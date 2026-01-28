Cổ đông lớn nhất của Vinaconex giảm mạnh vốn điều lệ

Pacific Holdings, cổ đông nắm giữ hơn 45% vốn Vinaconex, giảm vốn điều lệ từ 7.100 tỷ đồng xuống còn 4.970 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Pacific Holdings vừa qua đã giảm vốn điều lệ từ 7.100 tỷ đồng xuống còn 4.970 tỷ đồng , theo nội dung đăng ký doanh nghiệp công bố hồi tháng 12/2025. Cơ cấu cổ đông sau thay đổi không được công bố.

Pacific Holdings được thành lập vào tháng 11/2021 với quy mô vốn điều lệ thuộc nhóm doanh nghiệp tư nhân lớn trên thị trường. Tuy nhiên, công ty chỉ có 2 lao động tính đến tháng 12/2025. Hiện ông Trần Đình Tuấn giữ vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ở thời điểm thành lập, cơ cấu cổ đông của Pacific Holdings ghi nhận Công ty TNHH An Quý Hưng nắm gần như toàn bộ vốn điều lệ, tương ứng 99,92%. Phần còn lại được chia đều cho 4 cá nhân gồm ông Đào Ngọc Thanh, ông Dương Văn Mậu, ông Nguyễn Xuân Đông và ông Nguyễn Hữu Tới, mỗi người sở hữu 0,02%.

Pacific Holdings hiện giữ vai trò cổ đông chi phối tại Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HoSE: VCG). Tính đến cuối quý II/2025, doanh nghiệp này nắm giữ hơn 270,2 triệu cổ phiếu VCG, tương đương 45,14% vốn điều lệ Vinaconex.

Mối liên hệ giữa Pacific Holdings và Vinaconex thể hiện rõ qua nhân sự cấp cao. Tổng giám đốc Pacific Holdings Trần Đình Tuấn hiện đồng thời đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc Vinaconex. Ngoài ra, nhiều cổ đông của Pacific Holdings cũng đang hoặc từng giữ các vị trí chủ chốt tại Vinaconex.

Cụ thể, ông Đào Ngọc Thanh là cựu Chủ tịch HĐQT Vinaconex, rời vị trí này sau khi nộp đơn từ nhiệm vào tháng 7/2024 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 4/2025. Ông Nguyễn Xuân Đông hiện là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vinaconex. Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Tới và ông Dương Văn Mậu đều giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp.

Trong 3 phiên giao dịch gần nhất, cổ phiếu VCG trở thành tâm điểm của thị trường khi có 2 phiên sàn liên tiếp, và tiếp tục giảm trong phiên hôm nay. Thị giá giảm từ 22.800 đồng vào ngày 23/1 xuống còn 19.450 đồng/cổ phiếu tại thời điểm đóng cửa phiên hôm nay.

So với đỉnh dài hạn thiết lập vào tháng 9 năm ngoái, thị giá VCG đã giảm khoảng 39%. Riêng từ đầu năm đến nay, hiệu suất sinh lời của cổ phiếu đầu tư công này đang âm khoảng 14%.