thái Lan, được bao bọc che chắn bởi đất liền và mũi Cà Mau (phía Đông), Campuchia (phía Bắc) và Thái Lan (phía Tây). Cấu trúc tự nhiên này tạo thành một "tấm khiên" vững chắc, đặt Phú Quốc ngoài quỹ đạo di chuyển chính của bão. Ngay cả trong những trường hợp hiếm hoi khi bão tiến vào vịnh Thái Lan, cường độ của nó thường bị suy yếu đáng kể vì phải di chuyển quãng đường dài, chịu ma sát lớn với đất liền và không còn nhận được đủ năng lượng từ biển ấm để duy trì sức mạnh.

Trong khoảng ba thập kỷ gần đây, Phú Quốc từng chịu ảnh hưởng của bão Linda vào tháng 11/1997 - một trong những cơn bão hiếm hoi đi vào vịnh Thái Lan, gây thiệt hại cho Cà Mau và Kiên Giang. Dù không nằm trong tâm bão, đảo ngọc vẫn chịu gió mạnh, mưa lớn trên diện rộng và biển động. Đây cũng là trường hợp thường được nhắc đến khi nói về "ngoại lệ" của Phú Quốc.

Năm 2006, bão Durian - cơn bão "sinh ra" trên Thái Bình dương và suy yếu dần khi tiến vào khu vực vịnh Thái Lan - cũng ảnh hưởng đến Phú Quốc, chủ yếu gây mưa và gió mạnh, nhưng không để lại thiệt hại nghiêm trọng.

Mùa mưa cũng không thể cản bước chân của du khách khám phá đảo ngọc, 6/2023. Ảnh: Duy Hiệu.

Tuy hiếm khi chịu tác động trực tiếp của bão, Phú Quốc vẫn có mùa mưa kéo dài từ khoảng tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, chủ yếu do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Trong giai đoạn này, đảo thường xuất hiện những cơn mưa rào, mưa theo đợt; cao điểm từ tháng 7 đến tháng 9 có thể kèm theo giông lốc cục bộ. Ngoài ra, những cơn bão, áp thấp trên biển đông hay các hệ thống thời tiết hoạt động mạnh có thể khiến biển động, sóng lớn, gây gián đoạn tạm thời cho tàu thuyền và các hoạt động vui chơi trên biển.

Dù vậy, mưa ở Phú Quốc hiếm khi kéo dài liên tục nhiều ngày. Ngay trong mùa mưa, đảo vẫn có nhiều khoảng nắng xen kẽ, không ảnh hưởng quá lớn đến lịch trình du lịch.

Theo Weather Atlas, nhiệt độ trung bình của Phú Quốc dao động từ 22 độ C đến 34 độ C, tương đối ổn định so với nhiều điểm đến biển đảo khác. Đảo có khoảng 150-160 ngày mưa mỗi năm, với lượng mưa tích lũy hơn 2.300 mm, song phần lớn là mưa theo cơn, không phải mưa dai dẳng cả ngày.

Vào cao điểm mùa mưa, khu vực trung tâm Dương Đông (đặc khu Phú Quốc) từng ghi nhận tình trạng ngập cục bộ do mưa lớn trong thời gian ngắn, trùng thời điểm triều cường và hệ thống thoát nước đô thị chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, nước rút nhanh sau mưa, không gây ngập kéo dài.

Mùa mưa không khiến Phú Quốc trở nên ảm đạm. Trái lại, đây là thời điểm cảnh quan thiên nhiên trên đảo khoe sắc rõ nét nhất: rừng nhiệt đới xanh mướt, thác nước cuộn trào, không khí mát mẻ và lượng du khách thưa thớt hơn. Channel News Asia (CNA) của Singapore từng đánh giá Phú Quốc là một trong những điểm đến Đông Nam Á hấp dẫn vào mùa mưa, phù hợp với những du khách muốn "chậm lại" để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của đảo nhiệt đới.

Ông Sriram Kailasam, Tổng giám đốc khu nghỉ dưỡng Regent Phú Quốc, chia sẻ: "Phú Quốc thực sự lột xác trong mùa mưa. Hòn đảo trở thành một thiên đường xanh mát". Theo ông, đây là thời điểm lý tưởng cho những ai muốn tránh xa đám đông và hòa mình vào thiên nhiên.

Suối Đá Bàn Phú Quốc vào mùa mưa. Ảnh: Phu Quoc Sense Travel.

Đến Phú Quốc mùa mưa, du khách có thể trekking trong Vườn Quốc gia Phú Quốc, ghé thăm Suối Tranh, Suối Đá Bàn với dòng nước tung bọt trắng xóa, khám phá hệ sinh thái rừng ngập mặn bằng kayak, hay tận hưởng các hoạt động trong khu nghỉ dưỡng. Nhiều resort còn tổ chức workshop thủ công, lớp học nấu ăn, làm chocolate, spa… giúp du khách thư giãn ngay cả khi thời tiết không thuận lợi.

Du lịch trái mùa cũng mở ra cơ hội "săn" vé máy bay và phòng khách sạn với mức giá dễ ưu đãi. Một số cơ sở lưu trú tại Phú Quốc hiện áp dụng chính sách linh hoạt như dời ngày hoặc hủy đặt phòng miễn phí trong trường hợp thời tiết xấu, nhằm đảm bảo an toàn và trải nghiệm cho du khách.

Theo số liệu từ Sở Du lịch An Giang, lũy kế 11 tháng đầu năm 2025, Phú Quốc đón gần 7,6 triệu lượt khách, riêng khách ngoại đạt 1,86 triệu lượt, tăng 93,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả năm 2025, Phú Quốc ước đón 8,14 triệu lượt khách, tổng thu 43.879 tỷ đồng .