Những người 'bỏ phố' ra Phú Quốc mở bar, đón du khách

Từ những người trẻ rời đô thị với nhiều lý do, họ chọn gắn bó tại Phú Quốc, chấp nhận thử thách cùng sự cạnh tranh tại hòn đảo đang ngày càng sôi động.

Mười năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật tại TP.HCM, Nhật Trường đến Phú Quốc với suy nghĩ "kiếm tiền rồi về". Hòn đảo khi ấy đã phát triển du lịch khá sôi động, chàng trai mua, sửa và bán cano cho các đơn vị làm tour đảo.

Nhưng đến nay, Trường vẫn tiếp tục xây dựng sự nghiệp tại đây. Từ kinh nghiệm làm bartender thời sinh viên, anh mở một quán bar để giới thiệu cocktail Việt Nam cho du khách. Ngoài ra, anh cũng mở hàng chục nhà hàng, quán bar với nhiều phong cách khác nhau, song không phải quán nào cũng thành công.

Đáng chú ý, trong hành trình tìm nguyên liệu bản địa, Trường phát hiện tiềm năng lớn từ hạt cacao. Từ đó, anh phát triển một thương hiệu socola gắn với Phú Quốc.

Hòn đảo "cơ hội"

Tại hội thảo "Đặc khu Phú Quốc - cất cánh cùng APEC" diễn ra tại Phú Quốc ngày 12/12, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho biết Phú Quốc phát triển thần kỳ khi thu nhập bình quân đầu người tăng 20 lần so với năm 2014.

Từ hòn đảo hoang sơ gắn với nghề trồng hồ tiêu và làm nước mắm, Phú Quốc "lột xác" để trở thành trung tâm du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng quy mô lớn của khu vực với hơn 700 cơ sở lưu trú với trên 24.000 phòng, trong đó 29 khách sạn đạt chuẩn 4-5 sao, cung cấp 13.475 phòng tiêu chuẩn quốc tế.

Từ cơ sở đó, Phú Quốc trở thành thị trường lao động sôi động, tạo cơ hội phát triển kinh tế rộng mở cho người dân cũng như nhiều người trẻ từ nơi khác về lập nghiệp.

Nhật Trường phát triển thương hiệu socola của mình tại Phú Quôc. Ảnh: NVCC.

Kể thêm về hành trình khởi nghiệp tại Phú Quốc, Nhật Trường cho rằng khó khăn lớn nhất là chi phí.

"Một chiếc máy nghiền socola tiêu chuẩn châu Âu có giá hơn 35.000 euro, trong khi tổng vốn ban đầu của nhóm chỉ khoảng 300 triệu đồng", anh nói với Tri Thức - Znews.

Vốn là kỹ sư, anh chọn cách tự chế máy, chấp nhận độ mịn chưa đạt mức lý tưởng để đổi lại chi phí hợp lý. Phần lớn cacao được nhập từ Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh do nguồn cung trên đảo không ổn định.

Từ một thợ sửa tàu kiêm bartender, Trường trở thành người sáng lập nhà máy socola đầu tiên và duy nhất tại Phú Quốc. Phía sau xưởng là quán bar và workshop cho du khách trải nghiệm hành trình biến hạt cacao thành thỏi socola.

"Mười năm trước, chỗ này chỉ là đường đất đỏ, Hòn Thơm là nơi sửa tàu nhưng giờ đây đã trở thành những công trình đồ sộ. Tôi đi TP.HCM nửa tháng, quay lại phải chạy một vòng quanh đảo để xem có gì mới", Trường kể.

Tốc độ phát triển chóng mặt tạo ra cơn "khát" nhân sự. Anh cho biết nhiều vị trí chuyên môn tại Phú Quốc được trả lương cao hơn mặt bằng chung, nhưng chi phí sinh hoạt cũng đắt đỏ hơn vì mọi thứ đều phải chở từ đất liền ra đảo.

"Môi trường du lịch quốc tế ở Phú Quốc giúp người trẻ phát huy tối đa tiềm năng. Ở đây, tôi thấy những bạn thợ hàn, thợ xây nay có thể giao tiếp tiếng Anh lưu loát với khách nước ngoài. Điều đó rất hiếm ở những nơi du lịch kém phát triển", anh nói.

Cũng chọn Phú Quốc làm nơi lập nghiệp, Đinh Trọng Tươi (quê quán Hòn Đất, Kiên Giang cũ, nay thuộc tỉnh An Giang) 7 năm trước ra đảo với hành trang gần như là con số 0.

Từ một nhân sự bập bẹ vài chữ tiếng Anh, Trọng Tươi đã gắn bó với đảo được 7 năm. Giờ đây anh tự tin hướng dẫn khách ngoại làm workshop, tìm hiểu văn hóa bản địa. Ảnh: Linh Huỳnh.

