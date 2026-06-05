Công an phường Khương Đình (Hà Nội) bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại cơ sở nha khoa.

Ngày 2/6, Công an phường Khương Đình (Hà Nội) tiếp nhận tin báo của chủ một cơ sở răng hàm mặt tại số 255 phố Vũ Tông Phan về việc bị trộm cắp tài sản xảy ra vào khoảng 18h ngày 1/6.

Theo trình báo, trong quá trình hoạt động, cơ sở phát hiện một đối tượng nữ giới đã lợi dụng sơ hở để lấy trộm một hộp nhựa đặt tại quầy tiếp khách. Bên trong hộp có số tiền 7,5 triệu đồng.

Đối tượng Lê Thị Hồng tại Công an phường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Khương Đình đã khẩn trương triển khai các biện pháp, rà soát đối tượng nghi vấn và tổ chức xác minh làm rõ vụ việc.

Qua công tác điều tra, lực lượng Công an xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Lê Thị Hồng (SN 1996, trú tại xã Đông Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Cơ quan Công an đã tiến hành triệu tập đối tượng để làm việc.

Tại trụ sở Công an phường, Lê Thị Hồng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Hiện Công an phường Khương Đình tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.