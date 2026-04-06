Đường dây tiêu thụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị triệt phá như thế nào?

Đường dây cung ứng thực phẩm khép kín đã đưa gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi vào chợ đầu mối, chợ dân sinh, doanh nghiệp rồi cung cấp làm suất ăn cho một số trường học trên địa bàn Hà Nội, bị lực lượng CSKT Công an TP Hà Nội triệt phá.

Đầu năm 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) có thông tin về đường dây buôn bán thực phẩm là lợn chết tại cơ sở giết mổ gia súc tập trung ở thôn 3, xã Nam Phù, Hà Nội.

Nhằm ngăn chặn số thực phẩm "bẩn" trên được đưa ra thị trường, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, đồng thời xử lý "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội, đã yêu cầu lực lượng Cảnh sát kinh tế tập trung điều tra, xác minh làm rõ thêm hành vi, thủ đoạn của các đối tượng.

Các đối tượng trong đường dây bị lực lượng Công an bắt giữ.

Từ những con lợn bất thường

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc CATP, nhiều ngày đêm ròng rã, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế căng mình ở địa bàn. Một tổ làm nhiệm vụ tại tỉnh Phú Thọ, tổ còn lại có mặt tại cơ sở giết mổ gia súc Vạn Phúc ở xã Nam Phù. Cả 2 tổ đều bám mục tiêu từ 17h hôm trước đến ngày hôm sau để tìm hiểu hoạt động của đối tượng nghi vấn.

"Lò mổ hoạt động từ khoảng 23h hôm trước đến 4h hôm sau, thường xuyên có bảo vệ và cán bộ kiểm dịch túc trực ở bên ngoài cổng. Nếu phát hiện có người lạ, các đối tượng sẽ chủ động ứng phó…", chỉ huy Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết.

Sau nhiều đêm trắng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, một tổ công tác xác định đối tượng giết mổ, mua bán thịt lợn "bẩn" là Nguyễn Thị Hiền (SN 1995, chủ lò mổ tại kiot B6, xã Ngọc Hồi, Hà Nội).

"Lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh thường có cân nặng dưới 80-90kg, nhìn bằng mắt thường có thể thấy nhỏ hơn nhiều so với các con lợn khác… Tại cơ sở của Hiền, ngoài những con lợn có trọng lượng khoảng 100 kg, thì cũng có những con lợn có trọng lượng lớn hơn. Từ thông tin thu thập được, chúng tôi xác định lò mổ của Hiền vừa giết mổ và tiêu thụ lợn sạch, vừa bán những con lợn bệnh", một trinh sát cho biết.

Từ những thông tin đã thu thập, hàng loạt câu hỏi được đặt ra cho lực lượng phá án phải tìm đáp án xác định đâu là nguồn cung cấp thịt lợn “bẩn”? Làm rõ đối tượng tiêu thụ số lượng lớn thịt lợn "bẩn" sau khi giết mổ. Số thịt "bẩn" sẽ được tiêu thụ ở đâu? Dùng vào mục đích gì?... Hàng loạt vấn đề đó đòi hỏi các chiến sĩ phải cố gắng tìm cách phanh phui hoạt động mờ ám này.

Trụ sở Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát.

Điểm đến của thịt "bẩn"

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã phát hiện đầu mối tiêu thụ thịt lợn nhiễm bệnh của Hiền là Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát của Nguyễn Thị Bình (SN 1973) và chồng là Nguyễn Văn Thành (SN 1971, là giám đốc), địa chỉ tại xã Hồng Vân (Hà Nội).

Các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát kinh tế đã bí mật lấy mẫu kiểm nghiệm, xác định một số lợn đã dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Mở rộng điều tra, mũi trinh sát tại Phú Thọ xác định đối tượng thu gom lợn nhiễm bệnh giao cho Hiền là Đỗ Văn Thanh (SN 1983, trú tại xã Đại Bình, tỉnh Phú Thọ). Sau khi thu gom lợn của người dân ở địa bàn Phú Thọ và Tuyên Quang, Thanh thuê ôtô vận chuyển xuống Hà Nội giao cho Hiền vào khoảng 17-18h hàng ngày.

Không dừng lại ở đó, quá trình theo dõi, cơ quan công an còn phát hiện hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch gồm: Lê Ngọc Anh (SN 1974, Trạm trưởng Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ, thuộc Chi cục Chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội); Nguyễn Phong Nam (SN 1983) và Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1984) cùng là cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ, thuộc Chi cục Chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội); Vũ Kim Tuấn (SN 1973, cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật, thuộc Chi cục Chăn nuôi thủy sản và thú y tỉnh Phú Thọ).

Từ thông tin thu thập được, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án đấu tranh. Đêm 16/3, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với nhiều đơn vị, trong đó có Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm thú y Trung ương I (Cục Thú y), Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội chia làm 6 mũi, đồng loạt tiến hành phá án. Tại cơ quan điều tra, Hiền khai đã bán số lợn mắc dịch bệnh cho Công ty Cường Phát.

Cơ quan điều tra đã làm việc với Công ty Cường Phát và thu giữ toàn bộ số hàng hóa, qua xét nghiệm xác định một số sản phẩm thịt dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đại diện Công ty Cường Phát khai nhận đã bán thịt lợn nhiễm bệnh cho một số công ty cung cấp thực phẩm vào bếp ăn công nghiệp và một số trường tiểu học, mầm non ở Hà Nội và Bắc Ninh.

Cái kết cho những kẻ coi thường sức khỏe người dân

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Giả mạo trong công tác xảy ra tại Hà Nội và các địa phương liên quan"; khởi tố 8 bị can, trong đó thực hiện lệnh bắt tạm giam 7 bị can về các tội danh trên; cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can.

4 bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" gồm: Nguyễn Thị Hiền (SN 1995) và Đỗ Văn Thanh (SN 1983) cùng trú tại Đại Bình, Phú Thọ; Nguyễn Thị Bình (SN 1973) và Nguyễn Văn Thành (SN 1971) cùng trú tại xã Hồng Vân, Hà Nội.

3 đối tượng là cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ, thuộc Chi cục Chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội) bị khởi tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" gồm: Lê Ngọc Anh, Nguyễn Phong Nam, Nguyễn Thị Phương Lan. Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội cũng khởi tố Vũ Kim Tuấn về tội "Giả mạo trong công tác".

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, ngoài hành vi phạm tội trên, cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu tiền trái quy định, chiếm đoạt tài sản của các chủ lò mổ; lái xe vận chuyển; làm giả hồ sơ, tài liệu kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận không đúng thực tế nhằm hợp thức hóa nguồn gốc động vật.

"Chuyên án thành công góp phần xử lý "điểm nghẽn" về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội. Đây là một lò mổ cung cấp lượng thịt lợn lớn chủ yếu cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và các công ty cung cấp thực phẩm lớn của Hà Nội, mỗi ngày trung bình giết mổ 2.000-3.000 con lợn", lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết.

Đường dây giết mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị triệt phá là kết quả nỗ lực của Phòng Cảnh sát kinh tế, thể hiện quyết tâm của Công an Thủ đô trong giải quyết “điểm nghẽn” về an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

CATP Hà Nội đề nghị các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi sức khỏe cộng đồng và tương lai của bản thân. Các trường học trên địa bàn và các công ty cung cấp thực phẩm phải kiểm soát nghiêm túc nguồn thực phẩm đầu vào trước khi chế biến cho học sinh.