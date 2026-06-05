Triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua Internet tại Khánh Hòa

Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá một đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Bách (41 tuổi), Trần Khắc Hoàng (49 tuổi), Huỳnh Lê Phước Thắng (27 tuổi, cùng trú xã Diên Khánh) và Trần Chí Hưng (36 tuổi, trú xã Diên Điền) để điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo thông tin ban đầu, ngày 26/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc tại các phường Nam Nha Trang, Nha Trang và các xã Diên Khánh, Diên Điền, Thuận Bắc.

Trần Chí Hưng được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã triệu tập 11 người về làm việc. Quá trình đấu tranh, các đối tượng thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Trong đó, Trần Chí Hưng được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.

Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận từ tháng 11/2025 đã sử dụng tài khoản Telegram để liên hệ với một đối tượng khác nhằm lấy tài khoản cá cược bóng đá trực tuyến. Sau đó, Hưng mở rộng hệ thống bằng cách tạo nhiều tài khoản cấp 1, cấp 2 và giao cho các đối tượng khác quản lý, tổ chức cho người chơi tham gia cá cược.

Theo thỏa thuận, việc thanh toán và chia tiền hoa hồng được thực hiện vào thứ 2 hàng tuần, căn cứ trên tổng số điểm cá cược quy đổi thành tiền theo quy ước của từng tài khoản.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Chí Hưng, cơ quan điều tra thu giữ 2 điện thoại di động, hơn 62 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.