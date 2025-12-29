Loạt dự án bất động sản tỷ USD đón đầu APEC 2027 ở Phú Quốc

Trong 11 tháng đầu năm nay, Phú Quốc đón 1,86 triệu lượt khách quốc tế, tăng 94% và vượt xa chỉ tiêu đề ra. APEC 2027 được kỳ vọng sẽ còn mang đến lượng khách quốc tế lớn chưa từng có cho đảo ngọc. Để đón đầu, không chỉ các dự án bất động sản mới mà một số dự án hiện hữu cũng tăng tốc triển khai phân khu tiếp theo, như Khu phức hợp Selavia của TTC Group ở Vịnh Đầm đang thi công giai đoạn 2. Tổng vốn đầu tư của dự án này được công bố hơn 30.000 tỷ đồng , tương đương khoảng 1,2 tỷ USD .