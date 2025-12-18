Diện mạo tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trước ngày thông xe kỹ thuật

Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau với tổng mức đầu tư khoảng 27.523 tỷ đồng được chia thành 2 dự án thành phần: Cần Thơ - Hậu Giang dài hơn 37 km và Hậu Giang - Cà Mau dài hơn 73 km. Trong ảnh là nút giao IC2 đã hoàn thành cơ bản các hạng mục chính, đang thi công sơn vạch kẻ đường vào ngày 16/12. Đây là điểm đầu của cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thuộc địa phận thành phố Cần Thơ.

Dự án khởi công ngày 1/1/2023, có chiều dài tuyến chính hơn 110 km, tổng mức đầu tư trên 27.500 tỷ đồng , đang được đẩy mạnh thi công để kịp khánh thành, thông xe kỹ thuật vào 19/12.

Công trình do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Đến nay, tổng sản lượng đạt khoảng 85% giá trị hợp đồng (đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đạt 90%, Hậu Giang - Cà Mau đạt 83%). Riêng phần tuyến chính ưu tiên thông xe đạt 93% (Cần Thơ - Hậu Giang đạt 96%, Hậu Giang - Cà Mau đạt 92%). Trong ảnh là nút giao IC5 (đoạn thuộc tỉnh Hậu Giang cũ) đã hoàn thành cơ bản các hạng mục trên tuyến chính và các nhánh đường dẫn.

Các lối ra vào tại nút giao này đang được thi công vạch phân làn, hộ lang, hệ thống phản quang...

Khu vực này sẽ là điểm cầu trực tiếp trong buổi lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa vào ngày 19/12.

Liên danh nhà thầu Trungnam E&C, Trường Sơn, Cienco4 và Tân Nam đã huy động hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng dàn thiết bị hiện đại, tổ chức thi công xuyên ngày đêm với tinh thần "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa".

Hiện, trên công trường có hơn 1.500 máy móc, thiết bị và hơn 3.000 lao động, trên 200 mũi thi công dọc dự án cả ngày lẫn đêm.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng, sự phối hợp của các bộ, ngành và chính quyền địa phương, các khó khăn, vướng mắc từng bước được tháo gỡ; đồng thời, nhờ nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu, dự án được đẩy nhanh để hoàn thành, thông xe kỹ thuật đúng kế hoạch. Trong ảnh là điểm cuối cao tốc Cần Thơ - Cà Mau (nút giao IC12), thuộc địa phận xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, lễ khánh thành tuyến cao tốc là một trong 11 sự kiện khởi công, khánh thành các công trình trọng điểm trên cả nước, được tổ chức đồng loạt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án trên cả nước sẽ diễn ra ngày 19/12, trong đó điểm cầu trung tâm dự kiến đặt tại dự án Khu đô thị thể thao Olympic (Hà Nội).

Chỉ hơn 3 tháng từ ngày lên bó cáp dây văng đầu tiên, cầu Phước Khánh nối 2 huyện Cần Giờ và Nhơn Trạch (cũ) đã thi công đến bó cáp thứ 6, các nhịp cầu đã vươn dài trên sông Lòng Tàu.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.