Chuyện gì đang xảy ra với Vinaconex?

Giá cổ phiếu VCG của Vinaconex đã giảm về vùng thấp nhất kể từ giữa tháng 6/2025, đồng thời thấp hơn khoảng 25% so với đỉnh một năm xác lập hồi tháng 9/2025.

Cổ phiếu VCG của Vinaconex giảm sàn trong phiên giao dịch 26/1. Ảnh: VCG.

Trong phiên giao dịch 26/1, cổ phiếu VCG của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng - Vinaconex (HoSE: VCG) bất ngờ bị bán tháo và giảm sàn xuống vùng 21.250 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh cổ phiếu này cũng tăng đột biến lên hơn 24,6 triệu đơn vị, gấp gần 4 lần mức bình quân trong tháng.

Cổ phiếu VCG giảm sàn

Thậm chí, đến hết phiên giao dịch, vẫn còn gần 17 triệu cổ phiếu VCG còn bị nhà đầu tư kê bán lệnh giá sàn.

Diễn biến kể trên đã kéo thị giá VCG lùi về vùng thấp nhất kể từ giữa tháng 6/2025, đồng thời thấp hơn khoảng 25% so với vùng đỉnh một năm xác lập hồi tháng 9/2025.

Xét trên biểu đồ giá hàng ngày, đà suy yếu của cổ phiếu VCG đã kéo dài từ tháng 10/2025 đến nay. Kéo vốn hóa doanh nghiệp giảm về còn 13.700 tỷ đồng .

Thị giá cổ phiếu VCG đã giảm liên tục từ tháng 10/2025 đến nay. Ảnh: Tradingview.

Hiện tại, Vinaconex vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin mới nào liên quan đến hoạt động kinh doanh, bao gồm báo cáo tài chính quý IV/2025.

Diễn biến bất thường của cổ phiếu VCG diễn ra sau khi có các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc thanh tra doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo kế hoạch thanh tra năm 2026 đã được Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực xây dựng (Cục VII) công bố trước đó, các dự án đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản của Vinaconex dự kiến được thanh tra trong quý II/2026, không phải là hoạt động thanh tra đột xuất.

Vinaconex đang làm ăn ra sao?

Vinaconex là một trong những nhà thầu xây dựng lớn nhất tại Việt Nam. Tổng công ty đảm nhiệm thi công nhiều tuyến đường cao tốc từ Bắc vào Nam như các gói thầu dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi, Vũng Áng - Bùng, Vân Phong - Nha Trang,…

Năm 2023, Vinaconex nằm trong liên doanh Vietur trúng thầu gói 5.10 về thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách sân bay Long Thành trị giá 35.000 tỷ đồng . Sân bay Long Thành vừa qua đã chính thức đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình hoàn thiện giai đoạn 1 và đưa công trình vào khai thác thương mại vào giữa năm 2026.

Đồng thời, Vinaconex cũng đứng đầu liên doanh thi công dự án mở rộng nhà ga hành khách quốc tế T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Dự án đã được hoàn thành và đưa vào hoạt động vượt tiến độ 3 tháng.

VINACONEX VỪA GHI NHẬN QUÝ III/2025 LÃI KỶ LỤC Kết quả kinh doanh 3 năm gần nhất của Vinaconex. Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2023 II III IV I/2024 II III IV I/2025 II III Doanh thu thuần Tỷ đồng 1965 4567 2382 3790 2650 2800 2675 4734 2596 4412 4429 Lợi nhuận sau thuế

19 130 27 132 483 163 147 392 151 357 3304

Cùng với xây lắp, bất động sản là trụ cột kinh doanh thứ 2 của Vinaconex. Tổng công ty có quỹ đất hơn 2.000 ha trên cả nước, là chủ đầu tư dự án khu công nghiệp Đông Anh (Hà Nội) trị giá 6.300 tỷ đồng , dự án Capital One, Vinaconex Diamond Tower, Vera Diamond City... Ngoài ra, tổng công ty này có mở rộng ra lĩnh vực giáo dục, dự án năng lượng và nước sạch.

