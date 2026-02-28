Diễn biến mới tại Khu liên hợp thể thao 146.000 tỷ lớn nhất TP.HCM

Ngay đầu tháng 3, phường Bình Trưng sẽ khảo sát, đo vẽ hiện trạng và điều chỉnh quy hoạch 1/500 cho quỹ đất tái định cư của dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.

Phối cảnh Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Ảnh: CĐT.

Đây là thông tin được lãnh đạo phường Bình Trưng báo cáo với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp diễn ra chiều 27/2 của thành phố.

Theo lãnh đạo phường Bình Trưng, do phương án quy hoạch và chủ trương đầu tư ban đầu của dự án Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc không có phương án tái định cư, phường đã đề xuất sử dụng khu đất 4 ha thuộc khu quy hoạch Nam Rạch Chiếc để bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng.

Hiện, phường cũng đã phối hợp các đơn vị liên quan để chuẩn bị các công tác triển khai thu hồi đất.

Để đẩy nhanh tiến độ quy hoạch quỹ đất tái định cư, phường Bình Trưng kiến nghị TP.HCM các giải pháp. Theo đó, phường đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ để trình UBND TP.HCM phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Với HĐND TP.HCM, phường kiến nghị xem xét bổ sung dự án vào danh mục được thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm trước theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 260/2025/QH15 và Nghị quyết 98/2023/QH15, nhằm đẩy nhanh quá trình thi công.

Địa phương đề nghị Sở Xây dựng TP.HCM xem xét bố trí quỹ đất khoảng 4 ha tại khu nam Rạch Chiếc theo đề xuất của phường để phục vụ tái định cư, bảo đảm quyền lợi người dân bị ảnh hưởng.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, phường kiến nghị Sở điều động, tăng cường nhân sự từ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức hỗ trợ Ban Quản lý dự án của phường mới ra mắt.

Phản hồi báo cáo của lãnh đạo phường Bình Trưng về dự án, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được giao Phó chủ tịch Nguyễn Công Vinh chủ trì, chỉ đạo công tác tái định cư. Sau khi TP.HCM có quyết định phê duyệt đầu tư dự án sẽ tiến hành thông báo thu hồi đất để thực hiện đo đạc, kiểm đếm.

Người đứng đầu UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, tăng cường lực lượng giải phóng mặt bằng dự án này.

Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc có diện tích hơn 186 ha, với tổng vốn đầu tư gần 146.000 tỷ đồng .

Dự án có vị trí chiến lược khi phía đông giáp dự án Saigon Sports City và rạch Mương Kinh; phía tây giáp đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ và khu dân cư hiện hữu; phía nam giáp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; phía bắc giáp rạch Chiếc.

Về hiện trạng sử dụng đất, khu vực quy hoạch chủ yếu là đất nông nghiệp (trồng lúa, hoa màu, dừa nước), đất nuôi trồng thủy sản, hệ thống sông rạch và một số loại đất khác.

Trong khu vực hiện có sân tập golf Rạch Chiếc ở phía Tây Bắc, vẫn đang được quản lý và khai thác. Ngoài ra, khu vực còn tồn tại một số công trình di tích, tín ngưỡng. Dân cư sinh sống thưa thớt, phân tán, chủ yếu là nhà tạm, nhà cấp 4.

Đáng chú ý, dưới cầu Rạch Chiếc (phía Tây Bắc khu vực lập quy hoạch) hiện có bia tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại cầu Rạch Chiếc. Dù nằm ngoài ranh dự án, đơn vị lập quy hoạch được đề xuất nghiên cứu đưa không gian này vào tổng thể để tôn tạo, lưu giữ các giá trị văn hóa của khu vực.

Dự án dự kiến triển khai trong khoảng 8 năm kể từ ngày ký hợp đồng. Trong đó, năm đầu dành cho công tác chuẩn bị đầu tư; giai đoạn thực hiện kéo dài khoảng 7 năm sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng và được giao đất.

Quy mô phục vụ của dự án vào khoảng 131.000 người, gồm 106.000 khán giả, phóng viên, lao động và khách vãng lai; cùng khoảng 25.000 người lưu trú, tương ứng 10.000 phòng khách sạn.

Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc được định hướng trở thành trung tâm thể thao hiện đại cấp quốc gia và khu vực, đáp ứng các chức năng thi đấu, huấn luyện, sinh hoạt cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án có khả năng tổ chức các giải đấu lớn trong nước và quốc tế như SEA Games, ASIAD và các sự kiện thể thao tầm cỡ khác; đồng thời phục vụ đào tạo vận động viên chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao và nhu cầu rèn luyện của người dân.

Bên cạnh đó, dự án kết hợp phát triển các dịch vụ thương mại - du lịch - giải trí gắn với thể thao, tạo động lực lan tỏa cho kinh tế khu Đông TP.HCM.

Trước đó, ngày 15/1, UBND TP.HCM và Tập đoàn SunGroup đã tổ chức lễ động thổ dự án. Theo quyết định của UBND TP.HCM, Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu - thành viên Tập đoàn Sun Group - là nhà đầu tư thực hiện dự án.