Siêu nút giao nối 3 cao tốc 115.000 tỷ đồng qua TP.HCM sắp thông xe

|
Nút giao Mỹ Yên (Long An cũ, nay thuộc Tây Ninh) là nơi kết nối 3 trục giao thông trọng điểm gồm cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 TP.HCM. Ba tuyến cao tốc này có tổng mức đầu tư lên tới hơn 115.000 tỷ đồng. Công trình được triển khai từ năm 2022, giúp kết nối các tỉnh miền Tây với TP.HCM và các tỉnh thành khu vực Đông Nam Bộ.
|
Vị trí nút giao Mỹ Yên.
|
Hiện khu vực nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) đã hoàn thành phần cầu, đường và thảm nhựa phần lớn tuyến chính, đạt tiến độ hơn 87%.
|
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết đến ngày 19/12 sẽ thông xe kỹ thuật, cho phép ôtô đi từ cao tốc TP.HCM - Trung Lương xuống nút giao Mỹ Yên về đường Nguyễn Hữu Trí.
|
Các nhánh đường dẫn quay đầu và nhập về cao tốc TP.HCM - Trung Lương đang được nhà thầu thi công thảm nhựa chiều 13/12.
|
Cầu vượt Tân Bửu đoạn qua đường tỉnh 830C đã hoàn thành thảm nhựa, đang chờ thi công vạch kẻ đường, hệ thống chiếu sáng.
|
Cầu vượt quay đầu trên tuyến Vành đai 3 TP.HCM đã hoàn thành phần lan can, hệ thống chiếu sáng và đang được thảm nhựa.
|
Hệ thống biển báo cũng đang được tiến hành lắp đặt tại đoạn giao với cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
|
Hiện, các đơn vị thi công đang duy trì nhiều mũi triển khai đồng loạt, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đồng thời bám sát kế hoạch từng mốc tiến độ để đảm bảo tuyến đường được thông xe đúng thời gian.
|
Cầu vượt Tân Bửu và một nhánh cầu song hành đoạn qua sông Chợ Đệm cũng đã hoàn thành thi công hạng mục bê tông bản mặt cầu.
|
Cùng ngày 19/12, toàn tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận gần 100 km sẽ khởi công nâng cấp từ 4 làn xe hiện hữu lên 8 làn xe cùng 2 làn dừng khẩn cấp, vốn 36.000 tỷ đồng.
|
Khi hoàn thành, Vành đai 3 TP.HCM cùng với hai cao tốc Bến Lức - Long Thành và TP.HCM - Trung Lương sẽ tạo trục giao thông bao quanh khu vực TP.HCM, hạn chế xe chạy xuyên tâm qua nội đô.
|
Từ đó, dự án giúp giảm thời gian đi lại, chi phí logistics, tạo liên kết vùng và thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
|
Phối cảnh nút giao Mỹ Yên kết nối 3 cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 TP.HCM. Ảnh: Ban Giao Thông.
Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.
Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.