Giám đốc tài chính công ty điện mặt trời 'biển thủ' tiền doanh nghiệp

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Du Thị Phương Thảo (SN 1984, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy - cũ, Hà Nội) 10 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Quá trình xét xử cho thấy, Công ty TNHH Điện mặt trời Adani Phước Minh (doanh nghiệp liên doanh với đối tác Ấn Độ, gọi tắt là Công ty Adani) là chủ đầu tư xây dựng và hiện vận hành dự án điện mặt trời quy mô 1.000 tỷ đồng tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Du Thị Phương Thảo là Giám đốc tài chính Công ty Adani từ ngày 1/7/2020 đến tháng 8/2021, phụ trách quản lý tài chính của công ty. Trong quá trình thi công dự án điện mặt trời Adani Phước Minh, doanh nghiệp này nhiều lần chuyển tiền tạm ứng cho Thảo để chi trả cho các chi phí của dự án.

Thời điểm này, bị cáo có nhu cầu xin nghỉ. Tuy nhiên, trên sổ sách, Thảo chưa cung cấp được chứng từ chi số tiền 6 tỷ đồng . Do đó, ông Swain Saumya R. (quốc tịch Ấn Độ, Phó giám đốc phụ trách tài chính Công ty Adani) đã thống nhất với Thảo là công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của ông Đỗ Văn H., giám đốc dự án.

Sau đó, ông H. sẽ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Thảo. Bị cáo sẽ có nhiệm vụ chuyển lại tiền vào tài khoản công ty để hoàn thiện chứng từ tạm ứng đã chi 6 tỷ đồng .

Theo thỏa thuận trên, ngày 9/8/2021, Công ty Adani chuyển khoản 6 tỷ đồng cho ông Đỗ Văn H. và ông này chuyển tiền ngay cho bị cáo. Tuy nhiên, khi nhận được số tiền trên, Thảo không hoàn trả tạm ứng cho công ty.

Công ty Adani nhiều lần yêu cầu Thảo trả lại tiền, song bị cáo đưa ra nhiều lý do để không hoàn trả, trong đó có lý do cổ đông công ty yêu cầu giữ lại tiền. Lúc khác, bị cáo lại nêu lý do là Phó giám đốc thường xuyên sử dụng tài khoản cá nhân của Thảo, nên bị cáo phải chịu rủi ro về thuế trong tương lai.

Mặc dù vậy, quá trình điều tra, Thảo không cung cấp được các tài liệu liên quan. Đặc biệt, cơ quan điều tra cũng xác định khi nhận tiền, Thảo đã chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, Thảo khai nhận dùng một phần tiền để đầu tư vào tiền điện tử nhưng đến nay bị thua lỗ. Hiện bị cáo mới khắc phục cho Công ty Adani hơn 4,2 tỷ đồng .