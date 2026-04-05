Công an lên tiếng vụ bé gái bị bắt cóc tại Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định thông tin từ tài khoản Facebook "Ngọc Hân" đăng tải thông tin bé gái bị 2 người lạ bế đi đoạn trên quốc lộ 20 đoạn qua xã Tân Phú là sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 5/4, Công an xã Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) thông tin qua nắm tình hình trên không gian mạng đã phát hiện tài khoản Facebook "Ngọc Hân" đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Thông tin đăng tải và phát tán trên tài khoản Facebook "Ngọc Hân" là thông tin sai sự thật. Ảnh: CACC.

Tiến hành xác minh, lực lượng Công an đã làm việc với em V.T.N.H (sinh năm 2011, ngụ ấp Phú Điền 3, xã Phú Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Kết quả xác định trước đây em H có sử dụng tài khoản Facebook nêu trên, nhưng tài khoản này đã bị đối tượng xấu chiếm quyền từ trước và lợi dụng để đăng tải nội dung sai sự thật.

Hiện Công an xã Tân Phú tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời chủ động triển khai các biện pháp nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi lợi dụng không gian mạng để đăng tải, lan truyền thông tin xấu độc, sai sự thật.

Từ vụ việc trên, Công an xã Tân Phú khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là các thông tin chưa được kiểm chứng; không chia sẻ, bình luận, lan truyền các nội dung chưa rõ nguồn gốc để tránh tiếp tay cho tin giả.

Mỗi cá nhân cần chủ động bảo mật tài khoản bằng cách sử dụng mật khẩu mạnh, kích hoạt xác thực 2 lớp, không cung cấp thông tin tài khoản cho người lạ. Khi phát hiện tài khoản bị chiếm quyền hoặc có dấu hiệu bất thường, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng hoặc nền tảng để được hỗ trợ kịp thời.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, góp phần cùng lực lượng chức năng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.