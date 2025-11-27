Hà Nội đón lượng khách cao nhất lịch sử

Du lịch Hà Nội ghi nhận đà tăng trưởng mạnh với gần 31 triệu lượt khách, doanh thu hơn 120.000 tỷ đồng trong 11 tháng.

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP đăng ảnh chạy bộ quanh Hồ Gươm, ngày 16/11. Ảnh: M-TP.

Sở Du lịch Hà Nội cho biết trong 11 tháng qua, Thủ đô ước đón 30,94 triệu lượt khách, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu du lịch đạt 120,6 nghìn tỷ đồng , tăng 20,7%, cho thấy nhu cầu du lịch nội địa và quốc tế đang phục hồi mạnh.

Với các số liệu thống kê nêu trên, thành phố đón lượng khách cao nhất lịch sử, vượt con số 29 triệu lượt khách của năm 2019, không tính hai năm 2020-2021 do đại dịch Covid-19.

Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú đạt 73,4%, tăng 6,3 điểm phần trăm. Toàn thành phố hiện có 3.761 cơ sở lưu trú với hơn 71.000 phòng, trong đó 65 khách sạn đạt chuẩn từ 1-5 sao.

Hà Nội cũng có 58 cơ sở dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách ở các lĩnh vực ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe.

Hoạt động lữ hành tiếp tục duy trì ổn định. Thành phố hiện ghi nhận 1.921 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 591 doanh nghiệp lữ hành nội địa, 32 đơn vị vận chuyển du lịch cùng đội ngũ 6.898 hướng dẫn viên quốc tế và 2.620 hướng dẫn viên nội địa.

LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN HÀ NỘI 10 NĂM QUA Nguồn: Sở Du lịch Hà Nội Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Triệu lượt khách 21.8 23.83 26 29 0 0 18.7 24 27.86 30.94

Trong tháng 11, Sở Du lịch đã xây dựng và ban hành nhiều báo cáo quan trọng, tập trung vào đánh giá chiến lược phát triển sản phẩm, triển khai Quy hoạch Thủ đô và định hướng phát triển thương mại điện tử trong ngành du lịch.

Trong lĩnh vực sản phẩm du lịch, đơn vị đã phối hợp với các địa phương xây dựng mô hình mới và nâng cao hiệu quả quản lý.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng cuối năm, Giám đốc Sở Du lịch Đặng Hương Giang cho biết đơn vị sẽ phối hợp các địa phương phát triển nhiều nhóm sản phẩm mới:

Du lịch nông nghiệp - nông thôn

Du lịch đêm

Du lịch golf

Du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm văn hóa dân tộc thiểu số

Cùng với đó là triển khai ấn phẩm "Góc Hà Nội", chuyên đề giới thiệu ẩm thực du lịch Hà Nội, tổ chức Liên hoan ẩm thực và du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội 2025.

Sở cũng tiếp tục tổ chức khảo sát, kết nối điểm đến giữa các phường, xã và doanh nghiệp lữ hành; tham dự diễn đàn thường niên du lịch xanh Quốc gia 2025 tại Lâm Đồng.

"Với đà phát triển tích cực và các nhiệm vụ trọng tâm đang được triển khai, du lịch Thủ đô được kỳ vọng tiếp tục bứt phá, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2025 và những năm tiếp theo", bà Giang nói.

Fan bắt gặp bố mẹ G-Dragon tham quan đền Ngọc Sơn Người hâm mộ bắt gặp bố mẹ G-Dragon tham quan đền Ngọc Sơn, sáng 10/11