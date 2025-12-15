Siêu nút giao nối 3 cao tốc 115.000 tỷ đồng qua TP.HCM sắp thông xe

Nút giao Mỹ Yên ( Long An cũ, nay thuộc Tây Ninh) là nơi kết nối 3 trục giao thông trọng điểm gồm cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 TP.HCM. Ba tuyến cao tốc này có tổng mức đầu tư lên tới hơn 115.000 tỷ đồng . Công trình được triển khai từ năm 2022, giúp kết nối các tỉnh miền Tây với TP.HCM và các tỉnh thành khu vực Đông Nam Bộ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết đến ngày 19/12 sẽ thông xe kỹ thuật, cho phép ôtô đi từ cao tốc TP.HCM - Trung Lương xuống nút giao Mỹ Yên về đường Nguyễn Hữu Trí.

Các nhánh đường dẫn quay đầu và nhập về cao tốc TP.HCM - Trung Lương đang được nhà thầu thi công thảm nhựa chiều 13/12.

Hệ thống biển báo cũng đang được tiến hành lắp đặt tại đoạn giao với cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Hiện, các đơn vị thi công đang duy trì nhiều mũi triển khai đồng loạt, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đồng thời bám sát kế hoạch từng mốc tiến độ để đảm bảo tuyến đường được thông xe đúng thời gian.

Cùng ngày 19/12, toàn tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận gần 100 km sẽ khởi công nâng cấp từ 4 làn xe hiện hữu lên 8 làn xe cùng 2 làn dừng khẩn cấp, vốn 36.000 tỷ đồng .

Khi hoàn thành, Vành đai 3 TP.HCM cùng với hai cao tốc Bến Lức - Long Thành và TP.HCM - Trung Lương sẽ tạo trục giao thông bao quanh khu vực TP.HCM, hạn chế xe chạy xuyên tâm qua nội đô.