Thời gian sống ở đảo, anh đi qua nhiều vị trí như quản lý quán cà phê, làm việc tại resort, rồi trở thành quản lý sản xuất của xưởng socola và trưởng pha chế tại quán bar The Temple Room.

"Những ngày đầu mới ra đảo, tôi gần như không biết tiếng Anh. Thời gian rảnh, tôi học từ vựng trên ứng dụng điện thoại, rồi trò chuyện với khách, sai ở đâu thì nhờ họ sửa", anh kể.

Giờ đây, anh có thể tự tin giao tiếp, hướng dẫn du khách làm workshop hay tìm hiểu văn hóa bản địa ở Phú Quốc.

Bảy năm trôi qua, Tươi chứng kiến hòn đảo thay đổi từng ngày.

"Hạ tầng, cơ sở vật chất trên đảo hiện đã khác xa thời điểm tôi mới chuyển đến. Riêng khu vực Bắc đảo 'lột xác' hoàn toàn'", anh chia sẻ.

"Lãi" sự bình an

Với Thúy Hòa, cựu biên - phiên dịch tiếng Hàn tại TP.HCM, Phú Quốc ban đầu chỉ là nơi cô "trốn chạy" thực tại. Một bài tuyển dụng trên mạng xã hội đưa cô ra đảo và lần thử đó kéo dài gần 3 năm.

"Từ những ngày đầu, tôi bị níu giữ bởi vẻ đẹp tự nhiên của đảo. Tan làm, chỉ cần ra biển ngắm hoàng hôn, bao mệt mỏi như bị sóng cuốn trôi", Hòa nói.

Chính cảm giác được an ủi và những cơ hội rộng mở khiến Hòa nghiêm túc nghĩ đến việc gắn bó lâu dài với đảo. Từ phiên dịch, cô học thêm nghiệp vụ và trở thành hướng dẫn viên tiếng Hàn.

"Ngày tôi mới đặt chân lên đảo, Phú Quốc chỉ có 2 chuyến bay thẳng từ Hàn Quốc, nay đã hơn 10 chuyến/ngày - mở ra nhiều cơ hội cho nhân sự biết tiếng Hàn", Hòa chia sẻ

Tuy vậy, cô cũng từng rơi vào trạng thái "burn-out" (kiệt sức) vì khác biệt văn hóa.

"Làm hướng dẫn viên, tôi phải kìm nén cảm xúc, lâu dần tạo căng thẳng. Giờ tôi đã thay đổi tư duy: chỉ nhận tour khi thật sự có hứng, xem mỗi chuyến đi như 'cùng bạn đi chơi' để giảm áp lực", cô chia sẻ.

Từ công việc hướng dẫn viên du lịch, Quốc Kiệt rẽ sang lĩnh vực F&B và được tạo điều kiện thử sức với vai trò MC trong một số sự kiện của nhà hàng tại resort 5 sao. Ảnh: NVCC.

Nguyễn Quốc Kiệt (quê Châu Đốc, An Giang) cũng chọn Phú Quốc làm nơi bắt đầu lại từ đầu. Từng là hướng dẫn viên tại TP.HCM, sau dịch Covid-19, anh về nhà phụ giúp gia đình rồi ra đảo để quay lại ngành du lịch và thử sức với F&B tại resort 5 sao.

Bước sang lĩnh vực mới, Kiệt thừa nhận bản thân như "trang giấy trắng". Thiếu kiến thức chuyên môn khiến anh chịu không ít áp lực, song anh chủ động học hỏi từ đồng nghiệp, quan sát từng chi tiết nhỏ và không ngại đặt câu hỏi, dần dần cũng quen.

"Phú Quốc mang đến môi trường làm việc năng động, đa văn hóa. Tôi có cơ hội tiếp xúc với khách từ Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ… Qua đó hiểu thêm về văn hóa các nước và cải thiện ngoại ngữ", Kiệt chia sẻ.

Nhờ kinh nghiệm dẫn tour trước đó, Kiệt được quản lý tạo điều kiện thử sức với vai trò MC, khuyến khích tiếp xúc với khách hàng nhiều hơn để rèn sự nhanh nhạy và chủ động xử lý tình huống. "Tôi tin đây là môi trường rất tốt cho người trẻ muốn bước ra khỏi vùng an toàn và phát triển bản thân", Kiệt nói.

Thu nhập không cao bằng khi làm hướng dẫn ở TP.HCM, nhưng được hỗ trợ ăn ở, đồng phục nên Kiệt tiết kiệm khoảng 50-70% lương mỗi tháng.

"Biển xanh, nắng đẹp, nhịp sống chậm giúp tôi giảm stress và cân bằng cuộc sống", anh nói. Với Kiệt, ngoài thu nhập, "khoản lãi" lớn nhất Phú Quốc mang lại chính là trải nghiệm và cảm giác hạnh phúc ở hiện tại.