Bắt khẩn cấp đối tượng đánh người sau va chạm giao thông tại TP.HCM

Chiều 5/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Khắc Phi để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, ngày 4/4, Công an phường Dĩ An (TP.HCM) tiếp nhận tin của người dân trình báo vụ việc đánh nhau gây rối trật tự công cộng tại trước địa chỉ: 40, khu phố Bình Đường 1, phường Dĩ An (hẻm bên hông công ty giày da Thái Bình).

Nguyễn Khắc Phi bị bắt khẩn cấp.

Cụ thể, lúc 17h ngày 4/4, xảy ra va chạm giao thông giữa xe kiểu dáng Exciter biển số: 59Z2-10800 do Nguyễn Khắc Phi (SN 1999, thường trú phường Đông Hòa, TP.HCM) điều khiển với môtô kiểu dáng Cub biển số: 67AH-05062 do Hồ Văn Bảo (SN 1996, thường trú Nghệ An) điều khiển. Do mâu thuẫn sau va chạm, giữa Nguyễn Khắc Phi với Hồ Văn Bảo đã xảy ra xô xát.

Ngay lúc đó, Nguyễn Văn Quang (SN 1992, thường trú Gia Lai) là người đi đường thấy đánh nhau nên đến can ngăn… Không những không nghe lời can ngăn, Nguyễn Khắc Phi đã ngang ngược chửi bới, đánh đập anh Quang gây thương tích…

Vụ việc xô xát khiến người dân xung quanh khu vực, người đi đường, công nhân tan ca làm hiếu kỳ tập trung đông dẫn đến gây mất trật tự công cộng khu vực. Vụ việc được camera nhà dân ghi lại sau đó lan truyền trên mạng xã hội.

Nhận được tin báo, Công an phường Dĩ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác minh vụ việc, thu giữ 2 xe máy, đưa 3 người về Cơ quan Công an giải quyết. Sau đó, Cơ quan CSĐT ra quyết định như kể trên.