Bên trong nhà ga sân bay lớn nhất Việt Nam trước ngày khánh thành

  • Thứ năm, 27/11/2025 10:18 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hạng mục nhà ga sân bay Long Thành đang được gấp rút lắp ống lồng, thang máy, thang cuốn, hệ thống điện và kỹ thuật cuối cùng, chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên dự kiến vào ngày 19/12.

san bay long thanh anh 1

Những ngày cuối tháng 11, hoạt động thi công tại đại công trường sân bay Long Thành đang được đẩy lên mức cao nhất. Hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng hệ thống thiết bị chuyên dụng làm việc liên tục để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng trước khi sân bay đón chuyến bay đầu tiên theo kế hoạch vào ngày 19/12.
san bay long thanh anh 2

Điểm nhấn tại đại công trường sân bay quốc tế Long Thành là nhà ga hành khách với kiến trúc cách điệu hình hoa sen đã hiện rõ hình hài khi nhìn từ độ cao 500 m. Công trình tạo điểm nhấn ấn tượng cho toàn dự án, là hạng mục quan trọng nhất của sân bay Long Thành giai đoạn 1, được xây dựng trên diện tích 376.000 m2 với tổng mức đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng.
san bay long thanh anh 3

Khu vực mái nhà ga có cấu trúc 5 lớp. với vai trò là điểm nhấn kiến trúc của dự án, đã cơ bản hoàn thiện và đang xử lý những công đoạn cuối cùng. Hệ thống skylight trên mái giúp nhà ga luôn ngập tràn ánh sáng, tăng hiệu ứng kiến trúc bông sen cách điệu.
san bay long thanh anh 4

Tại các vị trí lắp kính, đội ngũ thi công tiến hành bơm silicon chống thấm, xử lý khe liên kết để bảo đảm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật hàng không quốc tế.
san bay long thanh anh 5

Tầng 1 của nhà ga, nơi bố trí hệ thống băng tải, khu vực cánh và phòng VIP quốc nội, cũng ghi nhận tiến độ tăng tốc với việc lát gạch, lắp đá, hoàn thiện trần và ốp vách.
san bay long thanh anh 6

Đại diện đơn vị thi công cho biết các hạng mục tại đây đã đạt trạng thái sẵn sàng bàn giao, phục vụ mục tiêu khánh thành giai đoạn 1 theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
san bay long thanh anh 7

Các hạng mục như thang cuốn, thang máy, cầu thang bộ, đường dẫn hành khách... đang được nhà thầu gấp rút thi công và lắp đặt.
san bay long thanh anh 8

Các kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật vận hành thử thang cuốn trong ngày 27/11.
san bay long thanh anh 9

Tại khu vực tầng trệt, nhiều khu vực đã hoàn thiện cơ bản cấu trúc, trần, sàn.
san bay long thanh anh 10

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), riêng hạng mục nhà ga đang có khoảng 14.000 kỹ sư, chuyên gia, người lao động cùng hơn 3.000 thiết bị được huy động, làm việc xuyên suốt 24/24h.
san bay long thanh anh 11san bay long thanh anh 12san bay long thanh anh 13san bay long thanh anh 14

Các hạng mục phòng cháy chữa cháy, điện, thoát nước, lắp kính, ốp vách và thi công trần đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành cơ bản trước mốc 19/12.
san bay long thanh anh 15

Hạng mục cầu ống lồng cố định kết nối nhà ga hành khách và sân đỗ máy bay đã hoàn thành cơ bản phần khung thép, đang được hoàn thiện lắp kính.
san bay long thanh anh 16

Theo thiết kế, có 32 cầu ống lồng, bố trí 40 vị trí đỗ gần cho các loại tàu bay Code C, E và F.

san bay long thanh anh 17

Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia với quy mô vốn khoảng 5 tỷ USD cho giai đoạn 1. Đây sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam trong tương lai với diện tích 5.364 ha và công suất phục vụ lên đến 100 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Công bố giá bán nhà ở xã hội đầu tiên gần sân bay Long Thành

Dự án nhà ở xã hội đầu tiên gần sân bay Long Thành có giá bán 20,9-21,7 triệu đồng/m2, phục vụ công nhân, cán bộ, công chức và người dân bị thu hồi đất.

21:11 17/11/2025

Tổng Bí thư thăm và làm việc tại Dự án Cảng Hàng không Long Thành

Sáng 13/11, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã tới thăm công trình và làm việc về tình hình thực hiện dự án trọng điểm quốc gia xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

11:14 13/11/2025

'Trái tim' sân bay Long Thành đón loạt thiết bị quan trọng

Các thiết bị lớn, quan trọng tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã được vận chuyển đến công trường, lắp đặt đồng loạt.

00:00 13/11/2025

Quỳnh Danh

sân bay long thành Sân bay Long Thành ACV Tập đoàn Hoa Sen Tô Lâm nhà ga sân bay long thành khánh thành 19/12

