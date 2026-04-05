Tạm giữ tài sản điện tử trị giá khoảng 52 triệu USD trong vụ ONUS

  • Chủ nhật, 5/4/2026 06:48 (GMT+7)
Cơ quan điều tra đã tạm giữ lượng tài sản điện tử trị giá khoảng 52 triệu USD trong ví điện tử của các đối tượng để phục vụ công tác thu hồi tài sản.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, cho biết thời gian qua, tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên thủ đoạn phát hành tiền ảo, tiền số nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh kinh tế đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát tổng thể hoạt động phát hành, giao dịch tiền ảo, đồng thời xác lập chuyên án đấu tranh đối với các tổ chức, đường dây tội phạm liên quan.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng thông tin về sai phạm liên quan sàn tiền số VNDC và vai trò của Vương Lê Vĩnh Nhân.

Ngày 23/3, Cục An ninh kinh tế đã phối hợp các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an các địa phương triệt phá vụ án, chuyển Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự về các tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" theo quy định tại Điều 290 và Điều 324 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại sàn giao dịch ONUS (liên quan đến đồng tiền ảo VNDC).

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân cùng 7 đồng phạm về 2 tội danh trên. Trong đó, Vương Lê Vĩnh Nhân được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện cả hai hành vi phạm tội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để xây dựng mạng lưới đại lý, đưa ra thông tin sai lệch nhằm dẫn dắt, lôi kéo người dân tham gia đầu tư tiền ảo trên sàn Onus để chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn, lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra đã tạm giữ lượng tài sản điện tử trị giá khoảng 52 triệu USD trong ví điện tử của các đối tượng để phục vụ công tác thu hồi tài sản.

Cục An ninh kinh tế đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra để xử lý triệt để vụ án và sẽ tiếp tục thông tin về kết quả điều tra vụ án.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.

H.M/An ninh thủ đô

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Cần thiết có chế định luật sư công cho MTTQ VN và tổ chức công đoàn

Bộ Tư pháp đang soạn thảo văn bản trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết thí điểm chế định luật sư công ở 8 bộ ngành và 10 tỉnh, thành. Tuy nhiên, cần thiết có thêm chế định luật sư công cho Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và tổ chức công đoàn.

Đề nghị truy tố đối tượng hai lần dụ dỗ, xâm hại bé gái 12 tuổi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố một bị can về hai tội danh liên quan đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Đối tượng 2 lần thực hiện hành vi xâm hại, với thủ đoạn dụ dỗ bằng tiền, gây bức xúc dư luận.

