'Bộ não' 3.500 tỷ của sân bay Long Thành sắp hoàn thành

Tháp không lưu tại sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành phần kết cấu xây dựng, đang trong giai đoạn lắp đặt, hoàn thiện thiết bị bên trong.

Bên trong tháp không lưu, nơi được xem là "bộ não" của sân bay Long Thành. Ảnh: VATM.

Ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cùng đoàn công tác vừa trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo tiến độ Dự án thành phần 2 - các công trình phục vụ quản lý bay tại sân bay Long Thành.

Tại buổi làm việc, ông Lê Hoàng Minh nhấn mạnh dự án thành phần 2 là mắt xích quan trọng trong hệ thống điều hành bay quốc gia, do đó các đơn vị cần tuyệt đối tuân thủ kỷ luật tiến độ, đồng thời bảo đảm an toàn, chất lượng, hiệu quả cao nhất cho toàn bộ công trình.

Hiện nay, tháp không lưu - hạng mục trọng điểm của dự án đã cơ bản hoàn thành phần kết cấu xây dựng, đang trong giai đoạn lắp đặt, hoàn thiện thiết bị bên trong.

Các hạng mục phụ trợ như nhà kỹ thuật, nhà VIP, trạm nguồn và cảnh quan khu ATC cũng đang được khẩn trương triển khai.

Ban quản lý dự án sân bay Long Thành và Công ty Quản lý bay miền Nam đang tích cực phối hợp với các nhà thầu nước ngoài để lắp đặt hệ thống thiết bị chuyên ngành quản lý bay, bảo đảm sẵn sàng cho chuyến bay kỹ thuật dự kiến vào ngày 15/12.

Chủ tịch HĐTV VATM yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trong công tác bàn giao, kết nối hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống tuynel và tuyến cáp quang liên kết giữa các đài trạm CNS/MET, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, ổn định và an toàn truyền dẫn dữ liệu khi đưa công trình vào vận hành.

Tháp không lưu thuộc dự án thành phần 2 sân bay Long Thành do VATM làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 3.500 tỷ đồng .

Khi hoàn thành, tháp không lưu Long Thành sẽ là "bộ não" của toàn bộ hoạt động cất, hạ cánh, bảo đảm an toàn cho hàng trăm nghìn chuyến bay mỗi năm.

Công trình này cùng với đường băng, nhà ga hành khách đang hoàn thiện được xem là bước chuẩn bị quan trọng để sân bay Long Thành kịp khai thác giai đoạn 1 vào năm 2026.