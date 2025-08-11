Lý do nhiều sếp doanh nghiệp rời 'ghế nóng'

Trong khi Công ty Phát triển Du lịch Vinaconex có 5 thành viên HĐQT, 3 thành viên BKS xin từ nhiệm, Công ty Sữa Quốc tế Lof cũng thay Tổng giám đốc.

Công ty CP Sữa Quốc tế Lof (mã chứng khoán: IDP) vừa quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Hữu Nguyên giữ chức Tổng giám đốc thay ông Bùi Hoàng Sang. Ông Nguyên cũng trở thành người đại diện theo pháp luật mới của IDP, bên cạnh Chủ tịch Hội đồng quản trị IDP Tô Hải

Thua lỗ trong quý II

Tân Tổng giám đốc Đoàn Hữu Nguyên từng giữ các vị trí cấp cao tại Kido, Pepsico Việt Nam, Tập đoàn Cầu Tre và Left Brain Connectors. Gia nhập IDP từ năm 2013, ông Nguyên từng là Giám đốc Marketing, Giám đốc điều hành từ năm 2018 và là Thành viên Hội đồng quản trị từ tháng 10/2021.

Hiện, ông Nguyên không nắm giữ cổ phần nào tại IDP. Ngoài chức Tổng giám đốc IDP, ông Nguyên đang là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sữa Long Thành - doanh nghiệp mới thành lập hồi tháng 2 tại Đồng Nai với vốn điều lệ 4 tỷ đồng .

Cựu Tổng giám đốc IDP Bùi Hoàng Sang chỉ mới đảm nhiệm vị trí này từ tháng 2/2024 thay cho bà Đặng Phạm Minh Loan. Trước đó, ông là cố vấn chiến lược cho IDP từ tháng 3/2020.

Việc thay Tổng giám đốc của IDP diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này đang đối diện với kết quả kinh doanh kém tích cực. Quý II năm nay, công ty lỗ ròng hơn 36 tỷ đồng và cũng là quý đầu tiên báo lỗ trong lịch sử.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Thịnh có văn bản gửi đến Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (mã chứng khoán: UIC) thông báo, bản thân không còn đáp ứng tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập.

Cụ thể, 2 người liên quan đến ông Thịnh là bà Nguyễn Thị Cúc Nhật (con gái) và ông Nguyễn Văn Thế Bảo (con trai) đã mua vào tổng cộng 220.000 cổ phiếu UIC trong thời gian từ ngày 1 - 6/8, nâng tổng số lượng ông Thịnh và người nhà nắm giữ lên 260.000 cổ phần, tương đương 3,12% vốn điều lệ.

Theo điều 25 Điều lệ UIC, tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập thì không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Ông Thịnh đảm nhiệm chức thành viên HĐQT độc lập tại UIC từ tháng 5/2021. Hiện, UIC vẫn còn 1 thành viên HĐQT độc lập khác là ông Lê Hoàng Thịnh, được bổ nhiệm từ tháng 11/2023.

Ông Phạm Trung Kiên - Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty CP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (mã chứng khoán: IDV) - vừa gửi đơn xin từ chức, dự kiến rời vị trí từ ngày 1/9 với lý do cá nhân.

Ông Kiên đảm nhận vị trí Tổng giám đốc IDV từ tháng 7/2021, sau thời gian giữ quyền Tổng giám đốc, rồi được bầu vào Hội đồng quản trị IDV từ tháng 1/2024. Trước đó, ông từng là Giám đốc Công ty TNHH MTV VPID Hà Nam - công ty con của IDV.

Ngoài vai trò tại IDV, ông Kiên hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Sông Lô, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Vĩnh Sơn Hà Nam. Sau khi rời ghế điều hành, ông vẫn tiếp tục là thành viên HĐQT IDV.

Thoái vốn

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (mã chứng khoán: FID) nhận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Chu Đức Chiến và ông Nguyễn Đức Toàn. Lý do được đưa ra là kế hoạch công việc cá nhân.

Ông Chu Đức Chiến là 1 trong 2 thành viên HĐQT mới được bầu tại đại hội cổ đông vào cuối tháng 6. Ông Chiến hiện không nắm cổ phần FID và đang là Phó giám đốc Công ty CP Quốc tế Baltic. Còn ông Nguyễn Đức Toàn được bầu vào HĐQT từ năm 2023.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC - mã chứng khoán: VCR) công bố đơn từ nhiệm của 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex xin từ nhiệm.

Cụ thể, ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch HĐQT - cùng các thành viên là các ông: Nguyễn Tuấn Hải, Lê Văn Huy, Vũ Đức Thịnh và Nguyễn Đắc Trường xin rút khỏi HĐQT VCR. Ở Ban kiểm soát, các ông Vũ Mạnh Hùng, Vũ Thái Dương và Vũ Văn Mạnh (Trưởng ban) cũng gửi đơn từ nhiệm.

Lý do từ nhiệm được ông Dương Văn Mậu, Lê Văn Huy, Vũ Đức Thịnh và Vũ Văn Mạnh đưa ra là Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - mã chứng khoán: VCG) đã hoàn tất thoái toàn bộ vốn khỏi Vinaconex ITC. Trong khi đó, các thành viên còn lại cho biết từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Loạt nhân sự cấp cao Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex xin từ nhiệm diễn ra ngay sau khi Vinaconex hoàn tất việc bán 51% vốn tại VCR, tương đương hơn 107 triệu cổ phiếu, trong giai đoạn từ ngày 14/7 - 1/8 nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Cả ông Dương Văn Mậu và ông Vũ Văn Mạnh hiện vẫn giữ vị trí quan trọng tại Vinaconex. Cụ thể, ông Mậu là thành viên HĐQT kiêm Phó tổng Giám đốc thường trực, còn ông Mạnh là Trưởng ban kiểm soát.