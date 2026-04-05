Cựu vận động viên bắn súng chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng

  • Chủ nhật, 5/4/2026 18:24 (GMT+7)
  • 20 giờ trước

Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đặc biệt lớn do Phạm Thị Trúc Quỳnh (SN 1969) cầm đầu.

Đáng chú ý, một nhân vật chủ chốt của đường dây là Hoàng Sơn từng là vận động viên bắn súng nên am hiểu sâu về cấu tạo và tính năng của các loại súng, đạn, đóng vai trò là người chế tạo, sửa chữa.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội "chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" do Phạm Thị Trúc Quỳnh (SN 1969, ở phường Hồng Bàng) cầm đầu.

Đối tượng Hoàng Sơn và tang vật thu giữ tại nơi ở, thuộc phường Kiến An, TP Hải Phòng.

Trước đó, tối 4/2, lực lượng cảnh sát đã tổ chức khống chế, bắt giữ Phạm Thị Trúc Quỳnh và Lê Minh Tiến (SN 1971, ở Lạch Tray, phường Lê Chân) khi các đối tượng đang vận chuyển súng, đạn giao cho khách trên đường Trường Chinh, thuộc địa phận phường Kiến An. Cảnh sát thu giữ tại chỗ 1 súng ngắn, nhiều viên đạn và phụ kiện liên quan.

Cùng thời điểm, cảnh sát đồng loạt tổ chức bắt giữ và khám xét nơi ở của Hoàng Sơn (SN 1966, ở phường Kiến An), thu giữ nhiều khẩu súng các loại, hàng nghìn viên đạn, cùng nhiều máy móc, thiết bị quy mô đặc biệt lớn.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ nhiều đối tượng liên quan, trong đó có những đối tượng hình sự cộm cán, từng có nhiều tiền án.

12 bị can trong vụ án.

Tại các điểm khám xét, cảnh sát thu giữ 11 khẩu súng các loại, trong đó có 6 khẩu súng quân dụng; 6.700 viên đạn, gồm 5.698 viên đạn quân dụng, 230 viên đạn công cụ hỗ trợ; 779 vỏ đạn, hạt nổ, bi sắt đã qua sử dụng và nhiều phụ kiện như: báng súng, nòng súng, ống giảm thanh, lò xo…

Các tổ trinh sát hình sự nhận định, ổ nhóm này do Phạm Thị Trúc Quỳnh cầm đầu, hoạt động rất tinh vi, không phô trương, cất giấu vũ khí tại nhiều điểm khác nhau, thường xuyên thay đổi nơi ở, nơi cất giấu tang vật.

Thậm chí, có đối tượng còn xin vào làm việc tại một công ty giày da trên địa bàn để tạo vỏ bọc lao động bình thường nhằm che giấu hành vi và né tránh lực lượng chức năng.

Phạm Thị Trúc Quỳnh và Hoàng Sơn tại cơ quan điều tra.

Cảnh sát bước đầu làm rõ, Quỳnh không trực tiếp giao dịch mà chỉ đạo Lê Minh Tiến (SN 1971, ở Lạch Tray, phường Lê Chân) vận chuyển súng, đạn đến tay người mua.

Hoàng Sơn từng là vận động viên bắn súng nên am hiểu sâu về cấu tạo và tính năng của các loại súng, đạn, đóng vai trò là người chế tạo, sửa chữa. Khi giao dịch, Quỳnh và đồng phạm linh hoạt qua chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Nguyễn Hoàn/Tiền Phong

Cựu vận động viên bắn súng chế tạo súng Hải Phòng Cựu vận động viên bắn súng chế tạo súng

