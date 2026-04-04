Triệt phá ổ nhóm trộm mèo quy mô lớn, tiêu thụ hơn 300 con

Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm trộm mèo quy mô lớn, bắt giữ 5 đối tượng, tiêu thụ hơn 300 con, thu lợi khoảng 50 triệu đồng.

Các tiểu thương giết mổ mèo và bán ra thị trường với giá 230.000 đồng/kg. Ảnh: CACC.

Chiều 4/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin vừa triệt phá, bắt giữ một ổ nhóm chuyên trộm cắp mèo với quy mô lớn, đồng thời làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Khuất Duy Thuyết (sinh năm 1991), Khuất Quang Huy (sinh năm 1996), Khuất Duy Tuấn (sinh năm 1984), Nguyễn Hữu Sách (sinh năm 1980) và Nguyễn Văn Liễu (sinh năm 1982), đều trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, từ cuối năm 2025, do không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài, các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi trộm cắp mèo để bán lấy tiền chia nhau.

Nhóm này chuẩn bị nhiều công cụ phục vụ việc phạm tội như vợt dài, túi vải, lồng sắt, đèn pin gắn trên mũ bảo hiểm và sử dụng xe máy làm phương tiện di chuyển.

Hàng ngày, vào khoảng 22h30, các đối tượng di chuyển từ Phúc Thọ đến nhiều địa bàn khác nhau tại Hà Nội để trộm mèo.

Sau khi trộm được, đến khoảng 4h sáng, chúng mang số mèo này đến bán tại cơ sở thu mua chó mèo Ba Hảo (địa chỉ: số 186 đường Vạn Xuân, xã Hoài Đức, Hà Nội) do Đặng Thị Hảo (sinh năm 1961; trú tại thôn Cao Hạ, xã Hoài Đức, Hà Nội) làm chủ với giá dao động từ 100.000 đến 110.000 đồng/kg.

Sau khi thu mua, chủ cơ sở tiếp tục vận chuyển mèo đến khu vực Tây Mỗ để bán lại cho các tiểu thương, qua nhiều khâu trung gian trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Từ cuối năm 2025 đến khi bị bắt, các đối tượng đã trộm cắp và tiêu thụ hơn 300 con mèo cho cơ sở này.

Sau khi thu mua, Hảo tiếp tục vận chuyển mèo đến khu vực đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ để bán lại cho các tiểu thương với giá 135.000 đồng/kg.

Tại đây, các tiểu thương giết mổ và bán ra thị trường với giá 230.000 đồng/kg, hoặc bán cho người nuôi với giá 180.000 đồng/kg.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền đối tượngHảo thu lợi từ việc bán số mèo do trộm cắp mà có lên tới khoảng 50 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân cần tăng cường quản lý vật nuôi, hạn chế sơ hở để các đối tượng lợi dụng trộm cắp. Người dân khi phát hiện mất vật nuôi, cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ, tránh đăng tải thông tin cá nhân trên mạng xã hội dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng.