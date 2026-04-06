'Công nghệ lừa đảo' bán điện thoại của chủ mưu hệ thống Sky Media

Các đối tượng mua điện thoại smart phone giá rẻ hiệu Redmi và cài đặt phần mềm Sky Media lên điện thoại, sau đó tổ chức các cuộc hội thảo giới thiệu chương trình "OPP khởi nghiệp cùng Sky Media nhằm lôi kéo người mua điện thoại với giá cao hơn nhiều lần.

Báo CAND đã đưa tin về việc Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo tại dưới hình thức lôi kéo người dân mua điện thoại giá cao để chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần truyền thông công nghệ Sky Media (Công ty Sky Media), có trụ sở tại No7D, LK19 khu dịch vụ Vạn Phúc, phường Hà Đông, TP Hà Nội) có hoạt động lừa đảo thông qua hình thức bán hàng đa cấp không phép điện thoại nhãn hiệu Redmi được cài đặt phần mềm xem quảng cáo trực tuyến trá hình.

Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Tài Minh (áo đen) bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án trên, trước đó, ngày 1/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ trong tiến hành khám xét, bắt giữ đối với 7 đối tượng chủ chốt của công ty gồm: Lưu Văn Tiến (SN 1979, trú tại Hà Đông); Phạm Xuân Phương (SN 1979, trú tại Khương Đình); Vũ Thị Thanh Thủy (SN 1989, trú tại Dương Nội); Phạm Thị Tuyết Hồng (SN 1983, trú tại Hà Đông); Lương Thị Mai (SN 1988, trú tại Bình Minh, Hà Nội); Nguyễn Trung Tín (SN 1999) và An Minh Sơn (SN 1985, cùng trú tại Lạc Thủy, Phú Thọ) cùng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mở rộng điều tra, ngày 3/4, Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Công an TP.HCM đã bắt giữ đối tượng cầm đầu là Nguyễn Tài Minh (SN 1979, trú tại phường Yên Sở) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bước đầu, cơ quan Công an xác định từ tháng 9/2025, Tiến và Minh thuê Tín đứng tên Giám đốc Công ty Sky Media. Sau đó, giao cho Sơn viết phần mềm "Sky Media" để cài đặt trên điện thoại. Các đối tượng mua điện thoại smart phone giá rẻ hiệu Redmi để cài đặt phần mềm này lên điện thoại, sau đó thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo giới thiệu chương trình "OPP khởi nghiệp cùng Sky Media - Tiên phong trong lĩnh vực quảng cáo thông minh trên màn hình khoá điện thoại" được tổ chức tại trụ sở Công ty Sky Media hoặc các điểm hẹn trước tại các khu vực thuộc huyện Đan Phượng (cũ), thị xã Sơn Tây (cũ), huyện Mỹ Đức (cũ) của TP Hà Nội và các tỉnh lân cận như: Thanh Hóa, Bắc Giang (cũ), Thái Nguyên nhằm lôi kéo người mua điện thoại với giá cao hơn nhiều lần so với giá thị trường để thu lợi.

Lãnh đạo Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh chính trị nội bộ tiến hành họp án.

Sau khi học hết lớp 12, Minh sang Belarrus học đại học chuyên ngành kỹ sư xây dựng, tốt nghiệp vào năm 2004… Khoảng năm 2018, Minh quen biết Tiến và Sơn. Năm 2025, trong quá trình dự một hội thảo ở số 1 Ngụy Như, Kom Tum nghe người Trung Quốc nói về việc phát triển quảng cáo trên màn hình điện thoại, các đối tượng rủ nhau cùng làm phát triển ý tưởng trên với nội dung: Nhập điện thoại từ Trung Quốc về, rồi đưa phần mềm (quảng cáo trên một app) vào điện thoại đó (một app mà các doanh nghiệp có thể sử dụng để đăng quảng cáo và thu phí của họ).

"Đây là ý tưởng chúng tôi. Tôi biết người dân Việt Nam, chủ yếu là các người già thiếu hiểu biết về mạng Internet, về công nghệ thông tin nhưng muốn kiếm được tiền nhanh mà không vất vả… Chúng tôi đã nghĩ ra cách hướng dẫn xem quảng cáo các nhãn hàng trên ứng dụng quảng cáo của điện thoại để lừa dối khách hàng mua điện thoại với giá cao, có thể làm giàu", Minh cho biết.

