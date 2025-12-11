Cận cảnh cầu vượt nút giao An Phú dự kiến thông xe trong năm nay

Trong ảnh là nhánh cầu N2 thuộc gói thầu XL11 đã hợp long phần kết cấu, hoàn thành hạng mục bê tông bản mặt cầu, nối liền từ đường dẫn cao tốc ra trục Mai Chí Thọ.

Hiện, hạng mục đã cơ bản hoàn thành các phần việc chính và được tổ chức thi công đồng loạt ở nhiều mũi.

Dự kiến, nhánh cầu vượt N2 sẽ hoàn thành và thông xe kỹ thuật trước ngày 31/12. Khi đi vào khai thác, công trình sẽ giúp luồng xe từ đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây về đại lộ Mai Chí Thọ thông suốt hơn.

Đoạn hầm kín đang được nhà thầu khẩn trương thi công với nhiều máy móc và công nhân.

Theo kế hoạch, hầm chui HC1-02 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 15/1/2026.

Tại khu vực kết nối với đường Đồng Văn Cống, trụ cầu các nhánh N3 và N4 đang được khẩn trương thi công. Hạng mục này dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6/2026, nhằm giảm áp lực giao thông cho trục ra vào cảng Cát Lái và khu đông thành phố.

Nút giao An Phú là một trong những dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai ở TP.HCM. Công trình được khởi công vào tháng 12/2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng .

Dự án gồm hệ thống cầu vượt, hầm chui và các nhánh rẽ, kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với trục đường Mai Chí Thọ và Đồng Văn Cống, kỳ vọng giảm ùn tắc cho cửa ngõ phía đông trong thời gian tới.

TP.HCM sẽ khởi công dự án mở rộng đường nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2) vào ngày 20/11.

Theo Ban Giao thông, công trình nút giao An Phú (TP Thủ Đức cũ) có thể chậm tiến độ nếu 22.000 m2 mặt bằng trên đường Lương Định Của không sớm được giải tỏa.

Sau gần một năm triển khai, cầu Đại Ngãi 1 đã dần hiện rõ hình hài. Công trình có vai trò đặc biệt quan trọng kết nối Vĩnh Long với Cần Thơ, thay thế phà Đại Ngãi vốn quá tải nhiều năm.

