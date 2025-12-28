Giá căn hộ Long An cũ tăng gấp rưỡi, hơn hẳn TP.HCM, Bình Dương

Giá căn hộ tại Long An (cũ), nay thuộc tỉnh Tây Ninh, tăng mạnh cùng sự xuất hiện của loạt dự án mới, trong bối cảnh hạ tầng kết nối vùng có nhiều chuyển biến tích cực.

Khách tham quan một dự án căn hộ tại Long An (cũ), nay thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh. Ảnh: TWC.

Trong nhiều năm, thị trường bất động sản Long An (cũ) chủ yếu gắn liền với các sản phẩm đất nền. Tuy nhiên, thời gian gần đây, địa phương này bắt đầu ghi nhận sự xuất hiện của nhiều dự án nhà ở quy mô lớn, trong đó có loại hình căn hộ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý cấp cao Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn của Savills Việt Nam, cho rằng Long An trước đây không có nhiều dự án căn hộ do đặc thù địa phương. Mật độ dân cư thấp cùng quỹ đất dồi dào khiến nhu cầu nhà ở cao tầng trước đây không lớn, qua đó làm hạn chế cả lượng giao dịch lẫn mặt bằng giá căn hộ.

"Tuy nhiên, từ năm 2024, bức tranh thị trường bắt đầu thay đổi", bà Hương nói.

Nguồn cung tăng mạnh

Bà Hương cho biết nhu cầu nhà ở tại Long An bắt đầu tăng rõ rệt từ năm 2024, khi các khu công nghiệp phát triển mạnh, trong khi nguồn cung nhà ở vừa túi tiền tại TP.HCM ngày càng hạn chế.

Cùng với đó, hạ tầng giao thông kết nối được cải thiện đã khiến dòng người mua dịch chuyển ra khu vực vệ tinh, qua đó tạo điều kiện để các dự án mới được triển khai và mặt bằng giá được thiết lập ở mức cao hơn trong năm 2025.

Trong bối cảnh đó, nhiều chủ đầu tư đã xuất hiện tại Long An, triển khai các dự án mới với quy mô và tiêu chuẩn phát triển cao hơn giai đoạn trước. Theo Savills, chính sự gia nhập của các dự án thuộc phân khúc cao hơn đã góp phần hình thành mặt bằng giá mới cho thị trường căn hộ Long An.

Chỉ tính riêng năm 2025, Long An đã ghi nhận một loạt dự án quy mô lớn được khởi công, cũng như giai đoạn mở bán tiếp theo của các dự án hiện hữu. Có thể kể đến phân khu căn hộ Solaria Rise Waterpoint Nam Long, The Win City, phân khu The Liberty thuộc Vinhomes Green City, cùng các phân khu 5 và 6 tại khu đô thị Eco Retreat.

Từ thị trường thiên về đất nền, Long An bắt đầu đón nhận loạt dự án căn hộ mới cùng làn sóng khởi công các đại đô thị. Ảnh: Quỳnh Danh.

Mở bán gần đây nhất là khoảng 700 căn hộ thuộc giai đoạn 1 của dự án Solaria Rise vào ngày 15/11. Đây là phân khu nằm trong đại đô thị Waterpoint (hiện thuộc xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh), tọa lạc trên trục Tỉnh lộ 830 - tuyến Vành đai 4, được phát triển bởi Nam Long Group cùng đối tác Nhật Bản Nishi Nippon Railroad, với mức giá từ 1,39 tỷ đồng /căn.

Tại xã Đức Hòa, thị trường cũng ghi nhận sự xuất hiện của dự án The Win City, do Thắng Lợi Group phát triển trên trục Tỉnh lộ 10 - khu vực giáp ranh giữa Long An (cũ) và TP.HCM. Dự án có quy mô gần 6.000 căn hộ, khởi công vào cuối tháng 10 với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng . Đến nay, phân khu C - một trong ba phân khu của dự án - đã chính thức mở bán 2.748 căn hộ, với mức giá mỗi căn dao động từ 1,3 đến 2,6 tỷ đồng .

Bên cạnh các dự án đã mở bán, thị trường Long An cũng ghi nhận sự tham gia của những chủ đầu tư lớn với các dự án khu đô thị mới. Tháng 3 năm nay, Vingroup đã khởi công khu phức hợp căn hộ - shophouse The Liberty trong khu đô thị Vinhomes Green City (khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa), quy mô khoảng 200 ha, tổng vốn đầu tư 28.000 tỷ đồng .

Trong khi đó, đại đô thị sinh thái Eco Retreat (xã Bến Lức) quy mô 220 ha do Ecopark làm chủ đầu tư cũng được khởi công từ tháng 4. Dự án dự kiến cung cấp khoảng 3.500 căn hộ, gồm 2.300 căn thuộc phân khu 5 và 1.200 căn thuộc phân khu 6, bên cạnh các sản phẩm khác như biệt thự, nhà liền kề và căn tái định cư.

Mua ở thực hay có yếu tố đầu cơ?

Theo bà Dương Thuỳ Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, trong quý III, Long An dẫn đầu các thị trường vệ tinh phía Nam về mức tăng giá căn hộ sơ cấp, lên tới 45% so với cùng kỳ năm trước, trong khi Bình Dương (cũ) tăng khoảng 10% và Đồng Nai (cũ) tăng 12%.

Tuy nhiên, theo CBRE, tỷ lệ hấp thụ căn hộ tại Long An (cũ) hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với TP.HCM (cũ) và Bình Dương (cũ).

Bà Cao Thị Thanh Hương cũng cho rằng diễn biến giá tăng mạnh không phản ánh một làn sóng đầu cơ diện rộng. Thực tế, mức tăng chủ yếu đến từ các dự án mở bán mới, vốn thuộc phân khúc cao hơn và có tiêu chuẩn phát triển vượt trội so với mặt bằng cũ. Đây được xem là "cuộc chơi mới" của thị trường Long An, thu hút phần lớn nhà đầu tư đến từ các địa phương khác, thay vì người dân bản địa.

Theo bà, các dự án đã hình thành từ trước chỉ ghi nhận mức tăng giá khá khiêm tốn, dao động quanh 10% mỗi năm. Điều này cho thấy thị trường đang có sự phân hóa rõ rệt, thay vì tăng "nóng" đồng loạt như trong các chu kỳ "sốt đất" trước đây.

Về triển vọng thời gian tới, CBRE dự báo đến năm 2027, giá bán căn hộ tại Long An có thể tiếp tục tăng trưởng với mức tăng bình quân khoảng 23% mỗi năm, cao hơn tốc độ tăng tại TP.HCM (khoảng 14%/năm), cho thấy khả năng thị trường này dần đuổi theo nhịp tăng trưởng của lõi đô thị.