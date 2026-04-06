Vụ VN10: 'Cô tiên từ thiện' tổ chức sinh nhật cho bạn bằng tiệc ma túy

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Đỗ Trúc Phương và bạn trai đã chuẩn bị các bình khí cười, ma túy loại Ketamine, nước vui và thuốc lắc... để nhóm bạn sử dụng.

Như PLO đã đưa tin VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10, chuyên án liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hồi tháng 3/2023.

Trong số 227 bị can, bị can Nguyễn Đỗ Trúc Phương (thường gọi "cô tiên từ thiện", 32 tuổi) và bị can Vũ Hải Anh (41 tuổi, bạn trai bị can Phương) bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị can Nguyễn Đỗ Trúc Phương. Ảnh: CA.

Theo diễn biến, lúc 5h ngày 17/3/2024, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính căn nhà tại TP Thủ Đức (cũ) phát hiện 10 đối tượng đang sử dụng ma túy (4 người tại phòng khách, 6 người tại tầng 2). Tang vật thu giữ gồm nhiều bình kim loại, các dụng cụ chứa ma túy và 0,0372 gam Ketamine và 0,5200 gam Methamphetamine, Nimetazepam...

Kết quả xét nghiệm cho thấy 6/10 đối tượng dương tính với ma túy, trong đó có bị can Nguyễn Đỗ Trúc Phương và Vũ Hải Anh.

Quá trình điều tra xác định, bị can Nguyễn Đỗ Trúc Phương và Vũ Hải Anh sống chung với nhau như vợ chồng từ năm 2021. Khoảng giữa năm 2023, bị can Phương và Hải Anh chuyển đến ở tại TP Thủ Đức (cũ), TP.HCM.

Ngày 15/3/2024, bị can Phương và Hải Anh dự định tổ chức sinh nhật cho bạn là NPT tại chỗ ở. Hôm sau, từ 19-21h, bị can Phương, Hải Anh và 12 người bạn cùng tổ chức ăn uống tại khu vực bếp ở tầng trệt.

Trong lúc ăn uống, bị can Nguyễn Đỗ Trúc Phương và Vũ Hải Anh chuẩn bị thêm các bình khí cười và các chất ma túy là Ketamine, nước vui và thuốc lắc. Ma túy này do Phương trước đó liên hệ Phạm Văn Duy Bảo mua để cho cả nhóm sử dụng.

Đến khoảng 0h ngày 17/3/2024, một số người bạn của Phương ra về trước. Lúc này, Phương rủ những người còn lại đi lên phòng hát Karaoke. Đến 5h cùng ngày, thì bị lực lượng chức năng phát hiện như trên.

Quá trình điều tra vụ án, bị can Nguyễn Đỗ Trúc Phương xác định đã 2 lần nhờ bạn là bị can Phạm Văn Duy Bảo mua ma túy để sử dụng.

Lần một là vào ngày 14/3/2024, Phương nhắn tin nhờ Bảo mua 2 gói ma túy dạng nước vui, vị nho (không xác định được loại và khối lượng); 5 viên MDMA (không xác định được khối lượng) và 2,5 gam Ketamine với giá 9,9 triệu đồng.

Lần hai là vào ngày 16/3/2024, Phương nhắn tin nhờ Bảo mua 2 gói ma túy dạng nước vui, hiệu Chali (không xác định được loại và khối lượng), nhưng chưa trả tiền mua ma túy cho Bảo.

Ngoài ra, cuối năm 2021, Phương đã nhiều lần đặt mua ma túy, loại MDMA, nước vui và Ketamine của bị can Trần Thành Trung, để sử dụng nhưng không xác định được số lượng do thời gian đã lâu. Bị can Phương đã chuyển khoản trả tiền mua ma túy cho Trung.

Tuy nhiên, Vũ Hải Anh không khai nhận đã cùng với bị can Nguyễn Đỗ Trúc Phương thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vào ngày 16/3/2024.

Tuy nhiên, căn cứ lời khai của bị can Phương phù hợp lời khai của các đối tượng liên quan, phù hợp với vật chứng thu giữ... cơ quan tố tụng cho biết đã đủ chứng cứ xác định bị can Vũ Hải Anh có hành vi kẻ đường ma túy Ketamine trên đĩa đưa cho các đối tượng khác sử dụng.

Do đó, hành vi của Vũ Hải Anh đã đồng phạm với Nguyễn Đỗ Trúc Phương về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.