'Trái tim' sân bay Long Thành đón loạt thiết bị quan trọng

Các thiết bị lớn, quan trọng tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã được vận chuyển đến công trường, lắp đặt đồng loạt.

Công nhân lát đá sàn tầng 1 nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ảnh: Công Phong/TTXVN.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết thời gian gần đây, các thiết bị lớn, quan trọng tại nhà ga hành khách - nơi được xem như "trái tim" của sân bay Long Thành - đã được vận chuyển đến công trường, lắp đặt đồng loạt. Đến nay, nhiều trang thiết bị đã cơ bản lắp đặt xong.

Tới đây, các đơn vị sẽ tập trung nguồn lực hoàn thiện những hạng mục ưu tiên, đẩy nhanh lắp đặt trang thiết bị, sẵn sàng đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên đáp xuống sân bay Long Thành vào ngày 19/12.

Những ngày qua, bộ cầu ống lồng đầu tiên trong 64 bộ cầu ống lồng tại nhà ga hành khách đã được đưa đến công trường. Trước khi lắp đặt, các cầu ống lồng sẽ được đội ngũ chuyên gia, kỹ sư nhà thầu kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Để thực hiện nâng, lắp đặt các cầu ống lồng, nhà thầu đã huy động đến công trường 2 cần cẩu với tải trọng 140 tấn. Việc nâng cầu ống lồng để lắp đặt sẽ được tiến hành theo từng giai đoạn.

Ở mỗi độ cao được nâng lên, nhóm chuyên gia, kỹ sư sẽ tiếp tục thực hiện việc kiểm tra các yếu tố kỹ thuật. Khi được nâng lên độ cao phù hợp, các cầu ống lồng sẽ được khớp nối, lắp ráp với phần cabin.

Sau khi các hệ thống được lắp ráp, kết nối đồng bộ, các cầu ống lồng sẽ được lắp đặt vào hệ thống kết cấu thép khu cầu ống lồng đã được thi công trước đó.

Tại khu vực nhà ga hành khách, các nhà thầu cũng đang đẩy nhanh việc lắp đặt, hoàn thiện hệ thống xử lý hành lý; thang cuốn, thang bộ hành; thang máy.

Trong lúc này, các máy soi chiếu hành lý cũng đã được nhà thầu đưa đến công trường, chuẩn bị lắp đặt. Hệ thống dẫn đậu tàu bay đã hoàn tất gia công chế tạo, vận chuyển đến công trường.

Đồng thời, tháp không lưu - "bộ não" của sân bay Long Thành - đã cơ bản hoàn thành phần kết cấu xây dựng, đang trong giai đoạn lắp đặt, hoàn thiện thiết bị bên trong.

Các hạng mục phụ trợ như nhà kỹ thuật, nhà VIP, trạm nguồn và cảnh quan khu ATC cũng đang được khẩn trương triển khai.

Ban quản lý dự án sân bay Long Thành và Công ty Quản lý bay miền Nam đang tích cực phối hợp với các nhà thầu nước ngoài để lắp đặt hệ thống thiết bị chuyên ngành quản lý bay, bảo đảm sẵn sàng cho chuyến bay kỹ thuật dự kiến vào ngày 15/12.