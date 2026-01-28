Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Loạt dự án định hình diện mạo mới khu Rạch Chiếc

  • Thứ tư, 28/1/2026 06:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khu Rạch Chiếc đang trở thành "tinh hoa hội tụ" với một loạt dự án lớn, từng bước hình thành một cụm phát triển mới ở cửa ngõ phía đông TP.HCM.

Rach Chiec anh 1

Sau nhiều năm gần như "bất động", khu Rạch Chiếc đang bước vào giai đoạn chuyển động rõ nét khi hàng loạt dự án quy mô lớn đồng loạt được triển khai.
Rach Chiec anh 2

Vị trí các dự án bất động sản ở Rạch Chiếc.

Rach Chiec anh 3

Chuyển động đáng chú ý nhất gần đây là việc Sun Group động thổ Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, với tổng mức đầu tư gần 146.000 tỷ đồng. Dự án có quy mô gần 187 ha, được định hướng phát triển thành một tổ hợp thể thao - văn hóa đa chức năng.

Rach Chiec anh 4

Trọng tâm của dự án là khu văn hóa - thể dục thể thao với các công trình lớn như sân vận động trung tâm sức chứa khoảng 65.000-75.000 chỗ ngồi. Đồng thời, dự án còn có khu dịch vụ - công cộng đô thị, trung tâm hội nghị - triển lãm, kết hợp hệ thống cây xanh, mặt nước và hạ tầng giao thông đồng bộ. Phối cảnh: Chủ đầu tư.
Rach Chiec anh 5

Theo quy hoạch, Khu đô thị thể thao Rạch Chiếc không phát triển nhà ở thương mại, song việc dự án tái khởi động sau thời gian dài chờ đợi đã tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt tới thị trường bất động sản lân cận. Trong vai trò một công trình công cộng quy mô lớn, dự án được xem như "hạ tầng mềm", đóng vai trò nền tảng cho toàn khu vực.
Rach Chiec anh 6

Thực tế, ông Phan An - một môi giới hoạt động lâu năm tại TP.HCM - cho biết sau sự kiện khởi công ngày 15/1, lượng khách hàng tìm hiểu các dự án quanh Rạch Chiếc tăng đáng kể. "Khu vực này được xem là trung tâm mới khi chỉ cách Thủ Thiêm vài km. Từ đây, di chuyển sang Thảo Điền mất khoảng 5 phút, sang Thủ Thiêm khoảng 10 phút qua trục Liên Phường - Mai Chí Thọ", ông nói.
Rach Chiec anh 7

Nằm gần nhất với Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc là The Global City, dự án do Masterise Homes phát triển với quy mô 117 ha. Trên thị trường, dự án này được xem là một trong những nhân tố thúc đẩy sự chuyển động của khu Rạch Chiếc nhờ tiến độ triển khai nhanh và hạ tầng nội khu đã hình thành.

Rach Chiec anh 8Rach Chiec anh 9Rach Chiec anh 10Rach Chiec anh 11

Ở phân khúc căn hộ, Masteri Grand View - phân khu cao tầng đầu tiên của dự án - đã xây đến tầng 23, trong khi các phân khu ra mắt sau như CT7, CT4 và CT5 cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Hiện, giá rao bán căn hộ tại dự án này dao động khoảng 120-160 triệu đồng/m2.
Rach Chiec anh 12

Với dòng sản phẩm thấp tầng, khu Soho đã bàn giao và đi vào vận hành với giá chuyển nhượng hiện nay khoảng 38-45 tỷ đồng/căn, tương đương 380-450 triệu đồng/m2.
Rach Chiec anh 13

Cuối năm ngoái, Masterise Homes ra mắt phân khu cao cấp Sola (Đảo Ánh Dương) với số lượng giới hạn, giá dự kiến từ 400 triệu đồng/m2, được định vị là phân khu nâng chuẩn đô thị hạng sang của The Global City.
Rach Chiec anh 14

Đối diện The Global City là dự án The Privé được phát triển bởi Tập đoàn Đất Xanh. Nằm trên quỹ đất khoảng 6,7 ha, dự án có quy mô 12 block cao trên 30 tầng, dự kiến cung cấp ra thị trường hơn 3.000 căn hộ.
Rach Chiec anh 15

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, dự án này được khởi công từ đầu năm ngoái nhưng tiến độ dự án hiện khá chậm hơn so với các dự án xung quanh, khi một số block chỉ mới hoàn tất móng và lên được vài tầng.
Rach Chiec anh 16

Ở giai đoạn 1 mở bán, các căn hộ tại đây được giới thiệu với giá khoảng 120-140 triệu đồng/m2, còn giai đoạn 2 đang trong quá trình nhận booking.