Vừa qua, Vinaconex đã công bố hoàn tất thương vụ mua lại 98,16% vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP (Viwaseen).

Theo giới thiệu, Viwaseen được thành lập từ năm 1975, tiền thân là Công ty Xây dựng Cấp thoát nước, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công xây lắp, cấp thoát nước và đầu tư bất động sản.

Về kết quả kinh doanh, trong giai đoạn 2015-2019, doanh thu của Viwaseen dao động trong khoảng 1.120- 1.960 tỷ đồng /năm. Tuy nhiên, trong hai năm 2020 và 2021, doanh thu giảm xuống dưới 1.000 tỷ đồng do tác động của dịch Covid-19 khiến nhiều công trình trọng điểm chậm tiến độ, ảnh hưởng đến sản lượng.

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, giai đoạn 2022-2023, doanh thu Viwaseen phục hồi và vượt mốc 1.100 tỷ đồng . Dù vậy, đến năm 2024, doanh nghiệp không duy trì được đà tăng trưởng khi doanh thu giảm về mức 882 tỷ đồng . Trong 9 tháng đầu năm 2025, Viwaseen ghi nhận hơn 666 tỷ đồng doanh thu, song lợi nhuận khá khiêm tốn, chỉ gần 17 tỷ đồng .

Dù kết quả kinh doanh chưa thực sự nổi bật, Viwaseen lại nắm trong tay quỹ đất đắc địa. Theo bản cáo bạch, Viwaseen đang trực tiếp quản lý 7 lô đất tại Hà Nội và Hải Phòng với tổng diện tích hàng chục nghìn m2.

Tại Hà Nội, danh mục đất đai của Viwaseen bao gồm khu đất hơn 1 ha tại xã Ngọc Hồi (Thanh Trì), khu đất 8.209 m2 tại số 48 Tố Hữu (phường Đại Mỗ), và khu đất rộng 1,2 ha tại số 56-58 ngõ 85 Hà Đình (phường Khương Đình). Viwaseen cũng là chủ khu đất rộng 1.282 m2 tại số 52 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa.

Tại Hải Phòng, doanh nghiệp này cũng quản lý khu dân cư Vọng Hải rộng hơn 1,9 ha và các lô đất công nghiệp tại khu vực Đình Vũ.

Trong khi đó, đối với Vinaconex, nhà thầu xây dựng này vừa trải qua quý kinh doanh thứ 3 trong năm 2025 với khoản lãi kỷ lục hơn 3.300 tỷ đồng .

Cụ thể, trong quý III/2025, Vinaconex ghi nhận 4.429 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 65% so với cùng kỳ năm liền trước. Các mảng xây lắp và bất động sản là động lực chính thúc đẩy doanh thu thuần của tổng công ty tăng mạnh.

Đặc biệt, Vinaconex còn ghi nhận khoản doanh thu hoạt động tài chính đột biến gần 3.200 tỷ đồng trong quý, đến từ giao dịch thoái toàn bộ 51% vốn tại CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (UPCoM: VCR). Trong đó, VCR là chủ đầu tư dự án bất động sản nghỉ dưỡng Cát Bà Amatina rộng 172 ha tại TP Hải Phòng. Giá gốc khoản đầu tư vào VCR được ghi nhận xấp xỉ 1.630 tỷ đồng .

Giao dịch trên là động lực chính giúp Vinaconex thu về khoản lãi ròng 3.304 tỷ đồng trong quý III/2025, tăng 22 lần so với quý III/2024, đồng thời là khoản lợi nhuận cao nhất tổng công ty này ghi nhận được trong một quý kinh doanh.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, Vinaconex đã ghi nhận doanh thu thuần trên 11.400 tỷ đồng và lãi sau thuế hợp nhất gần 3.800 tỷ đồng , tăng lần lượt 40% và 394% so với cùng kỳ năm 2024. Với kết quả này, công ty đã thực hiện được 74% kế hoạch doanh thu và vượt 215% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.