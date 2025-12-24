Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Điện Biên mời đầu tư tổ hợp đô thị, sân golf hơn 23.000 tỷ đồng

  • Thứ tư, 24/12/2025 15:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Điện Biên đang đẩy nhanh các thủ tục đấu thầu, mời gọi nhà đầu tư tham gia dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía tây bắc phường Điện Biên Phủ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên cho biết địa phương đang mời gọi các nhà đầu tư nghiên cứu, đăng ký tham gia dự án tại phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa. Với quy mô sử dụng đất hơn 228 ha, dự án được quy hoạch đồng bộ, hướng tới hình thành khu đô thị hiện đại gắn với du lịch nghỉ dưỡng và thể thao cao cấp.

Dự án được quy hoạch với cơ cấu sử dụng đất đa chức năng gồm: Đất ở liền kề hơn 15 ha, đất biệt thự hơn 18 ha, đất nhà ở xã hội gần 10 ha, đất công trình hạ tầng xã hội hơn 24 ha, đất sân golf gần 87 ha, đất giao thông gần 33 ha, đất cây xanh công cộng gần 18 ha cùng các loại đất phục vụ hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ đô thị.

san golf anh 1

Dự án được kỳ vọng là công trình mang tính biểu tượng, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan cho khu vực phường Điện Biên Phủ và vùng phụ cận.

Theo phương án phân kỳ đầu tư, giai đoạn 1 (từ quý IV/2026 đến quý IV/2028) sẽ tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên diện tích khoảng 101,7 ha. Đồng thời, triển khai các hạng mục trọng điểm như: Khu dịch vụ thể thao, sân golf 18 hố, sân tập golf, bãi đỗ xe, công trình thương mại, dịch vụ cao tầng và hệ thống giao thông nội khu

Giai đoạn 2 (từ quý IV/2028 đến quý IV/2030) sẽ tiếp tục đầu tư trên diện tích khoảng 126,8 ha, hoàn thiện toàn bộ các hạng mục theo quy hoạch được phê duyệt.

Với định hướng phát triển đồng bộ, dự án hướng tới hình thành các khu nhà ở, thương mại, dịch vụ, công trình công cộng, công viên cây xanh cùng hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, hài hòa với cảnh quan tự nhiên, quy mô dân số dự kiến khoảng 12.000 người.

UBND tỉnh Điện Biên xác định đây là dự án trọng điểm giai đoạn 2025-2030, có ý nghĩa chiến lược trong việc mở rộng không gian đô thị về phía Bắc, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội bền vững của địa phương.

