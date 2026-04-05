Người dân hãy tố giác vụ thu tiền trái phép tại lò mổ Vạn Phúc

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về các tội danh: Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Giả mạo trong công tác xảy ra tại TP Hà Nội và địa phương có liên quan.

Kết quả điều tra xác định: Từ đầu năm 2025, dưới sự chỉ đạo của Lê Ngọc Anh là Trạm trưởng trạm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ Hà Nội, các bị can Nguyễn Phong Nam (Tổ phó) và Nguyễn Thị Phương Lan (Tổ phó) đã yêu cầu, buộc các thương lái chở lợn đến và chủ các lò mổ tại lò mổ Vạn Phúc phải nộp tiền cho cán bộ kiểm dịch số tiền từ 100.000 đồng/chuyến đến 4 triệu đồng/chuyến để được vận chuyển lợn vào bên trong lò mổ thực hiện giết mổ.

Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc.

Để phục vụ cho quá trình điều tra, giải quyết vụ án được nhanh chóng, triệt để, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị:

Các cá nhân (thương lái, chủ xe, chủ lò mổ) đã nộp tiền, tài sản cho cán bộ kiểm dịch tại tổ lò mổ Vạn Phúc thuộc cơ sở giết mổ tập trung Vạn Phúc, xã Nam Phù, TP Hà Nội tự giác đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để khai báo, trình bày, cung cấp các tài liệu liên quan để được giải quyết theo luật định.

Địa chỉ Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội: Số 382 Khâm Thiên, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội. Liên hệ đồng chí Điều tra viên: Phạm Tuấn Anh, SĐT: 0918.167.668.