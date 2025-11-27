Bên trong nhà ga sân bay lớn nhất Việt Nam trước ngày khánh thành

Những ngày cuối tháng 11, hoạt động thi công tại đại công trường sân bay Long Thành đang được đẩy lên mức cao nhất. Hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng hệ thống thiết bị chuyên dụng làm việc liên tục để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng trước khi sân bay đón chuyến bay đầu tiên theo kế hoạch vào ngày 19/12.

Điểm nhấn tại đại công trường sân bay quốc tế Long Thành là nhà ga hành khách với kiến trúc cách điệu hình hoa sen đã hiện rõ hình hài khi nhìn từ độ cao 500 m. Công trình tạo điểm nhấn ấn tượng cho toàn dự án, là hạng mục quan trọng nhất của sân bay Long Thành giai đoạn 1, được xây dựng trên diện tích 376.000 m2 với tổng mức đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng .

Khu vực mái nhà ga có cấu trúc 5 lớp. với vai trò là điểm nhấn kiến trúc của dự án, đã cơ bản hoàn thiện và đang xử lý những công đoạn cuối cùng. Hệ thống skylight trên mái giúp nhà ga luôn ngập tràn ánh sáng, tăng hiệu ứng kiến trúc bông sen cách điệu.

Tầng 1 của nhà ga, nơi bố trí hệ thống băng tải, khu vực cánh và phòng VIP quốc nội, cũng ghi nhận tiến độ tăng tốc với việc lát gạch, lắp đá, hoàn thiện trần và ốp vách.

Đại diện đơn vị thi công cho biết các hạng mục tại đây đã đạt trạng thái sẵn sàng bàn giao, phục vụ mục tiêu khánh thành giai đoạn 1 theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm .

Các hạng mục như thang cuốn, thang máy, cầu thang bộ, đường dẫn hành khách... đang được nhà thầu gấp rút thi công và lắp đặt.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ( ACV ), riêng hạng mục nhà ga đang có khoảng 14.000 kỹ sư, chuyên gia, người lao động cùng hơn 3.000 thiết bị được huy động, làm việc xuyên suốt 24/24h.

Các hạng mục phòng cháy chữa cháy, điện, thoát nước, lắp kính, ốp vách và thi công trần đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành cơ bản trước mốc 19/12.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia với quy mô vốn khoảng 5 tỷ USD cho giai đoạn 1. Đây sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam trong tương lai với diện tích 5.364 ha và công suất phục vụ lên đến 100 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Dự án nhà ở xã hội đầu tiên gần sân bay Long Thành có giá bán 20,9-21,7 triệu đồng/m2, phục vụ công nhân, cán bộ, công chức và người dân bị thu hồi đất.

Sáng 13/11, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã tới thăm công trình và làm việc về tình hình thực hiện dự án trọng điểm quốc gia xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Các thiết bị lớn, quan trọng tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã được vận chuyển đến công trường, lắp đặt đồng loạt.

