Khởi tố ông chủ Bảo Tín Minh Châu và con trai

Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, Công an Hà Nội cung cấp thông tin 5 vụ án.

Ngày 2/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; Phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của Công ty, bước đầu, Cơ quan điều tra xác định: Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng , chênh lệch so với báo cáo Thuế của Công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng ; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng .

Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan đã thu giữ: 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý có vụ án vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Ngoài ra, có vụ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; giả mạo trong công tác xảy ra tại Hà Nội và các địa phương.

Trước đó, chiều 25/3, cảnh sát bất ngờ xuất hiện tại một số cửa hàng kinh doanh vàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội.

Khoảng 14h ngày 25/3, lực lượng chức năng đồng loạt có mặt tại 2 cơ sở của Bảo Tín Minh Châu, gồm địa chỉ 39 Trần Nhân Tông và 139 Cầu Giấy (Hà Nội). Đến hơn 15h cùng ngày, cảnh sát tiến hành dán niêm phong một số thùng CPU máy tính cùng tài liệu liên quan để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh.

Ngay trong đêm 25/3, trước những thông tin liên quan đến một số cá nhân trong ban lãnh đạo, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã phát đi thông cáo chính thức, khẳng định đang phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng theo đúng quy định.

Doanh nghiệp cho biết hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, thông suốt, bộ máy quản trị đã được kiện toàn theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp. Từ tháng 10/2024, bà Phạm Lan Anh là Giám đốc và đại diện pháp luật của Công ty.

Bảo Tín Minh Châu tiếp tục nhấn mạnh cam kết "Giữ tín nhiệm hơn giữ vàng", đảm bảo sản phẩm vàng bạc đá quý đạt chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng.