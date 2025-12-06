Khách quốc tế đến Việt Nam đông chưa từng thấy

Việt Nam đón hơn 19,1 triệu khách quốc tế trong 11 tháng đầu năm 2025, tăng 20,9% so với cùng kỳ, vượt kỷ lục 18 triệu lượt năm 2019, đánh dấu giai đoạn bùng nổ du lịch chưa từng có.

Trong khu vực Đông Nam Á, lượng khách đến từ Philippines ghi nhận sự tăng trưởng vượt trội. Trong ảnh là khách Philippines đến Việt Nam du lịch vào tháng 10. Ảnh: Japheth Graspela.

Theo số liệu mới công bố của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 11, gần 2 triệu lượt khách quốc tế nhập cảnh Việt Nam, tăng 14,2% so với tháng trước và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức tăng mạnh nhất trong năm, trong đó các thị trường xa như Bắc Mỹ và châu Âu tạo nên cú hích đáng kể.

Khách Mỹ tăng 30,5%, Canada tăng 55,9% so với tháng trước. Châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 51,2%, với nhiều thị trường tăng mạnh: Nga (+37%), Anh (+31,8%), Pháp (+46,7%), Đức (+51,4%), Italy (+88,9%), Thụy Sỹ (+47,3%), Séc (+148,8%) và Ba Lan tăng đột biến 255,6%.

Theo Cục Thống kê, sự tăng trưởng này đến từ hàng loạt chính sách thị thực mới, chương trình quảng bá được đầu tư bài bản và chuỗi sự kiện quốc tế liên tục tổ chức tại các thành phố lớn, tạo nên sức hút mạnh mẽ với du khách.

Tính chung 11 tháng, Việt Nam đạt 19,15 triệu lượt khách quốc tế, lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 18 triệu lượt.

Theo Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), du lịch Việt Nam đang phục hồi vượt trội trong khi các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương mới đạt khoảng 90% so với trước dịch Covid-19. Tổ chức này xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, ngang với Nhật Bản.

Nam du khách Ấn Độ đặc biệt ấn tượng với cà phê Việt và văn hóa giao thông tại TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất, đạt 4,8 triệu lượt, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 25% tổng thị phần. Hàn Quốc xếp thứ hai với 3,9 triệu lượt, chiếm 20,6%, giảm 4,6%. Góp mặt trong top 10 còn có Ấn Độ (656.000), Campuchia (614.000), Nga (593.000), Malaysia (510.000) và Australia (496.000).

Trong đó, Nga ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội tại thị trường châu Âu, tăng 190,9%, và trở thành thị trường lớn nhất của Việt Nam trong khu vực. Các thị trường Đông Nam Á tiếp tục tăng tốc, nổi bật là Philippines tăng 84%, Ấn Độ tăng 47,2% so với cùng kỳ.

5 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH LỚN NHẤT ĐẾN VIỆT NAM 11 THÁNG NĂM 2025 Nguồn: Cục Thống kê Nhãn Trung Quốc Hàn Quốc Đài Loan (Trung Quốc) Mỹ Nhật Bản Lượng du khách Triệu lượt 4.79 3.94 1.13 0.76 0.75

Ba địa phương đón nhiều khách ngoại nhất vẫn là TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, thành phố ước đón 37,28 triệu lượt khách trong 11 tháng, trong đó có 7,37 triệu lượt khách quốc tế, đạt 73,79% mục tiêu năm 2025. Doanh thu du lịch đạt 233.566 tỷ đồng , tương đương 80,5% kế hoạch.

Hà Nội đón 30,94 triệu lượt khách, tăng 22,1%; trong đó khách quốc tế đạt 7,09 triệu lượt, gồm 5 triệu lượt có lưu trú.

Đà Nẵng ghi nhận 16,5 triệu lượt khách lưu trú, riêng khách quốc tế đạt 7 triệu lượt trong 11 tháng.

Hàng chục du khách dừng lại tại phố đi bộ để chụp ảnh chung cư 42 Nguyễn Huệ. Ảnh: Linh Huỳnh.

Sự bứt phá của ba thành phố lớn được cho là nhờ liên tục mở rộng đường bay quốc tế, nâng cấp sản phẩm du lịch và tổ chức nhiều lễ hội, sự kiện âm nhạc - thể thao mang tầm khu vực.

Theo Cục Thống kê, doanh thu du lịch lữ hành 11 tháng năm 2025 ước đạt 85,4 nghìn tỷ đồng , tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đến từ các chương trình kích cầu và nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm, từ du lịch sức khỏe, du lịch xanh đến MICE, được nhiều địa phương triển khai ngay từ đầu năm.

Với đà tăng trưởng ấn tượng, ngành du lịch được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo đột phá trong năm 2026, đưa Việt Nam tiến gần hơn vị thế điểm đến hàng đầu châu Á.