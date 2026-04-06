Bảo Tín Minh Châu lên tiếng sau khi lãnh đạo bị khởi tố

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng, đồng thời khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra ổn định.

Cơ sở kinh doanh vàng của Bảo Tín Minh Châu tại Trần Nhân Tông, Hà Nội. Ảnh: Khánh Giao.

Công ty TNHH MTV Bảo Tín Minh Châu vừa phát thông báo chính thức nhằm làm rõ những thông tin xuất hiện gần đây liên quan đến một số cá nhân trong ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp cho biết đã và đang phối hợp nghiêm túc với các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu để phục vụ quá trình xác minh, làm rõ vụ việc.

Bảo Tín Minh Châu cũng nhấn mạnh rằng hoạt động kinh doanh của công ty hiện vẫn diễn ra bình thường và thông suốt. Trong những năm gần đây, doanh nghiệp đã thực hiện kiện toàn bộ máy quản trị theo hướng độc lập, minh bạch và chuyên nghiệp hơn. Từ tháng 10/2024, bà Phạm Lan Anh đảm nhiệm vai trò Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Doanh nghiệp khẳng định mọi nghĩa vụ tài chính cũng như quyền lợi của khách hàng và đối tác vẫn đang được thực hiện đầy đủ theo quy định. Đồng thời, toàn bộ sản phẩm vàng bạc đá quý do công ty cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng.

Liên quan đến hướng xử lý trong thời gian tới, Bảo Tín Minh Châu cho biết sẽ nghiêm túc chấp hành các kết luận của cơ quan chức năng sau khi có kết quả chính thức. Doanh nghiệp cam kết khắc phục các tồn tại, đồng thời tăng cường tuân thủ quy định pháp luật nhằm ổn định hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Công ty cũng cho biết sẽ tiếp tục duy trì đóng góp vào ngân sách Nhà nước, đảm bảo việc làm cho người lao động và đồng hành cùng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Bảo Tín Minh Châu cho biết các thông tin chính thức liên quan đến vụ việc sẽ được cập nhật qua các kênh truyền thông chính thức của doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp gửi lời xin lỗi tới khách hàng, đối tác và các bên liên quan vì những lo lắng phát sinh, mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng và đồng hành trong thời gian tới.

Thông báo của Bảo Tín Minh Châu được đưa ra trong bối cảnh chiều 6/4, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công an Hà Nội cho biết ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty Bảo Tín Minh Châu về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; Phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của công ty, bước đầu, Cơ quan điều tra xác định: Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng , chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng ; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng .

Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan đã thu giữ: 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 25/3, cảnh sát bất ngờ xuất hiện tại một số cửa hàng kinh doanh vàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội.

Khoảng 14h ngày 25/3, lực lượng chức năng đồng loạt có mặt tại 2 cơ sở của Bảo Tín Minh Châu, gồm địa chỉ 39 Trần Nhân Tông và 139 Cầu Giấy (Hà Nội). Đến hơn 15h cùng ngày, cảnh sát tiến hành dán niêm phong một số thùng CPU máy tính cùng tài liệu liên quan để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh.