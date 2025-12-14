Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Gần 15 km cầu cạn Vành đai 3 TP.HCM trước ngày thông xe kỹ thuật 19/12

  • Chủ nhật, 14/12/2025 09:54 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Trước mốc thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12, không khí thi công trên đại công trường Vành đai 3 đoạn TP Thủ Đức rất khẩn trương, với hàng trăm công nhân và kỹ sư bám trụ ngày đêm.

Cấp tập thi công kịp thông xe kỹ thuật đoạn Vành đai 3 TP.HCM trên cao Các nhà thầu đang huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để bảo đảm tiến độ thông xe kỹ thuật ngày 19/12 tới.
vanh dai 3 tphcm anh 1

Theo báo cáo tiến độ mới nhất, 10 gói thầu chính của Vành đai 3 TP.HCM đã đạt 68,1% sản lượng, tương đương hơn 11.200 tỷ đồng giá trị hợp đồng. Riêng 14,7 km cầu cạn qua TP Thủ Đức đã đạt 85%, vượt tiến độ và đủ điều kiện thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12. Trong ảnh là cầu Đồng Tròn trên tuyến chính Vành đai 3 TP.HCM đã được lao lắp dầm và thi công bản mặt cầu vào chiều 11/12.
vanh dai 3 tphcm anh 2

Hướng tuyến Vành đai 3 TP.HCM.
vanh dai 3 tphcm anh 3

Để đảm bảo mục tiêu thông xe tuyến chính dài ngày 19/12, Ban Giao thông TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị thi công tổ chức tăng ca đêm, "3 ca 4 kíp" và bám sát tiến độ dự án.
vanh dai 3 tphcm anh 4vanh dai 3 tphcm anh 5vanh dai 3 tphcm anh 6vanh dai 3 tphcm anh 7

Đại diện nhà thầu cho biết trên công trường đang có khoảng 500 công nhân, kỹ sư và máy móc chuyên dụng làm việc liên tục ngày đêm để bám sát mốc thông xe.
vanh dai 3 tphcm anh 8

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào chiều 11/12, khoảng 1 km từ khu vực cầu Đồng Tròn hướng về nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang được nhà thầu thi công hạng mục trụ và dầm cầu cùng hệ thống cần cẩu liên tục vận hành di chuyển vật liệu lên xuống.

vanh dai 3 tphcm anh 9

Đoạn Vành đai 3 trên cao từ chùa Bửu Long đến khu đô thị Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức cũ) đã hiện rõ toàn bộ hình hài với hàng loạt nhịp cầu và bản mặt cầu đã đổ bê tông kéo dài khoảng 4 km.
vanh dai 3 tphcm anh 10

Dự án Vành đai 3 đi qua đại đô thị Vinhomes Grand Park thuộc gói thầu XL3 có tiến độ nhanh nhất.
vanh dai 3 tphcm anh 11

Đoạn cầu cạn dài hàng km đã được kết nối liền mạch đi xuyên qua hàng chục tòa nhà cao tầng của khu đô thị Vinhomes Grand Park. Hiện tại, giá các căn hộ ở đây dao động từ 40 triệu đến 80 triệu đồng mỗi m2 tùy vị trí và diện tích.
vanh dai 3 tphcm anh 12

Công nhân thi công các trụ thép sau đó sẽ tiến hành lắp vật liệu chống ồn trên công trình Vành đai 3 đoạn qua khu đô thị Vinhomes Grand Park.
vanh dai 3 tphcm anh 13

Đoạn Vành đai 3 trên cao từ khu đô thị Vinhomes Grand Park đến nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành cũng đã thành hình với hàng loạt nhịp cầu và bản mặt cầu đã đổ bê tông kéo dài khoảng 7 km. Các cầu song hành bắt qua rạch Trau Trảu và Gò Công cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

vanh dai 3 tphcm anh 14

Đoạn Vành đai 3 TP.HCM chui dưới cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang được cấp phối đá dăm chờ thảm nhựa.
vanh dai 3 tphcm anh 15

Những nhịp cầu cuối cùng đang được thi công kết cấu cốt thép và bản mặt cầu đoạn qua sông Rạch Chiếc.
vanh dai 3 tphcm anh 16

Toàn cảnh nút giao Vành đai 3 TP.HCM với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào chiều 11/12.
vanh dai 3 tphcm anh 17

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 11/12, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết các hạng mục thuộc dự án Vành đai 3 đang được tăng tốc thi công để kịp mốc thông xe kỹ thuật theo kế hoạch.
vanh dai 3 tphcm anh 18

Sở cho hay các nhà thầu đang huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực, tổ chức thi công theo chế độ "3 ca, 4 kíp" để bảo đảm tiến độ. Chất lượng thi công phụ thuộc đáng kể vào điều kiện thời tiết, tuy nhiên các nhà thầu và đơn vị tư vấn đều thể hiện quyết tâm hoàn thành đúng kế hoạch.

vành đai 3 tphcm TP.HCM vành đai 3 cầu cạn

