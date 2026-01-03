Rác dày đặc 2 bãi biển Phú Quốc, khách không dám tắm

Lượng lớn lục bình và rác thải sinh hoạt trôi dạt vào bãi Kem (bãi Khem) và bãi Sao những ngày đầu năm khiến nhiều du khách quốc tế e ngại, thậm chí không dám xuống biển.

Du khách cùng người dân dọn rác ở bãi Khem hôm 1/1. Ảnh: Ảnh: Elena.

Những ngày đầu tháng 1, bãi Kem (bãi Khem), một trong những bãi biển nổi tiếng nhất Phú Quốc, phủ kín lục bình và rác thải trôi dạt.

Sáng 2/1, Elena, du khách Nga lưu trú tại một villa gần khu vực này, cho biết cô không thể tắm biển suốt gần 10 ngày lưu trú vì bờ biển “tràn ngập rác, chủ yếu là lục bình”. Dù đã được cảnh báo trước rằng thời điểm này thường xuất hiện rác theo mùa, cảnh tượng thực tế vẫn khiến nữ du khách không khỏi sốc.

Elena chứng kiến nhiều du khách châu Âu cùng người dân địa phương tham gia dọn rác dọc bãi biển. Tuy nhiên, theo cô, nỗ lực này chưa đủ để trả lại mặt nước trong xanh vốn có của bãi Kem.

"Tôi yêu hòn đảo này, bãi biển rất đẹp nhưng tiếc là quá nhiều rác. Dù vậy, tôi chắc chắn sẽ quay lại vào lần tới", Elena chia sẻ.

Rác và lục bình trôi dạt sát bờ biển bãi Sao ngày 2/1.

Không chỉ du khách Nga, nhiều du khách quốc tế đến bãi Kem từ cuối tháng 12/2025, cũng bày tỏ sự thất vọng khi chứng kiến rác xuất hiện dày đặc dọc bờ biển. Dù một số khu nghỉ dưỡng đã tổ chức dọn dẹp, song hoạt động này chủ yếu diễn ra ở khu vực trước mặt các resort, trong khi những đoạn bờ biển khác gần như bị bỏ ngỏ.

Ngoài ra, tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại bãi Sao - bãi biển thường xuyên góp mặt trong danh sách những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc.

Sáng 2/1, nhiều du khách phản ánh lục bình trôi dạt thành từng lớp dày trên cát. Một du khách nước ngoài cho biết thay vì thư giãn và tắm nắng, anh chứng kiến cảnh nhân viên môi trường tất bật thu gom rác suốt buổi sáng.

Đại diện Phòng Nông nghiệp và Môi trường Phú Quốc xác nhận hiện tượng rác và lục bình từ đất liền trôi ra biển là tình trạng xảy ra hàng năm. Theo đơn vị này, lục bình thường bị cuốn theo dòng chảy từ sông ngòi, kênh rạch ra biển, sau đó bị thủy triều đẩy ngược vào bờ, đặc biệt tại các khu vực gần cửa sông lớn và sau mùa mưa lũ. Cơ quan chức năng cho biết đã nắm được thông tin và đang triển khai các biện pháp xử lý.

Trước đó, hồi tháng 5/2025, bãi Sau ở Vũng Tàu (nay thuộc TP.HCM) cũng từng đối mặt với tình trạng lục bình và rác thải trôi dạt quy mô lớn.

Bãi Kem và bãi Sao từ lâu được xem là “biểu tượng” du lịch của Phú Quốc, nổi tiếng với bờ cát trắng mịn và làn nước xanh ngọc. Thực trạng rác thải phủ kín hai bãi biển đẹp nhất đảo không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của du khách, mà còn đặt ra bài toán lâu dài về quản lý môi trường.