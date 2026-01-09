Căn hộ giá 150 triệu đồng/m2 ở TP.HCM vẫn đắt hàng

Dù có giá bán 120-150 triệu đồng/m2, căn hộ hạng sang tại TP.HCM vẫn ghi nhận thanh khoản tích cực, tập trung vào các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, vị trí đẹp và chủ đầu tư uy tín, theo JLL.

Theo JLL, sức mua căn hộ hạng sang tại TP.HCM chủ yếu tập trung ở các dự án nằm quanh nút giao An Phú. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong báo cáo thị trường nhà ở vừa công bố, JLL cho biết căn hộ phân khúc cao tại TP.HCM, bao gồm cao cấp, hạng sang và siêu sang ghi nhận khoảng 1.736 giao dịch thành công trong quý IV/2025, tăng 33% so với quý liền trước.

Theo đơn vị này, hoạt động mua bán sôi động nhất tập trung tại khu vực nút giao An Phú, nơi nhiều dự án lớn mở bán các giai đoạn tiếp theo như Eaton Park, The Global City và The Privé. Đáng chú ý, phần lớn giao dịch thuộc phân khúc hạng sang, với giá bán phổ biến 120-150 triệu đồng/m2.

Thực tế, nguồn cung căn hộ ở vùng lõi TP.HCM trong quý cuối năm 2025 cũng chủ yếu đến từ phân khúc cao cấp và hạng sang. Theo JLL, toàn thị trường TP.HCM ghi nhận 1.826 căn mở bán mới trong quý cuối năm ngoái, tăng 47% so với quý trước. Phần lớn nguồn cung này chủ yếu đến từ các đợt mở bán tiếp theo của những dự án đang triển khai như Eaton Park (giai đoạn cuối) và The Privé (giai đoạn 2).

Bên cạnh đó, JLL cho biết thị trường quý cuối năm ngoái còn xuất hiện thêm nhiều tín hiệu tích cực khác. Đơn cử, một số dự án lớn đã bước vào giai đoạn ký hợp đồng mua bán, trong khi các dự án từng "đóng băng" nhiều năm như Narra Residence (Empire City) hay The Park Avenue (Novaland) cũng bắt đầu được tái khởi động.

Bà Phan Thị Ánh Đào, Trưởng phòng Cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu JLL Việt Nam cho rằng thị trường nhà ở TP.HCM đang dần bước sang một chu kỳ mới. Theo bà, nhu cầu mua nhà đã phục hồi rõ rệt và tập trung nhiều hơn vào các dự án có pháp lý đầy đủ, giá bán phù hợp và do chủ đầu tư uy tín phát triển.

Không chỉ riêng TP.HCM, thị trường bất động sản cả nước trong năm 2025 cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Chia sẻ tại diễn đàn "Triển vọng thị trường bất động sản năm 2026 - Động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới", ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), nhận định 2025 là năm thị trường có sự phục hồi khá rõ nét và ấn tượng sau giai đoạn trầm lắng.

Theo số liệu từ VARS, nguồn cung căn hộ năm 2025 tăng mạnh nhất kể từ năm 2020. Số lượng giao dịch thành công từ các dự án mở bán lần đầu đạt gần 100.000 sản phẩm, tiệm cận ngưỡng của giai đoạn trước năm 2020.

Đáng chú ý, vào những tháng cuối năm ngoái, dòng tiền đầu tư có xu hướng dịch chuyển mạnh về khu vực phía Nam. Khi thị trường phía Nam trở nên sôi động hơn so với phía Bắc, lượng giao dịch trong 6 tháng cuối năm đã tăng mạnh, chiếm khoảng 63% tổng giao dịch cả năm.

Bước sang năm 2026, One Mount Group dự báo thị trường căn hộ TP.HCM sau sáp nhập sẽ đón khoảng 32.000 sản phẩm mở bán mới. Trong đó, khu vực trung tâm TP.HCM chiếm gần một nửa nguồn cung, phần còn lại chủ yếu đến từ Bình Dương. Phần lớn dự án mới tập trung ở phân khúc trung và cao cấp.

Riêng phân khúc căn hộ cao cấp và hạng sang, JLL cho rằng thị trường sẽ tiếp tục đà tăng trưởng và có thể chào đón nguồn cung mới dồi dào, với khoảng 7.500-8.000 căn.

Theo các chuyên gia JLL, tiến độ pháp lý được cải thiện cùng với việc triển khai các dự án hạ tầng lớn như Vành đai 3, Vành đai 4 và các tuyến đường sắt đô thị sẽ tạo nền tảng quan trọng cho thị trường. Đây được xem là "bệ đỡ" giúp các dự án hiện hữu tăng tốc, đồng thời mở đường cho nhiều dự án mới trong thời gian tới.

"Với những yếu tố tích cực này, năm 2026 được kỳ vọng mang lại những chuyển biến rõ nét và bền vững hơn cho thị trường bất động sản TP.HCM", chuyên gia JLL nhấn mạnh.