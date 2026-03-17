Giá Bitcoin đã vượt 75.000 USD, vượt trội hơn vàng

Giá Bitcoin đã vượt 75.000 USD trong bối cảnh dòng tiền quay lại tiền số. Dù vậy, nhà đầu tư vẫn chưa thoát khỏi những lo ngại xoay quanh căng thẳng Trung Đông.

Bitcoin liên tục tăng giá bất chấp căng thẳng tại Trung Đông vẫn chưa đi đến hồi kết. Ảnh: CryptoRank.

Theo Bloomberg, Bitcoin tiếp tục được giao dịch sôi động trở lại trong đầu tuần bất chấp những thông tin tiêu cực liên quan đến tình hình địa chính trị tại Trung Đông.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới có thời điểm tăng tới 3,7%, vượt mốc 75.000 USD . Đà tăng không chỉ dừng ở Bitcoin mà còn lan rộng sang nhiều tài sản kỹ thuật số khác. Giá Ethereum cũng tăng mạnh 6,9%, trong khi giá Solana và XRP lần lượt ghi nhận mức tăng 6,1% và 4,7%.

Điểm đáng chú ý là Bitcoin đang thể hiện khả năng “trụ vững” tốt hơn nhiều tài sản truyền thống trong bối cảnh xung đột với Iran kéo dài từ cuối tháng 2. Nếu vàng giảm khoảng 4,9% trong tháng này thì Bitcoin lại tăng tới 12,5%. Đây là mức chênh lệch đủ để đặt lại câu hỏi về cách thị trường đang định vị đồng tiền số này.

“Thị trường tiền số đã duy trì trạng thái tích cực trong suốt tuần qua bất chấp bất ổn địa chính trị. Việc bứt phá qua mốc 75.000 USD là khả thi khi cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức đều cho rằng giai đoạn điều chỉnh sâu nhất đã ở lại phía sau”, Caroline Mauron, đồng sáng lập Orbit Markets, nhận định.

Giá Bitcoin hồi phục mạnh từ đáy. Ảnh: CoinMarketCap.

Dòng tiền từ khối tổ chức cũng đang quay lại theo cách khá rõ ràng. Trong tuần trước, 12 quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ ghi nhận dòng vốn ròng hơn 763 triệu USD , đánh dấu tuần thứ ba liên tiếp hút vốn. Lũy kế từ đầu tháng 3, con số này đã lên tới khoảng 1,3 tỷ USD .

Đáng chú ý, quỹ iShares Bitcoin Trust chiếm tới 78% tổng dòng tiền nói trên. Theo chuyên gia Rachael Lucas từ BTC Markets, mức độ tập trung này phản ánh hoạt động mua vào có chủ đích, mang tính “niềm tin” hơn là dòng tiền đầu cơ luân chuyển ngắn hạn.

Một thay đổi thú vị là trong khoảng 2 tuần gần đây, Bitcoin dường như không còn biến động như một tài sản thuần đầu cơ. Thay vào đó, Bitcoin có xu hướng vận động giống một công cụ phòng vệ vĩ mô trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Diễn biến trong phiên 16/3 phần nào cho thấy điều này. Khi Bitcoin tăng mạnh, giá dầu thô lại hạ nhiệt sau khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi các quốc gia hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược của thị trường năng lượng toàn cầu.

Jeff Mei, Giám đốc vận hành của BTSE, cũng lưu ý rằng Iran cho biết việc phong tỏa eo biển này chỉ áp dụng với các “quốc gia thù địch”, hàm ý các tàu của Mỹ và Israel mới là đối tượng bị nhắm tới.

“Nếu xung đột có dấu hiệu hạ nhiệt, Bitcoin hoàn toàn có thể phục hồi nhanh và quay trở lại vùng 100.000 USD . Ngược lại, nếu căng thẳng kéo dài, giá có thể điều chỉnh về khu vực 60.000 USD ”, Mei nhận định.