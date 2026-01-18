Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Người có liên quan Vinaconex ngồi 'ghế nóng' tại Giày Thượng Đình

  • Chủ nhật, 18/1/2026 15:37 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Ông Nguyễn Thành Nhơn, Tổng giám đốc CTCP Phát triển Thương mại Vinaconex, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của Giày Thượng Đình.

Ông Nguyễn Thành Nhơn hiện là Tổng giám đốc CTCP Phát triển Thương mại Vinaconex. Ảnh: VCG.

CTCP Giày Thượng Đình (UpCOM: GTD) vừa gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về loạt thay đổi nhân sự cấp cao theo Nghị quyết HĐQT ban hành ngày 14/1.

HĐQT công ty quyết định miễn nhiệm ông Đào Xuân Nghĩa khỏi vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách điều hành kể từ ngày 14/1. Doanh nghiệp bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nhơn vào vị trí Tổng giám đốc. Cùng thời điểm, ông Vũ Thái Dương được giao đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính.

Tân Tổng giám đốc Nguyễn Thành Nhơn sinh năm 1978, hiện giữ nhiều chức vụ tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vinaconex. Cụ thể, ông Nhơn là Tổng giám đốc CTCP Phát triển Thương mại Vinaconex (VCTD), Thành viên độc lập HĐQT CTCP Xây dựng số 1 (VC1), Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Vinaconex Đầu tư và Phó giám đốc Công ty Bất động sản Vinaconex.

Trong khi đó, tân Phó tổng giám đốc Vũ Thái Dương cũng đang đảm nhiệm các vị trí liên quan đến công tác kiểm soát và giám sát tại nhiều đơn vị thành viên của Vinaconex, bao gồm Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Đầu tư BOO Nước sạch Sa Pa, Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Bách Thiên Lộc, CTCP Vinaconex Dung Quất và Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Vinaconex Invest.

Cũng trong ngày 14/1, HĐQT Giày Thượng Đình thông qua Nghị quyết về việc tổ chức cuộc họp cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến diễn ra ngày 5/3. Nội dung kỳ họp lần này sẽ xoay quanh việc miễn nhiệm và kết thúc nhiệm kỳ HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời bầu lại toàn bộ HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026-2031.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố kết quả phiên đấu giá lô hơn 6,38 triệu cổ phần GTD do UBND TP Hà Nội sở hữu.

Phiên đấu giá này có 15 nhà đầu tư đăng ký mua hơn 39 triệu cổ phần GTD, giá khởi điểm 20.500 đồng mỗi cổ phần. Khối lượng đặt mua cao nhất toàn bộ lô cổ phần được đấu giá. Mức giá đặt mua cao nhất lên đến 216.000 đồng/cổ phần, gấp hơn 10 lần giá khởi điểm. Tổng giá trị thương vụ là gần 1.380 tỷ đồng, vượt xa ước tính theo mức khởi điểm (131 tỷ đồng).

Kết quả, mức giá trúng bình quân được xác định là 215.999 đồng/cổ phần, thuộc về 2 nhà đầu tư cá nhân (chưa được công bố danh tính). Thời gian để 2 nhà đầu tư này nộp tiền mua cổ phần là 16-22/12/2025.

Đến tháng 1, Giày Thượng Đình công bố bà Mai Huyền Trang trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp sau khi mua vào gần 6,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 68,67% vốn điều lệ. Toàn bộ lượng cổ phần này được mua với mức giá cao gấp khoảng 2,5 lần thị giá GTD trên thị trường chứng khoán.

Chuyện gì đang xảy ra tại Giày Thượng Đình vang bóng một thời?

Cổ phiếu Giầy Thượng Đình bất ngờ tăng trần 12 phiên liên tiếp, tăng gấp 5 lần trong chưa đầy nửa tháng. Đà tăng diễn ra trước phiên đấu giá hơn 69% vốn Nhà nước tại công ty này.

14:45 4/12/2025

Vinaconex chi hơn 1.200 tỷ mua một công ty nắm loạt 'đất vàng' Hà Nội

Vinaconex đã hoàn tất thương vụ mua 98,16% vốn điều lệ của Viwaseen với giá hơn 1.200 tỷ đồng từ SCIC, chính thức đưa doanh nghiệp này về làm công ty con.

07:37 2/1/2026

Lý do nhiều sếp doanh nghiệp rời 'ghế nóng'

Trong khi Công ty Phát triển Du lịch Vinaconex có 5 thành viên HĐQT, 3 thành viên BKS xin từ nhiệm, Công ty Sữa Quốc tế Lof cũng thay Tổng giám đốc.

19:05 11/8/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

giày thượng đình gtd vinaconex Nguyễn Thành Nhơn

    Đọc tiếp

    Rui ro voi gia vang hinh anh

    Rủi ro với giá vàng

    33 phút trước 18:30 18/1/2026

    0

    Trong khi Phố Wall dè dặt về triển vọng ngắn hạn của giá vàng, nhà đầu tư vẫn giữ quan điểm lạc quan giữa bối cảnh thị trường sắp bước vào tuần dày đặc dữ liệu kinh tế.

    FLC am tham tro lai duong dua bat dong san hinh anh

    FLC âm thầm trở lại đường đua bất động sản

    55 phút trước 18:08 18/1/2026

    0

    Sau giai đoạn trầm lắng kéo dài vì biến cố pháp lý, FLC đang từng bước tái xuất thị trường bất động sản với hàng loạt dự án được tháo gỡ vướng mắc, rục rịch tái khởi động.

    Tai san cua Elon Musk sat moc 800 ty USD hinh anh

    Tài sản của Elon Musk sát mốc 800 tỷ USD

    1 giờ trước 17:51 18/1/2026

    0

    Elon Musk đang tiến rất gần cột mốc trở thành người đầu tiên trong lịch sử sở hữu khối tài sản ròng 800 tỷ USD, sau vòng gọi vốn mới nhất của xAI Holdings.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý