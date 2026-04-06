Thợ hàn gây cháy thiệt hại hơn 1 tỷ đồng bị khởi tố

Không có chứng chỉ hàn, Long vẫn thực hiện hàn điện và bất cẩn gây cháy kho chứa nguyên liệu của hộ dân liền kề, thiệt hại tài sản ước tính hơn một tỷ đồng.

Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Long (SN 1985, trú tại phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Bị can Long tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan công an, Long làm nghề tự do và không có chứng chỉ hàn. Trước đó, trong quá trình hàn điện tại phường Đồng Văn, bị can Long không tuân thủ các quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy, không sử dụng tấm chắn bảo vệ, khiến tia kim loại nóng là vảy hàn bắn ra xung quanh, gây cháy kho chứa nguyên liệu của hộ dân liền kề.

Hậu quả, vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, với tổng giá trị xác định là hơn 1 tỷ đồng . Hành vi của Long được xác định nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy; chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra, đồng thời thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, các nguồn nhiệt; sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ, che chắn an toàn khi thực hiện các công việc có nguy cơ phát sinh tia lửa, nhiệt độ cao như hàn, cắt kim loại.