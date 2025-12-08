Phú Quốc, Tam Đảo thắng giải du lịch hàng đầu thế giới

Phú Quốc, Tam Đảo cùng nhiều điểm đến của Việt Nam được vinh danh tại World Travel Awards 2025, tiếp tục khẳng định sức hút của du lịch Việt trên bản đồ thế giới.

Tam Đảo nổi bật với lối kiến trúc Pháp cổ và những tòa lâu đài trên mây. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong đêm trao giải World Travel Awards 2025 (WTA) diễn ra tối 6/12 tại Bahrain, du lịch Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ thế giới với loạt giải thưởng ở nhiều hạng mục.

Tại lễ trao giải được ví như "Oscar của ngành du lịch", Tam Đảo (Phú Thọ) được vinh danh là "Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới".

Nằm ở độ cao gần 1.000 m, Tam Đảo được ví như "thị trấn trên mây" với khí hậu năm mát lạnh, phủ sương sớm, với những con đường dốc quanh co, nhà thờ đá trầm mặc, khu kiến trúc Pháp cổ xen giữa rừng quốc gia xanh thẳm. Từ một điểm nghỉ cuối tuần quen thuộc của người dân miền Bắc, Tam Đảo nay được thế giới ghi nhận như một thị trấn du lịch kiểu mẫu, kết hợp hài hòa giữa cảnh quan, khí hậu và trải nghiệm.

Đến với Tam Đảo, du khách sẽ được tận hưởng không khí trong lành, khí hậu mát mẻ quanh năm. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong khi đó, Phú Quốc tiếp tục khẳng định vị thế khi lần thứ 4 nhận danh hiệu "Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới". Hệ thống trải nghiệm mới, cảnh quan nguyên sơ và khả năng tạo ra những biểu tượng du lịch" giúp đảo Ngọc nổi bật trong mùa giải.

Loạt hạng mục khác của Phú Quốc được vinh danh gồm:

Bãi Kem: Bãi biển khu vực hàng đầu thế giới.

Thị trấn Hoàng Hôn: Điểm đến biểu tượng thu hút du khách hàng đầu thế giới.

Cầu Hôn: Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới.

Những sản phẩm trải nghiệm gắn với hoàng hôn, biển xanh, nghỉ dưỡng cao cấp và kiến trúc tạo điểm nhấn đang giúp Phú Quốc định hình hình ảnh một trung tâm du lịch mang tính biểu tượng tại châu Á.

Tại lễ trao giải, cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) lần thứ 3 được xướng tên "Điểm đến thiên nhiên cấp địa phương hàng đầu thế giới", nhờ khí hậu ôn hòa, cảnh quan nguyên sơ cùng sự phát triển du lịch bền vững.

Phú Quốc liên tục được vinh danh trong nhiều bảng xếp hạng trên thế giới, khẳng định sức hút của điểm đến. Ảnh: Duy Hiệu.

Lần đầu tiên tham gia mùa giải, Cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang) đạt danh hiệu "Điểm đến văn hóa cấp địa phương hàng đầu thế giới". Danh hiệu này góp phần tôn vinh giá trị của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO và sắc màu văn hóa của cộng đồng dân tộc vùng cao nguyên đá.

Không chỉ các điểm đến thiên nhiên, nhiều đô thị du lịch của Việt Nam cũng tỏa sáng trong các hạng mục thuộc khu vực châu Á.

TP.HCM: Điểm đến du lịch công tác hàng đầu châu Á; Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á.

Vũng Tàu (TP.HCM): Vùng biển cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á.

Hà Nội: Điểm đến thành thị hàng đầu châu Á; Điểm đến cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á.

Hội An: Thành phố văn hóa hàng đầu châu Á.

Ninh Bình: Điểm du lịch mới nổi hàng đầu châu Á.

Quần thể Tam Chúc (Ninh Bình): Điểm du lịch văn hóa hàng đầu châu Á.

Việc các điểm đến liên tục được xướng tên qua nhiều mùa giải WTA cho thấy sức hút bền vững của du lịch Việt. Từ biển đảo, cao nguyên đến những đô thị giàu bản sắc, các vùng đất quen thuộc đang bước ra thế giới với diện mạo mới, giàu trải nghiệm và cạnh tranh ngày càng cao.

Trong 11 tháng đầu năm, Việt Nam đón hơn 19,1 triệu khách quốc tế, tăng 20,9% so với cùng kỳ, vượt kỷ lục 18 triệu lượt năm 2019, đánh dấu giai đoạn bùng nổ du lịch chưa từng có.

World Travel Awards (WTA) ra đời năm 1993, là hệ thống giải thưởng uy tín bậc nhất trong ngành du lịch - lữ hành trên toàn cầu, được ví như "Giải Oscar của ngành du lịch thế giới". Giải thưởng nhằm tôn vinh những thương hiệu, tổ chức, điểm đến và doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Hệ thống WTA được chia thành nhiều khu vực gồm châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và Trung Đông, với hàng trăm hạng mục vinh danh đa dạng. Kết quả các hạng mục được bình chọn công khai trên phạm vi toàn cầu, thu hút hàng triệu lượt bầu chọn từ chuyên gia du lịch quốc tế, doanh nghiệp trong ngành và du khách khắp thế giới.