Sau đó, Sơn đã giới thiệu cho Minh 2 người có khả năng viết phần mềm, Sơn đã chi trả 200 triệu đồng cho 2 đối tượng trên.

Theo đó, khi khách hàng xem quảng cáo trên điện thoại mà công ty bán ra sẽ được điểm và quy ra lấy tiền hoặc sản phẩm (mỗi điểm tương đương 1 đồng, mỗi lần xem quảng cáo được 50.000 điểm; một ngày được xem 1 lần). Minh là Tổng giám đốc phụ trách điều hành, tài chính nhưng đối tượng này không có tiền đầu tư; còn Sơn phụ trách kỹ thuật.

Sau đó, Minh đăng ký công ty lấy tên là Sky Media nhưng cho Nguyên Chung Tín (bạn của Minh) làm người đại diện theo pháp luật; Vũ Thị Thủy (kế toán, do Minh thuê) và Tiến được giao là giám đốc phát triển thị trường, nhiệm vụ của Tiến là bán điện thoại, nói chuyện với khách hàng về quyền lợi, tư vấn để họ mua và sử dụng điện thoại của công ty; Tiến được hưởng 1% doanh thu bán điện thoại.

Lưu Văn Tiến, Giám đốc phát triển thị trường Công ty Sky Media.

Tháng 5/2025, Minh thuê 2 đối tượng viết phần mềm xem quảng cáo trên màn hình chờ điện thoại. Phần mềm có tên "Sky Media" gồm các chức năng: Quản lý các banner quảng cáo trên màn hình chờ của điện thoại; quản lý lịch sử xem của người dùng; quản lý các thiết bị đã cài phần mềm, quản lý người dùng; chức năng tính điểm cho các lượt xem quảng cáo của người dùng…

Cũng theo lời khai của Minh, người dùng hàng ngày phải xem đủ các video quảng cáo trên ứng dụng (trung bình thời gian hết khoảng 5 phút/ngày) thì phần mềm sẽ có cơ chế trả điểm là 50.000 điểm/1 ngày, giới hạn nhận điểm trong vòng 24 tháng.

Để người dùng có thể sử dụng phần mềm này, Minh và đội ngũ trong công ty tư vấn cho khách hàng tham gia mua điện thoại nhãn hiệu Xiaomi Redmi của công ty Skymedia. Cụ thể, điện thoại Xiaomi Redme 13x có giá hơn 12,9 triệu đồng, điện thoại Xiaomi Redme 15c có giá hơn 18,3 triệu đồng. Tiếp đó, khách sẽ xem quảng ở trên màn hình khóa điện thoại đã mua sẽ được 50.000 điểm (quy ra tiền 50.000 đồng) được chuyển vào app có sẵn trong điện thoại.

"Số tiền này sẽ mua gạo, nước mắm, mỳ chính, dầu gội đầu, nước rửa bát, các đồ dùng (có trên giỏ hàng trong phần mềm Sky Media). Ban đầu, chúng tôi hứa với khách hàng là mua các điện thoại xem quảng cáo, tích điểm, nếu không tích điểm quy đổi điểm ra tiền thì khách hàng đặt lệnh trên phần mềm thì nhân viên của chúng tôi sẽ thao tác trả tiền cho khách hàng vào tài khoản liên kết của khách hàng với chúng tôi. Nhưng thực tế, sau khi khách hàng mua điện thoại, tích điểm với số điểm rất nhiều, họ đã thao tác đổi điểm nhưng chúng tôi không chi trả cho họ. Vì số tiền này, chúng tôi đã chiếm đoạt và quay vòng, lấy tiền của người sau trả cho người trước", Minh khai.

"Trên thực tế, giá gốc của một chiếc Xiaomi Redme13x có giá là 3 triệu đồng; đối với Xiaomi Redme 15c, có giá khoảng 3,2 triệu đồng, khi nhập hàng đều có hóa đơn chứng từ đầy đủ theo quy định. Số tiền thu được từ việc bán điện thoại sẽ được chuyển vào tài khoản cả nhân của tôi và một số tài khoản cá nhân của những người khác. Sau đó, tôi sử dụng để tái đầu tư, chi trả lương thưởng, hoa hồng cho cấp dưới.

Số tiền thu được, tôi thu đã chi trả vào các chi phí cố định như thuê nhà, tiền lương, thưởng, chi phí cho hệ thống: cơ chế chính sách cho cộng tác viên, tổ chức hội thảo thu hút khách hàng.