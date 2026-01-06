Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dừng hoạt động chợ đêm Phú Quốc

  • Thứ tư, 7/1/2026 01:15 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Hợp đồng cho thuê mặt bằng tổ chức phố đi bộ và chợ đêm Phú Quốc chính thức hết hạn sau 10 năm, buộc UBND đặc khu Phú Quốc triển khai các thủ tục thanh lý theo quy định.

Lối vào chợ đêm Phú Quốc dịp nghỉ lễ năm 2021. Ảnh: Chí Hùng.

Ngày 6/1, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết đang triển khai các thủ tục thanh lý hợp đồng cho thuê mặt bằng đối với đơn vị vận hành chợ đêm Phú Quốc.

Theo đó, tháng 9/2015, Phòng Kinh tế huyện Phú Quốc (nay là Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đặc khu Phú Quốc) ký hợp đồng kinh tế với Công ty Cổ phần Du lịch Ngôi Sao Biển, cho thuê mặt bằng để tổ chức phố đi bộ và chợ đêm Bạch Đằng (chợ đêm Phú Quốc), thời hạn 10 năm, kết thúc ngày 31/12/2025.

Thực hiện chỉ đạo của UBND đặc khu, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thanh lý hợp đồng theo quy định; phối hợp với doanh nghiệp khảo sát, lấy ý kiến các hộ tiểu thương.

Phu Quoc anh 1

Chật kín khách tại các quán ăn ở chợ đêm Phú Quốc dịp lễ năm 2021. Ảnh: Chí Hùng.

Ngày 23/12/2025, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã có thông báo yêu cầu Công ty Cổ phần Du lịch Ngôi Sao Biển thanh toán công nợ 6 tháng cuối năm 2025, với số tiền hơn 337 triệu đồng; bàn giao toàn bộ diện tích đất thuê theo hiện trạng khi hợp đồng kết thúc vào ngày 31/12/2025.

Phía Công ty Cổ phần Du lịch Ngôi Sao Biển cho biết doanh nghiệp thống nhất chủ trương thanh lý hợp đồng thuê đất theo đúng quy định.

Ngay sau khi nhận được thông báo của cơ quan chức năng, công ty đã thông báo đến các tiểu thương, yêu cầu thanh toán tiền thuê mặt bằng đến hết ngày 31/12/2025 và thu dọn hàng hóa, công cụ, dụng cụ tại các gian hàng.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, khu vực phố đi bộ và chợ đêm Phú Quốc thời gian qua tồn tại nhiều bất cập, như không có hệ thống xử lý nước thải, nước thải xả trực tiếp ra sông Dương Đông gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cảnh quan đô thị.

Bên cạnh đó, khu vực này còn phát sinh các vấn đề về an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và thiếu bãi đỗ xe.

Tiền Phong

