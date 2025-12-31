Nhà hàng Phú Quốc gây tranh cãi vì thu 60.000 đồng phí xuống biển

Một nhà hàng tại Bãi Sao (Phú Quốc) thu 60.000 đồng khi khách đi qua cổng xuống biển đang tạo ra nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp khẳng định đây là "voucher cọc" dịch vụ.

Khung cảnh bãi biển trước nhà hàng tranh cãi vì thu phí 60.000 đồng voucher dịch vụ. Ảnh: Chez Dugong - Bãi Sao.

Cuối tháng 12, trên các hội nhóm du lịch Phú Quốc xuất hiện nhiều phản ánh về việc du khách phải trả 60.000 đồng để đi qua cổng của nhà hàng Chez Dugong xuống khu vực Bãi Sao (đặc khu Phú Quốc, An Giang). Nhiều ý kiến cho rằng đây là hình thức "thu phí vào cửa" gây bức xúc vì bãi biển vốn là không gian công cộng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện phòng kinh doanh nhà hàng cho biết hình thức thu tiền này được áp dụng từ ngày 23/12. "Khoản 60.000 đồng không phải vé vào cổng mà là dạng voucher cọc dịch vụ. Khách sẽ nhận voucher trị giá tương đương để sử dụng tại nhà hàng", vị này nói.

Theo phía doanh nghiệp, voucher bao gồm quyền sử dụng nhà vệ sinh, tắm tráng và được trừ trực tiếp vào hóa đơn ăn uống. Trước đây, dịch vụ tắm tráng phải trả phí riêng, nay được gộp chung trong voucher và cho phép khấu trừ vào bill. "Khi khách sử dụng đồ ăn, thức uống tại nhà hàng và trả lại voucher, 60.000 đồng sẽ được trừ trực tiếp trên hóa đơn", đại diện Chez Dugong cho biết.

Vấn đề gây tranh cãi nằm ở trường hợp khách chỉ muốn xuống bãi biển hoặc đi thẳng sang các quán khác mà không sử dụng dịch vụ tại nhà hàng nói trên.

"Với những khách không sử dụng dịch vụ tại nhà hàng thì khoản tiền trên sẽ không được hoàn lại. Đây là lựa chọn của khách, trong khi nhà hàng cũng có bán cà phê, nước uống", vị đại diện nói.

Nhà hàng treo bảng thông báo về chính sách thu phí bằng ba ngôn ngữ ngay trước lối vào để du khách nắm thông tin. Ảnh: Hoàng Minh.

Nhà hàng cho biết đã bố trí nhân viên túc trực tại cổng để thu tiền, phát voucher và giải thích chính sách. Nhiều bảng thông báo bằng tiếng Việt, Anh và Nga được treo tại lối vào. Theo đơn vị, nếu không đồng ý với quy định, du khách có thể chọn các lối đi khác để xuống biển.

"Đa số khách đã hiểu đây không phải vé vào cổng mà là voucher trừ vào hóa đơn. Chỉ một số ít phản ánh, đến nay hầu như không còn ai thắc mắc nữa", đại diện phòng kinh doanh cho hay.

Theo ghi nhận, hiện du khách có ba lối chính để xuống Bãi Sao: một lối đi qua khu đất của nhà hàng Chez Dugong; lối khác phải gửi xe bên ngoài rồi đi bộ qua khu vực nhà hàng Mỹ Lan; lối còn lại đi qua nhà hàng Paradiso và phải trả phí 100.000 đồng.

Trước đó, nhận được thông tin người dân phản ánh về việc có một số cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch xảy ra tình trạng "chặt chém" du khách, thu các phí bất hợp lý, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Phú Quốc, đặc biệt là trường hợp khách nước ngoài phản ánh việc nhà hàng Chez Dugong, ngày 26/12 Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra, làm rõ vụ việc.

UBND đặc khu yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phải niêm yết giá công khai, không ép buộc du khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn và giữ thái độ văn minh trong phục vụ.

Cách đó không xa, Bãi Kem cũng thu hút đông đúc du khách đến tắm biển vào cuối tháng 12. Ảnh: Linh Huỳnh.

Dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch 2026, Phú Quốc đón khách "đông chưa từng thấy" khi lượng lớn du khách trong và ngoài nước đổ về đây nghỉ đông, tận hưởng không khí lễ hội. Khu vực Bãi Kem (còn gọi là Bãi Khem) ghi nhận 4.000-5.000 lượt khách đến tắm nắng, tắm biển mỗi ngày. Tại đây, khách có thể tự do xuống biển, chỉ trả phí khi sử dụng dịch vụ.

Năm 2025, đảo Phú Quốc ước đón 8,14 triệu lượt khách, tổng thu 43.879 tỷ đồng , tăng 104% so với năm 2024.