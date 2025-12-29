Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Loạt dự án bất động sản tỷ USD đón đầu APEC 2027 ở Phú Quốc

  • Thứ hai, 29/12/2025 06:00 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Nhiều tập đoàn bất động sản như Sun Group, ThaiGroup, Meyland đang và sắp rót hàng tỷ USD đầu tư phát triển các siêu đô thị nghỉ dưỡng quy mô lớn tại đảo ngọc Phú Quốc.

bat dong san phu quoc anh 1

Hồi tháng 6, Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc (thuộc Sun Group) được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ, quy mô khoảng 88,4 ha với tổng vốn 64.000 tỷ đồng (hơn 2,4 tỷ USD). Hiện tại, khu vực dự án chủ yếu là đất trồng cây và các công trình nhà ở nằm rải rác.
bat dong san phu quoc anh 2

Nhiều phân khu có mặt bằng sạch đã được chủ đầu tư quây tôn triển khai khoan cọc nhồi. Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án sẽ bố trí khoảng 11,8 ha cho các công trình nhà ở. Trong đó, khoảng 1,1 ha xây nhà ở liền kề cao tối đa 6 tầng; hơn 8,2 ha đất biệt thự, cao tối đa 5 tầng; đất chung cư bố trí 5 lô đất với mật độ xây dựng 45-50%, cao tối đa 40 tầng...
bat dong san phu quoc anh 3

Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ là một trong những dự án nằm trong danh mục phục vụ APEC 2027. Bên cạnh dự án này, hồi tháng 6, Sun Group còn được chấp thuận đầu tư thêm dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (22.000 tỷ đồng) và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán (5.550 tỷ đồng).
bat dong san phu quoc anh 4

Với việc đầu tư tổ hợp 9 tháp căn hộ trên sườn núi Ông Quán, Sun Group tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại nam Phú Quốc, bổ sung nguồn cung căn hộ cao tầng có vị trí và tầm nhìn đẹp, ngắm hoàng hôn, bình minh.
bat dong san phu quoc anh 5

Cách Khu đô thị Bãi Đất Đỏ khoảng 6 km, dự án Meyhomes Capital Phú Quốc nằm trên tuyến đường tỉnh ĐT975 cũng đang triển khai giai đoạn 2. Tuyến đường ĐT975 đóng vai trò kết nối dự án với sân bay quốc tế Phú Quốc và cảng An Thới, đồng thời liên thông với các khu du lịch, khu dân cư và tổ hợp nghỉ dưỡng đã hình thành trong khu vực.
bat dong san phu quoc anh 6

Theo quy hoạch được phê duyệt, Meyhomes Capital Phú Quốc có diện tích khoảng 267 ha, được định hướng phát triển thành khu đô thị đa chức năng, bao gồm nhà ở, thương mại - dịch vụ và các công trình tiện ích đô thị.
bat dong san phu quoc anh 7

Dự án được chia thành nhiều phân khu với các loại hình sản phẩm như nhà phố, shophouse, biệt thự và căn hộ, bố trí theo các trục giao thông nội khu và không gian cảnh quan.
bat dong san phu quoc anh 8

Meyhomes Capital Phú Quốc do CTCP Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành (Meyland) làm chủ đầu tư.

bat dong san phu quoc anh 9

Theo thông tin công bố, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 59.000 tỷ đồng (khoảng 2,25 tỷ USD), thuộc nhóm các dự án đô thị có vốn đầu tư lớn tại Phú Quốc.
bat dong san phu quoc anh 10

Cũng thuộc khu vực nam đảo Phú Quốc, CTCP Enclave Phú Quốc (thuộc hệ sinh thái Thaigroup) dự kiến triển khai khu nghỉ dưỡng - giải trí phức hợp Enclave Phú Quốc, với tổng mức đầu tư khoảng 34.000 tỷ đồng (gần 1,3 tỷ USD).
bat dong san phu quoc anh 11

Enclave Phú Quốc nằm trong khu vực tập trung nhiều tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng lớn như Grand World Phú Quốc (Vingroup), Park Hyatt Phú Quốc (BIM Group) và các dự án của Sun Group tại Bãi Kem - Hòn Thơm.

bat dong san phu quoc anh 12

Trong 11 tháng đầu năm nay, Phú Quốc đón 1,86 triệu lượt khách quốc tế, tăng 94% và vượt xa chỉ tiêu đề ra. APEC 2027 được kỳ vọng sẽ còn mang đến lượng khách quốc tế lớn chưa từng có cho đảo ngọc. Để đón đầu, không chỉ các dự án bất động sản mới mà một số dự án hiện hữu cũng tăng tốc triển khai phân khu tiếp theo, như Khu phức hợp Selavia của TTC Group ở Vịnh Đầm đang thi công giai đoạn 2. Tổng vốn đầu tư của dự án này được công bố hơn 30.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,2 tỷ USD.

bat dong san phu quoc anh 13

Vị trí một số dự án đang và sắp triển khai tại đặc khu Phú Quốc.

Hiện trạng con đường 10 làn xe và tuyến tàu điện 9.000 tỷ tại Phú Quốc

Tuyến ĐT975 ở Phú Quốc đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, sẵn sàng mở rộng lên 10 làn xe, trong khi tuyến tàu điện LRT khoảng 9.000 tỷ đồng đã chính thức khởi công ngày 19/12.

31:1885 hôm qua

Cận cảnh công trường mở rộng sân bay Phú Quốc

Dự án có tổng diện tích 1.050 ha, được khởi công từ tháng 7, hiện các hạng mục quan trọng như đường băng số 2, nhà ga VIP và nhà ga hành khách T2 đang được khẩn trương thi công.

06:00 27/12/2025

Đại công trường 22.000 tỷ ở Phú Quốc phục vụ APEC sau nửa năm thi công

Có tổng mức đầu tư 21.860 tỷ đồng, cụm dự án phục vụ tổ chức sự kiện APEC 2027 bao gồm Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Nhà biểu diễn đa năng, Công viên APEC đã đạt tiến độ 33%.

06:00 26/12/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền số... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Quỳnh Danh

bất động sản phú quốc Phú Quốc Vingroup Tập đoàn Thành Thành Công APEC Meyhomes Capital Phú Quốc enclave bãi đất đỏ meyland

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý