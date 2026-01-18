Người có liên quan Vinaconex ngồi 'ghế nóng' tại Giày Thượng Đình

Ông Nguyễn Thành Nhơn, Tổng giám đốc CTCP Phát triển Thương mại Vinaconex, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của Giày Thượng Đình.

Ông Nguyễn Thành Nhơn hiện là Tổng giám đốc CTCP Phát triển Thương mại Vinaconex. Ảnh: VCG.

CTCP Giày Thượng Đình (UpCOM: GTD) vừa gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về loạt thay đổi nhân sự cấp cao theo Nghị quyết HĐQT ban hành ngày 14/1.

HĐQT công ty quyết định miễn nhiệm ông Đào Xuân Nghĩa khỏi vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách điều hành kể từ ngày 14/1. Doanh nghiệp bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nhơn vào vị trí Tổng giám đốc. Cùng thời điểm, ông Vũ Thái Dương được giao đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính.

Tân Tổng giám đốc Nguyễn Thành Nhơn sinh năm 1978, hiện giữ nhiều chức vụ tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vinaconex. Cụ thể, ông Nhơn là Tổng giám đốc CTCP Phát triển Thương mại Vinaconex (VCTD), Thành viên độc lập HĐQT CTCP Xây dựng số 1 (VC1), Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Vinaconex Đầu tư và Phó giám đốc Công ty Bất động sản Vinaconex.

Trong khi đó, tân Phó tổng giám đốc Vũ Thái Dương cũng đang đảm nhiệm các vị trí liên quan đến công tác kiểm soát và giám sát tại nhiều đơn vị thành viên của Vinaconex, bao gồm Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Đầu tư BOO Nước sạch Sa Pa, Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Bách Thiên Lộc, CTCP Vinaconex Dung Quất và Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Vinaconex Invest.

Cũng trong ngày 14/1, HĐQT Giày Thượng Đình thông qua Nghị quyết về việc tổ chức cuộc họp cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến diễn ra ngày 5/3. Nội dung kỳ họp lần này sẽ xoay quanh việc miễn nhiệm và kết thúc nhiệm kỳ HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời bầu lại toàn bộ HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026-2031.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố kết quả phiên đấu giá lô hơn 6,38 triệu cổ phần GTD do UBND TP Hà Nội sở hữu.

Phiên đấu giá này có 15 nhà đầu tư đăng ký mua hơn 39 triệu cổ phần GTD, giá khởi điểm 20.500 đồng mỗi cổ phần. Khối lượng đặt mua cao nhất toàn bộ lô cổ phần được đấu giá. Mức giá đặt mua cao nhất lên đến 216.000 đồng/cổ phần, gấp hơn 10 lần giá khởi điểm. Tổng giá trị thương vụ là gần 1.380 tỷ đồng , vượt xa ước tính theo mức khởi điểm ( 131 tỷ đồng ).

Kết quả, mức giá trúng bình quân được xác định là 215.999 đồng/cổ phần, thuộc về 2 nhà đầu tư cá nhân (chưa được công bố danh tính). Thời gian để 2 nhà đầu tư này nộp tiền mua cổ phần là 16-22/12/2025.

Đến tháng 1, Giày Thượng Đình công bố bà Mai Huyền Trang trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp sau khi mua vào gần 6,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 68,67% vốn điều lệ. Toàn bộ lượng cổ phần này được mua với mức giá cao gấp khoảng 2,5 lần thị giá GTD trên thị trường chứng khoán.