Loạt dự án bất động sản tỷ USD đón đầu APEC 2027 ở Phú Quốc

Hồi tháng 6, Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc (thuộc Sun Group) được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ, quy mô khoảng 88,4 ha với tổng vốn 64.000 tỷ đồng (hơn 2,4 tỷ USD). Hiện tại, khu vực dự án chủ yếu là đất trồng cây và các công trình nhà ở nằm rải rác.
Nhiều phân khu có mặt bằng sạch đã được chủ đầu tư quây tôn triển khai khoan cọc nhồi. Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án sẽ bố trí khoảng 11,8 ha cho các công trình nhà ở. Trong đó, khoảng 1,1 ha xây nhà ở liền kề cao tối đa 6 tầng; hơn 8,2 ha đất biệt thự, cao tối đa 5 tầng; đất chung cư bố trí 5 lô đất với mật độ xây dựng 45-50%, cao tối đa 40 tầng...
Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ là một trong những dự án nằm trong danh mục phục vụ APEC 2027. Bên cạnh dự án này, hồi tháng 6, Sun Group còn được chấp thuận đầu tư thêm dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (22.000 tỷ đồng) và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán (5.550 tỷ đồng).
Với việc đầu tư tổ hợp 9 tháp căn hộ trên sườn núi Ông Quán, Sun Group tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại nam Phú Quốc, bổ sung nguồn cung căn hộ cao tầng có vị trí và tầm nhìn đẹp, ngắm hoàng hôn, bình minh.
Cách Khu đô thị Bãi Đất Đỏ khoảng 6 km, dự án Meyhomes Capital Phú Quốc nằm trên tuyến đường tỉnh ĐT975 cũng đang triển khai giai đoạn 2. Tuyến đường ĐT975 đóng vai trò kết nối dự án với sân bay quốc tế Phú Quốc và cảng An Thới, đồng thời liên thông với các khu du lịch, khu dân cư và tổ hợp nghỉ dưỡng đã hình thành trong khu vực.
Theo quy hoạch được phê duyệt, Meyhomes Capital Phú Quốc có diện tích khoảng 267 ha, được định hướng phát triển thành khu đô thị đa chức năng, bao gồm nhà ở, thương mại - dịch vụ và các công trình tiện ích đô thị.
Dự án được chia thành nhiều phân khu với các loại hình sản phẩm như nhà phố, shophouse, biệt thự và căn hộ, bố trí theo các trục giao thông nội khu và không gian cảnh quan.
Meyhomes Capital Phú Quốc do CTCP Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành (Meyland) làm chủ đầu tư.
Theo thông tin công bố, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 59.000 tỷ đồng (khoảng 2,25 tỷ USD), thuộc nhóm các dự án đô thị có vốn đầu tư lớn tại Phú Quốc.
Cũng thuộc khu vực nam đảo Phú Quốc, CTCP Enclave Phú Quốc (thuộc hệ sinh thái Thaigroup) dự kiến triển khai khu nghỉ dưỡng - giải trí phức hợp Enclave Phú Quốc, với tổng mức đầu tư khoảng 34.000 tỷ đồng (gần 1,3 tỷ USD).
Enclave Phú Quốc nằm trong khu vực tập trung nhiều tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng lớn như Grand World Phú Quốc (Vingroup), Park Hyatt Phú Quốc (BIM Group) và các dự án của Sun Group tại Bãi Kem - Hòn Thơm.
Trong 11 tháng đầu năm nay, Phú Quốc đón 1,86 triệu lượt khách quốc tế, tăng 94% và vượt xa chỉ tiêu đề ra. APEC 2027 được kỳ vọng sẽ còn mang đến lượng khách quốc tế lớn chưa từng có cho đảo ngọc. Để đón đầu, không chỉ các dự án bất động sản mới mà một số dự án hiện hữu cũng tăng tốc triển khai phân khu tiếp theo, như Khu phức hợp Selavia của TTC Group ở Vịnh Đầm đang thi công giai đoạn 2. Tổng vốn đầu tư của dự án này được công bố hơn 30.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,2 tỷ USD.
Vị trí một số dự án đang và sắp triển khai tại đặc khu Phú Quốc.