Rach Chiec anh 17

Ngay cạnh The Privé là dự án Senturia An Phú do Tiến Phước Group phát triển, cung ứng khoảng 500 căn nhà phố, shophouse và biệt thự.
Rach Chiec anh 18

Theo môi giới, nhà phố diện tích 75 m2 tại dự án có giá từ 20 tỷ đồng, căn 120 m2 khoảng 35 tỷ đồng, trong khi shophouse mặt tiền đường song hành diện tích 150 m2 được chào bán khoảng 50 tỷ đồng.
Rach Chiec anh 19

Cũng trên đường song hành cao tốc là dự án LakeView City do Novaland triển khai, với quy mô khoảng 30 ha. Dù được đưa vào sử dụng từ năm 2018, khu nhà phố và biệt thự tại đây từng có thời gian dài khá trầm lắng do hạ tầng kết nối khu vực chưa hoàn thiện.

Rach Chiec anh 20

Vài năm trở lại đây, khi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cùng tuyến đường song hành được đưa vào khai thác, mức độ lấp đầy tại dự án này cải thiện rõ rệt. Hiện phần lớn các căn shophouse dọc tuyến đường gom cao tốc đã được kín khách thuê.
Rach Chiec anh 21

Ngoài ra, khu vực này còn ghi nhận sự góp mặt của dự án căn hộ cao tầng Eaton Park do Gamuda Land phát triển, tọa lạc trên mặt tiền đường Mai Chí Thọ với quy mô khoảng 3,7 ha.
Rach Chiec anh 22

Dự án được đánh giá có tiềm năng lớn nhờ nằm trên trục giao thông chính kết nối trung tâm TP.HCM với cửa ngõ phía Đông, đồng thời hưởng lợi từ loạt hạ tầng lớn xung quanh. Khi hoàn thiện toàn bộ, Eaton Park dự kiến cung cấp cho thị trường hơn 2.000 căn hộ cao cấp.
Rach Chiec anh 23

Theo môi giới, các block mở bán trước đã hết hàng, chỉ còn hai tháp cuối cùng của dự án là A3 và A4 còn giỏ hàng từ chủ đầu tư, với mức giá khoảng 168-180 triệu đồng/m2.
Rach Chiec anh 24

Điểm chung của hầu hết dự án tại Rạch Chiếc là đều đã được quy hoạch từ lâu nhưng từng triển khai chậm hoặc gián đoạn. Chỉ đến khoảng một năm trở lại đây, tiến độ mới được đẩy nhanh trở lại. Diễn biến này gắn liền với việc hàng loạt công trình hạ tầng giao thông trọng điểm như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường song hành, tuyến metro số 1, đường Liên Phường... được tăng tốc thi công và lần lượt đưa vào khai thác.
Rach Chiec anh 25

Theo ông Phan An, so với mặt bằng giá của các dự án đã bàn giao trong khu vực trước đây, khoảng 80-100 triệu đồng/m2, hoặc các dự án cao cấp như Lumiere Riverside đã tăng lên mức 160-170 triệu đồng/m2, mức giá 120-160 triệu đồng/m2 tại Rạch Chiếc hiện nay vẫn được thị trường chấp nhận.
Rach Chiec anh 26

Trong trung hạn, ông cho rằng việc hạ tầng giao thông tiếp tục được hoàn thiện, đặc biệt là nút giao An Phú cùng các tuyến đường vành đai, sẽ góp phần cải thiện khả năng kết nối và hỗ trợ thanh khoản của khu vực.

Khu liên hợp thể thao lớn nhất TP.HCM chính thức khởi động

TP.HCM vừa chính thức động thổ Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng trở thành trung tâm thể thao hiện đại tầm quốc gia và khu vực.

11:15 15/1/2026

4 'đại dự án' 240.000 tỷ sắp khởi công tại TP.HCM

Ngày 15/1, TP.HCM sẽ khởi công, động thổ đồng loạt tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương), cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và siêu dự án Rạch Chiếc, tổng vốn gần 240.000 tỷ đồng.

12:05 12/1/2026

Căn hộ giá 150 triệu đồng/m2 ở TP.HCM vẫn đắt hàng

Dù có giá bán 120-150 triệu đồng/m2, căn hộ hạng sang tại TP.HCM vẫn ghi nhận thanh khoản tích cực, tập trung vào các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, vị trí đẹp và chủ đầu tư uy tín, theo JLL.

18:07 9/1/2026

Quỳnh Danh - Liên Phạm

