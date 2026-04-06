Công an Hà Nội nói về quyền lợi của người dân vụ Bảo Tín Minh Châu

Công an TP Hà Nội khẳng định các giao dịch giữa người dân và doanh nghiệp hiện là giao dịch dân sự, nên doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi, trả hàng cho người dân.

Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội công bố thông tin liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội, đã trả lời băn khoăn của người dân về việc điều tra vụ án liên quan đến Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua vàng hay không.

Đại tá Chu An Thanh tại buổi họp báo chiều 6/4. Ảnh: CAHN.

Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội cho biết về các giao dịch mua bán vàng của người dân, cơ quan công an nhận định: "Đây hiện được coi là các giao dịch dân sự giữa người dân và doanh nghiệp".

Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế khẳng định doanh nghiệp có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi và trả hàng cho người dân theo đúng cam kết. Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện được nghĩa vụ, người dân có quyền khiếu nại hoặc tố giác để cơ quan công an xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu.

Theo cơ quan điều tra, ông Vũ Minh Châu, người sáng lập Bảo Tín Minh Châu, cùng Vũ Minh Tú (Trưởng ban Trợ lý độc lập) và 2 nhân viên kế toán của công ty bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, chiều 25/3, cảnh sát xuất hiện tại một số cửa hàng kinh doanh vàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội.

Khoảng 14h ngày 25/3, lực lượng chức năng đồng loạt có mặt tại 2 cơ sở của Bảo Tín Minh Châu, gồm địa chỉ 39 Trần Nhân Tông và 139 Cầu Giấy (Hà Nội). Đến hơn 15h cùng ngày, cảnh sát tiến hành dán niêm phong một số thùng CPU máy tính cùng tài liệu liên quan để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh.

Ngay trong đêm 25/3, trước những thông tin liên quan đến một số cá nhân trong ban lãnh đạo, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu phát đi thông cáo chính thức, khẳng định đang phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng theo đúng quy định.

Doanh nghiệp cho biết hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, thông suốt, bộ máy quản trị đã được kiện toàn theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp. Từ tháng 10/2024, bà Phạm Lan Anh là Giám đốc và đại diện pháp luật của Công ty.

Bảo Tín Minh Châu tiếp tục nhấn mạnh cam kết "Giữ tín nhiệm hơn giữ vàng", đảm bảo sản phẩm vàng bạc đá quý đạt chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.