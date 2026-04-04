Cần thiết có chế định luật sư công cho MTTQ VN và tổ chức công đoàn

Bộ Tư pháp đang soạn thảo văn bản trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết thí điểm chế định luật sư công ở 8 bộ ngành và 10 tỉnh, thành. Tuy nhiên, cần thiết có thêm chế định luật sư công cho Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và tổ chức công đoàn.

Theo quy định của Hiến pháp hiện hành, MTTQ Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

MTTQ Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện ý chí, nguyện vọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

MTTQ Việt Nam có chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiến pháp hiện hành cũng quy định Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động; đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động; là đại diện duy nhất của người lao động ở cấp quốc gia trong quan hệ lao động và quan hệ quốc tế về công đoàn; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Như vậy cho thấy, trong các chức năng của MTTQ Việt Nam và tổ chức công đoàn đều có chung những chức năng cần sự am hiểu về pháp luật. Điều này rất cần có chế định luật sư công cho các tổ chức nói trên.

Để trở thành luật sư, ngoài sự am hiểu pháp luật thì cần có những kỹ năng riêng biệt. Kỹ năng này được hình thành, tích lũy trong quá trình đào tạo tại chương trình học nghiệp vụ luật sư, thời gian tập sự, thời gian hành nghề.

Thực tế trong thời gian dài vừa qua, pháp luật quy định công chức, viên chức không được hành nghề luật sư. Do đó, ngay lập tức, các công chức, viên chức chưa thể có kỹ năng luật sư đủ mạnh để có thể tư vấn, bảo vệ cho các cơ quan hành chính sự nghiệp, các đơn vị, tổ chức của mình, của Nhân dân, đoàn viên, người lao động.

Chính vì chức năng, nhiệm vụ rất quan trọng của MTTQ Việt Nam và công đoàn các cấp, rất cần thí điểm chế định luật sư công cho MTTQ Việt Nam và tổ chức công đoàn cùng với 08 bộ ngành và 10 tỉnh thành tới đây.