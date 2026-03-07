Vinaconex thông báo cựu Chủ tịch bị bắt tạm giam

Vinaconex cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc, cựu Chủ tịch HĐQT.

Cựu Chủ tịch Vinaconex Nguyễn Hữu Tới. Ảnh: VCG.

Theo bản công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ngày 7/3, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (HoSE: VCG) cho biết đã nhận được thông báo của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc, cựu Chủ tịch HĐQT; và ông Dương Văn Mậu - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc.

Thông báo cho biết ông Nguyễn Hữu Tới bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu.

Trong khi đó, ông Dương Văn Mậu bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, Vinaconex đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Tới nhưng không công bố lý do. Ở chiều ngược lại, HĐQT bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn - hiện là Thành viên HĐQT - giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 13/2.

Vinaconex là một trong những nhà thầu xây dựng lớn nhất tại Việt Nam. Tổng công ty đảm nhiệm thi công nhiều tuyến đường cao tốc từ Bắc vào Nam như các gói thầu dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi, Vũng Áng - Bùng, Vân Phong - Nha Trang...

Năm 2023, Vinaconex nằm trong liên doanh Vietur trúng thầu gói 5.10 về thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách sân bay Long Thành trị giá 35.000 tỷ đồng . Sân bay Long Thành cuối năm 2025 đã chính thức đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình hoàn thiện giai đoạn 1 và tiến tới đi vào khai thác thương mại vào giữa năm 2026.

Đồng thời, Vinaconex cũng đứng đầu liên doanh thi công dự án mở rộng nhà ga hành khách quốc tế T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Dự án đã được hoàn thành và đưa vào hoạt động vượt tiến độ 3 tháng.

Cùng với xây lắp, bất động sản là trụ cột kinh doanh thứ 2 của Vinaconex. Tổng công ty có quỹ đất hơn 2.000 ha trên cả nước, là chủ đầu tư dự án khu công nghiệp Đông Anh (Hà Nội) trị giá 6.300 tỷ đồng , dự án Capital One, Vinaconex Diamond Tower, Vera Diamond City... Ngoài ra, tổng công ty này có mở rộng ra lĩnh vực giáo dục, dự án năng lượng và nước sạch.