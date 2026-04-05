Nhiều đối tượng khai thác đất trái phép tại KCN Biên Hòa 1

Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây lợi dụng việc tháo dỡ di dời tài sản tại KCN Biên Hòa 1, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai để khai thác đất trái phép.

Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai thông tin phát hiện vụ khai thác khoáng sản (đất) trái phép tại khu vực tháo dỡ nhà xưởng Công ty V.Th., khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường Trấn Biên.

Hiện trường khai thác đất bị công an phát hiện. Ảnh: CACC.

Trước đó, chiều 3/4, Đoàn kiểm tra Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra đột xuất hoạt động tháo dỡ nhà xưởng Công ty V. Th. khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường Trấn Biên.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận ôtô tải biển kiểm soát 60H-379.xx do ông Nguyễn Văn Giao, (sinh năm 1977, ngụ phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai) điều khiển đang vận chuyển khoảng 13 m3 đất ra khỏi phạm vi Công ty.

Ngoài ra, phát hiện xe đầu kéo biển số 60K-875.xx kéo theo rơ mooc 60RM-040.xx do ông Hồ Thành An (sinh năm 1994, ngụ xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) cũng đang chờ chở đất. Thời điểm kiểm tra, tài xế máy đào Vũ Hồng Tuấn (SN 1977, ngụ xã Tân An, tỉnh Đồng Nai) đang múc đất lên được nửa thùng xe khoảng 10 m3, thì lực lượng Công an kiểm tra, ông An điều khiển xe đổ đất xuống lại khu vực khai thác cạnh máy đào.

Công an làm việc với nhiều đối tượng liên quan. Ảnh: CACC.

Làm việc với cơ quan công an các cá nhân, tổ chức có liên quan chưa cung cấp hồ sơ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền cấp phép về việc đào, vận chuyển đất ra khỏi phạm vi công ty.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ các phương tiện trên để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.