Tạm giữ tài sản điện tử trị giá khoảng 52 triệu USD trong vụ ONUS

Cơ quan điều tra đã tạm giữ lượng tài sản điện tử trị giá khoảng 52 triệu USD trong ví điện tử của các đối tượng để phục vụ công tác thu hồi tài sản.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, cho biết thời gian qua, tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên thủ đoạn phát hành tiền ảo, tiền số nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh kinh tế đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát tổng thể hoạt động phát hành, giao dịch tiền ảo, đồng thời xác lập chuyên án đấu tranh đối với các tổ chức, đường dây tội phạm liên quan.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng thông tin về sai phạm liên quan sàn tiền số VNDC và vai trò của Vương Lê Vĩnh Nhân.

Ngày 23/3, Cục An ninh kinh tế đã phối hợp các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an các địa phương triệt phá vụ án, chuyển Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự về các tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" theo quy định tại Điều 290 và Điều 324 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại sàn giao dịch ONUS (liên quan đến đồng tiền ảo VNDC).

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân cùng 7 đồng phạm về 2 tội danh trên. Trong đó, Vương Lê Vĩnh Nhân được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện cả hai hành vi phạm tội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để xây dựng mạng lưới đại lý, đưa ra thông tin sai lệch nhằm dẫn dắt, lôi kéo người dân tham gia đầu tư tiền ảo trên sàn Onus để chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn, lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra đã tạm giữ lượng tài sản điện tử trị giá khoảng 52 triệu USD trong ví điện tử của các đối tượng để phục vụ công tác thu hồi tài sản.

Cục An ninh kinh tế đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra để xử lý triệt để vụ án và sẽ tiếp tục thông tin về kết quả điều tra vụ án.