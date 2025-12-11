Cận cảnh cầu vượt nút giao An Phú dự kiến thông xe trong năm nay

|
Trong ảnh là nhánh cầu N2 thuộc gói thầu XL11 đã hợp long phần kết cấu, hoàn thành hạng mục bê tông bản mặt cầu, nối liền từ đường dẫn cao tốc ra trục Mai Chí Thọ.
|
Phối cảnh nút giao An Phú. Ảnh: Sở Giao thông vận tải TP.HCM (cũ).
|
Hiện, hạng mục đã cơ bản hoàn thành các phần việc chính và được tổ chức thi công đồng loạt ở nhiều mũi.
|
Phần đường dẫn lên cầu đang được nhà thầu cấp phối đá dăm, chuẩn bị thảm nhựa.
|
Dự kiến, nhánh cầu vượt N2 sẽ hoàn thành và thông xe kỹ thuật trước ngày 31/12. Khi đi vào khai thác, công trình sẽ giúp luồng xe từ đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây về đại lộ Mai Chí Thọ thông suốt hơn.
|
Cạnh cầu vượt N2, hầm chui HC1-02 đã cơ bản hoàn thành đoạn hầm hở ở cả hai phía Mai Chí Thọ và đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
|
Đoạn hầm kín đang được nhà thầu khẩn trương thi công với nhiều máy móc và công nhân.
|
Hầm chui HC1-02 dài 760 m, quy mô 4 làn xe hai chiều và đã đạt trên 75% khối lượng.
|
Theo kế hoạch, hầm chui HC1-02 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 15/1/2026.
|
Tại khu vực kết nối với đường Đồng Văn Cống, trụ cầu các nhánh N3 và N4 đang được khẩn trương thi công. Hạng mục này dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6/2026, nhằm giảm áp lực giao thông cho trục ra vào cảng Cát Lái và khu đông thành phố.
|
Nút giao An Phú là một trong những dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai ở TP.HCM. Công trình được khởi công vào tháng 12/2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng.
|
Dự án gồm hệ thống cầu vượt, hầm chui và các nhánh rẽ, kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với trục đường Mai Chí Thọ và Đồng Văn Cống, kỳ vọng giảm ùn tắc cho cửa ngõ phía đông trong thời gian tới.
