Vinaconex thay Chủ tịch

  • Thứ bảy, 14/2/2026 08:48 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Ông Trần Đình Tuấn - Thành viên HĐQT Vinaconex - chính thức tiếp quản vị trí Chủ tịch từ ngày 13/2 thay ông Nguyễn Hữu Tới.

Cựu Chủ tịch Vinaconex Nguyễn Hữu Tới. Ảnh: VCG.

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (HoSE: VCG) vừa thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Tới. Doanh nghiệp không công bố lý do của sự thay đổi nhân sự cấp cao này.

Cùng thời điểm, HĐQT đã bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn - hiện là Thành viên HĐQT - giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 13/2.

Ông Trần Đình Tuấn sinh năm 1978, có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ngoài vai trò tại Vinaconex, ông hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Pacific Holdings - cổ đông lớn nhất tại Vinaconex với tỷ lệ sở hữu hơn 45% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, ông Tuấn còn đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong hệ sinh thái doanh nghiệp liên quan như Tổng giám đốc và Thành viên HĐQT CTCP Vinaconex Thiết kế và Nội thất; Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh; đồng thời là Chủ tịch HĐQT CTCP Vimeco.

Theo công bố, ông Trần Đình Tuấn hiện nắm giữ hơn 27.000 cổ phiếu VCG, tương đương khoảng 0,004% vốn điều lệ Vinaconex.

Vinaconex là một trong những nhà thầu xây dựng lớn nhất tại Việt Nam. Tổng công ty đảm nhiệm thi công nhiều tuyến đường cao tốc từ Bắc vào Nam như các gói thầu dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi, Vũng Áng - Bùng, Vân Phong - Nha Trang...

Năm 2023, Vinaconex nằm trong liên doanh Vietur trúng thầu gói 5.10 về thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách sân bay Long Thành trị giá 35.000 tỷ đồng. Sân bay Long Thành vừa qua đã chính thức đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình hoàn thiện giai đoạn 1 và đưa công trình vào khai thác thương mại vào giữa năm 2026.

Đồng thời, Vinaconex cũng đứng đầu liên doanh thi công dự án mở rộng nhà ga hành khách quốc tế T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Dự án đã được hoàn thành và đưa vào hoạt động vượt tiến độ 3 tháng.

Cùng với xây lắp, bất động sản là trụ cột kinh doanh thứ 2 của Vinaconex. Tổng công ty có quỹ đất hơn 2.000 ha trên cả nước, là chủ đầu tư dự án khu công nghiệp Đông Anh (Hà Nội) trị giá 6.300 tỷ đồng, dự án Capital One, Vinaconex Diamond Tower, Vera Diamond City... Ngoài ra, tổng công ty này có mở rộng ra lĩnh vực giáo dục, dự án năng lượng và nước sạch.

Minh Khánh

vinaconex Tiền mã hóa nguyễn hữu tới trần đình tuấn vcg

