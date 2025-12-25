Một trục đường gần 4 km ở TP.HCM 'gánh' 9 dự án chung cư

Trên trục Quốc lộ 13 dài chưa đầy 4 km qua Bình Dương cũ (nay thuộc TP.HCM), 9 dự án chung cư xây mới đang hình thành dày đặc, đặt áp lực lớn lên hạ tầng, giao thông.

Khu vực Quốc lộ 13 đoạn qua TP Thuận An, Bình Dương cũ (nay thuộc TP.HCM) vài năm gần đây ghi nhận sự gia tăng nhanh của các dự án chung cư cao tầng. Trong đó, đoạn đường dài khoảng 3,8 km từ Cổng chào Bình Dương cũ đến đường Ngô Quyền, có 9 dự án chung cư đã và sắp triển khai.

Đáng chú ý, phần lớn các dự án đều có quỹ đất nhỏ, phát triển thuần căn hộ, không đa dạng tiện ích nhưng giá bán khá cao.

Đoạn đường 3,8 km, từ Cổng chào Bình Dương cũ đến đường Ngô Quyền hiện có 9 dự án chung cư được triển khai.

9 dự án trên trục đường gần 4 km

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 24/12, trên trục Quốc lộ 13, hướng phường Hiệp Bình đi phường Bình Hòa, ngay sau cầu Vĩnh Bình, dự án Roxana Plaza của Công ty Tường Phong triển khai từ năm 2018, song vì nhiều sai phạm, đến nay vẫn chưa hoàn thiện.

Thời điểm mở bán năm 2018, dự án có giá khoảng 25 triệu đồng/m2, dự kiến được bàn giao nhà vào cuối năm 2020. Thế nhưng, mốc giao nhà liên tục bị lùi. Đến nay, sau 7 năm trì trệ, dự án mới thi công trở lại.

Dự án của Tập đoàn Lê Phong sát bên dự án Roxana Plaza.

Cách đó khoảng 400m là dự án The Emerald Boulevard do Tập đoàn Lê Phong đầu tư được quây tôn, căng biển quảng cáo và chuẩn bị ra mắt thị trường. Dự án chưa công bố giá chính thức, theo giới môi giới, mức giá dự kiến có thể lên 70 triệu đồng/m2.

Một dự án nằm bên cạnh là The Emerald 68 - cũng của Tập đoàn Lê Phong, đã xây dựng đến tầng 25, chuẩn bị cất nóc. Đây là một trong những dự án có mức giá cao nhất khu vực, với giá khoảng 63 triệu đồng/m2, tương đương 5 tỷ đồng /căn, tùy diện tích.

Dự án The Emerald 68 đã xây dựng đến tầng 25.

Sát bên The Emerald 68 là Symphony of Life của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Nam Hiệp Thành Bình Dương. Dự án được khởi công từ tháng 5/2025, đang trong giai đoạn thi công ban đầu và được rao bán khoảng hơn 48 triệu đồng/m2.

Cách đó khoảng 100 m là dự án Stown Gateway đang trong quá trình làm móng, được chào bán với mức giá khoảng 45 triệu đồng/m2.

Di chuyển thêm gần 2 km, qua khu vực trạm thu phí, dự án The New Point của Tập đoàn Bcons vừa ra mắt. Dù chưa công bố giá, các dự án cùng phân khúc của Bcons tại khu vực này được chào ở mức khoảng 45 triệu đồng/m2.

Dự án Symphony of Life và Stown Gateway đang trong quá trình xây dựng.

Cách The New Point khoảng 300 m, ở phía đối diện, dự án Hồ Gươm Xanh do Tập đoàn TBS làm chủ đầu tư, đang trong quá trình triển khai và cũng là điểm cuối của trục 3,8 km.

Ở chiều ngược lại, hướng về phường Hiệp Bình, dự án A&T Sky Garden của Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị A&T Bình Dương đã hoàn thành phần thô 40 tầng. Giá bán dự án này chưa được công bố rộng rãi, song theo mặt bằng chung, dự án này được dự đoán trên 45 triệu đồng/m2.

Dự án The New Point của Tập đoàn Bcons vừa ra mắt thị trường.

Kết thúc trục đường ở chiều này là một dự án chưa công bố tên, nằm sát Bệnh viện Hạnh Phúc. Khu đất dự án đã được quây tôn và được đồn đoán có quy mô lên đến 48 tầng.

Ngoài 9 dự án trên, dọc trục Quốc lộ 13 đoạn này còn có nhiều dự án đã đưa vào sử dụng như Marina Tower, The Rivana, Splus, Ehome, góp phần gia tăng nhanh mật độ dân cư.

Áp lực lên hạ tầng vốn đã chật chội, quá tải

Quốc lộ 13 đoạn từ Cổng chào Bình Dương cũ đến giao lộ Ngô Quyền vẫn đang trong quá trình mở rộng, nhiều đoạn thi công kéo dài, mặt đường thu hẹp, lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm. Trong khi đó, hàng loạt dự án chung cư trên trục này đang đồng loạt triển khai, sẽ đưa hàng chục nghìn cư dân mới về sinh sống trong vài năm tới.

Dự án Hồ Gươm Xanh do Tập đoàn TBS làm chủ đầu tư.

Phần lớn các dự án ở khu vực này đều phát triển trên quỹ đất nhỏ, mật độ xây dựng cao, mô hình thuần căn hộ, ít hoặc gần như không có không gian dành cho hạ tầng xã hội như trường học, công viên, bãi đỗ xe công cộng, tạo áp lực về giao thông, tiện ích công cộng sẽ dồn lên hạ tầng hiện hữu của khu vực.

Theo một chuyên gia quy hoạch đô thị, việc tập trung nhiều dự án cao tầng trên một trục giao thông ngắn là xu hướng phổ biến tại các đô thị giáp ranh TP.HCM. Tuy nhiên, nếu hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật không được hoàn thiện đồng bộ trước khi dân cư tăng mạnh, nguy cơ quá tải là khó tránh khỏi.

“Một dự án chung cư cao tầng có thể đưa về hàng nghìn cư dân, kéo theo nhu cầu lớn về giao thông, cấp thoát nước, điện, trường học và y tế. Khi 8 - 9 dự án cùng hình thành trên một đoạn đường chưa đầy 4 km, áp lực cộng hưởng lên hạ tầng sẽ rất lớn", chuyên gia nhận định.

Dự án A&T Sky Garden đã hoàn thành phần thô 40 tầng.

Thực tế, ngoài Quốc lộ 13, các tuyến đường kết nối ngang trong khu vực như Ngô Quyền, Vĩnh Bình, các đường nội khu có mặt cắt nhỏ, khó đóng vai trò phân tán lưu lượng khi lượng xe cá nhân tăng mạnh. Trong bối cảnh tỷ lệ sở hữu ô tô tại khu vực này ngày càng cao, bài toán kẹt xe cục bộ, thiếu chỗ đỗ xe, quá tải thoát nước mùa mưa sẽ ngày càng rõ nét khi các dự án đồng loạt hoàn thành.

Việc phát triển dày đặc chung cư dọc Quốc lộ 13 đặt ra yêu cầu cấp thiết về đẩy nhanh tiến độ mở rộng đường, đầu tư các trục kết nối song song và bổ sung hạ tầng xã hội tương xứng. Nếu không, trục đường này có nguy cơ trở thành “điểm nghẽn” hạ tầng mới, ngay trong bối cảnh nguồn cung căn hộ tiếp tục được bổ sung.

Dự án được quây tôn sát bên Bệnh viện Hạnh Phúc, được đồn đoán có quy mô lên đến 48 tầng.